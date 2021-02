Egyszerű sütirecept Valentin-napra a szerelmesek megmentőjétől

A február 14-én aktuális Valentin-nap igen megosztó ünnep, a halloweenhez hasonlóan sokan csak egy Amerikából jövő hülyeségnek tekintik, ami a giccses plüssállatokon, szívecskés lufikon és nyálas filmeken kívül semmi másról nem szól. A valóságban ez közel sem így van, hiszen az ünnep régi időkig nyúlik vissza, sőt, a máig népszerű ajándékozást és ünneplést sem a modern kor ihlette.

Szent Bálint, képeslapok és virágcsokrok

A mára kétségkívül erősen kommercializálódott ünnep vallási eredete jelentősen háttérbe szorult, pedig mind az édességipar, mind a virágüzletek üzemelői a legendák övezte Szent Bálintnak, a szerelmesek, jegyesek és lelki betegek védőszentjének köszönhetik februári bevételüket.

Szent Bálint alakja, az ünnep eredetével együtt történelmi homályba vész: míg nagyon kevés hiteles adat található róla, a szájhagyományban több történet is él, amelyek a mindmáig titokzatos Bálintról szólnak. Az egyik történet szerint Valentin papként szolgált a római birodalomban és nem értett egyet II. Claudius császár azon rendelkezésével, miszerint a férfiak nem házasodhatnak, hiszen család és szerelem nélkül jobb és bátrabb katona válhat belőlük. Ezért titokban, a paplak kertjében, keresztény szokások szerint megeskette a szerelmes párokat és ajándékul minden párnak egy, a kertjéből szedett virágcsokrot adott. Miután a császár rájött, hogy mi folyik a háta mögött, kivégeztette őt.

Egy másik monda Valentin Terni (akkori nevén Interamna) püspökéről szól, akit a császár a keresztény hite miatt záratott börtönbe. Itt összebarátkozott börtönőrével, aki sokat mesélt neki vak lányáról és annak tiszta lelkéről és szépségéről. Valentint elkápráztatta a lány személye, és végül saját hite erejével és fáradhatatlan imádkozásával visszaadta a látását, majd a február 14-ei kivégzése előtt még búcsúüzenetet is küldött neki, amit “a Te Bálintod” elköszönéssel írt alá.

Bálint személye így ugyan nem teljesen tisztázott, egy biztos: Szent Bálint egy hősies, a rászorulókat támogató, romantikus alak volt, akinek a szerelemért végrehajtott tettei az angolszász és francia nyelvterületek egyik legnépszerűbb szentjévé emelték őt.

Magyar népszokások és egy garantált sikert arató ajándék

A legendákon alapuló Valentin-napi ajándékozásnak a mai napig hagyománya van: világszerte emberek milliói kedveskednek szeretteiknek kisebb-nagyobb meglepetésekkel február 14-én. A Szent Bálintról szóló történetek miatt legnépszerűbbek a virágcsokrok, de a képeslapok és üdvözlőkártyák is hatalmas sikernek örvendenek: Amerikában több mint egymilliárd képeslap indul útnak ezen a napon, így a postán ez a második legforgalmasabb ünnep a karácsony után.

Általános vélekedés, hogy minden, ami ezzel a nappal kapcsolatos, csupán külföldről szivárgott be Magyarországra, de a „kereskedelmi” Valentin-nap berobbanása előtt is meglepően sok néphagyomány kísérte a szerelmesek napját. A párna alá helyezett babérlevél segítségével például a fiatal lányok megálmodhatták jövendőbelijüket, egy alma magja pedig kiszemeltjük zsebébe helyezve biztosította, hogy kedvesük viszont fogja szeretni őket.

A legnépszerűbb ajándék a házi sütemény volt: a férjjelölteket lenyűgözni vágyók, a menyasszonyok és a családanyák is hosszan tervezgették minden évben, milyen süteménnyel lepjék meg kedvesüket az év eme jeles napján. Természetesen a kivitelezés sem volt mindegy, sokszor komoly versengés alakult ki a nők körében, hogy kinek sikerül a legkreatívabb díszítést varázsolnia a süteményére. Az édesség közös elfogyasztása egy újabb szeretetben eltöltött évet ígért a szerelmeseknek, azoknak meg, akik biztosra akartak menni, a hajszálaikat is bele kellett sütniük a tésztába a kapcsolat zálogaként.

Ha nektek is kedvetek támadt egy kis közös sütéshez, vagy valami igazán egyedi ajándékkal szeretnétek meglepni szeretteiteket, készültünk nektek egy könnyen elkészíthető, nagyon finom és nem mellesleg mutatós sütivel! A hajszál opcionális hozzávaló, ahogy a linzerek ízesítését és dekorációját is mindenki íze-kedve szerint alakíthatja, mutatjuk is, hogyan!

Valentin-napi szerelmes linzer

Hozzávalók (30-32 darabhoz)

Linzertésztához:

400 g finomliszt

200 g rétesliszt

400 g vaj vagy margarin

½ csapott kk szódabikarbóna

1 tojás

200 g porcukor

csipet só

lekvár

ízesítésként: narancshéj, citromhéj, darált olajos magvak, fahéj vagy más fűszerek (opcionális)

Díszítéshez:

1 db L-es méretű tojásfehérje

250 g porcukor

gélállagú piros és rózsaszín ételfesték (mi a sussvelem.com oldalról rendeltük)

oldalról rendeltük) fehér csoki

piros és rózsaszín cukorgyöngyök (ezt a desszertmester.hu oldalról szereztük be)

Elkészítés

Linzer:

Átszitáljuk a kétfajta lisztet egy edénybe, ehhez hozzáadjuk a szódabikarbónát, majd belekockázzuk a vajat vagy margarint. Robotgéppel vagy kézzel elmorzsoljuk benne a vajat, majd hozzáadjuk a porcukrot, a sót és a felvert tojást is. Ezt homogén tésztává gyúrjuk (ha összeáll, már kész, ne gyúrjuk túl), majd folpackba tekerve minimum 2 órára (a legideálisabb, ha egy egész éjszakára) hűtőbe tesszük.

Tipp: Abban az esetben, ha kisebb adagot szeretnénk készíteni, a maradék tésztát jól becsomagolva mélyhűtőbe tehetjük, ahol még 1-2 hónapig eláll, és kiengedve ugyanúgy tudunk majd vele dolgozni. Miután kivettük a hűtőből, lisztezett nyújtódeszkán 3-4 mm-esre nyújtjuk ki és közepes méretű szívformájú kiszúróval kiszaggatjuk őket. Ajánlott ezután is visszatenni a szíveket a hűtőbe, még kb. fél-egy órára. Sütőpapírral bélelt tepsire, egymástól távolabb helyezzük el őket, majd 180 fokra előmelegített légkeveréses sütőben kb. 10 percig világosra sütjük őket. Ha a szélük már kicsit megpirult, készen is vannak. Miután teljesen kihűltek a szívek, lekvárral ragasztjuk össze őket, amiből a tökéletes íz érdekében érdemes savanykásat választani. Mi áfonyalekvárral dolgoztunk, de a meggy, a málna és a ribizli is kiváló választás.

Máz:

A porcukrot beleszitáljuk egy tálba, majd hozzácsurgatjuk a szobahőmérsékletű tojásfehérjét és robotgéppel kb. 3-4 percig keverjük. A kapott keveréket kettéválasztjuk két külön tálba és vízzel megfelelő állagúra hígítjuk őket. Az egyiket kontúrozásra, a másikat kitöltésre fogjuk használni. A kontúrozásra használt tálkába kevés vizet tegyünk, épp annyit, hogy egy nyomható, de sűrű anyagot kapjunk. A kitöltésre használt terülőmáz már lehet folyósabb, hiszen a hézagokat fogjuk befesteni vele, de itt is vigyázzunk, hogy ezt se hígítsuk túl. A kontúrmázhoz kis rózsaszín ételfestéket keverünk, hogy világos színnel körberajzolhassuk a szíveket eldobható habzsák, vagy kivágott uzsonnás tasak segítségével. Miután ez pár perc alatt megszáradt, következhet a terülőmáz, amit tetszés szerinti színre keverve habzsákkal vagy kiskanállal viszünk fel a linzerekre. A cukorgyöngyök ragasztásához olvasztott fehér csokival vagy a mázzal bekenjük a kekszeket, majd egyenletesen a cukorgyöngyökbe nyomkodjuk őket, esetleg megszórjuk őket a kívánt minta szerint.

A receptet köszönjük Gál Melániának!

