7 szuper ajándéktipp Valentin-napra, ami túlmutat a vörös rózsán

Ezúttal különböző árkategóriákban gyűjtöttünk össze nektek Valentin-napi ajándékötleteket, arra az esetre, ha valamilyen szépségápolási termékkel vagy parfümmel kedveskednétek a szerelmesek napján.

A Notino számtalan hasznos Valentin-napi ajándékot javasol számunkra, így legyen szó női vagy férfi ajándékozottról, biztosan örül majd egy kis meglepetésnek. Sőt, nem muszáj drága ajándékokra költenünk, hiszen már kétezer forint alatt is találhatunk olyan termékeket, ami mosolyt csal szeretteink arcára.

Yankee Candle – Warm Cashmere viaszos gyertya glass

Egy gyertya azoknak, akik a Valentin-napi vacsorát otthon töltenék el, később pedig megnéznének egy filmet közösen. A csodálatos aromával rendelkező Yankee Candle Warm Cashmere gyertya olyan meghitt hangulatot teremt a lakásban, amelynek köszönhetően mindig remekül és felszabadultnak érzi majd magát az ajándékozott. A Yankee Candle gyertyák az égésük egész ideje alatt csodálatos, tartós és tiszta illatot árasztanak, amelyek bármilyen belső tér hangulatát tökéletesen kiegészítik. A gyertyák nagy arányban tartalmaznak aromás olajokat és természetes anyagok kivonatát.

Catrice – Secret Garden mattító rúzs

A növényvilág szépsége ihlette Catrice Secret Garden mattító rúzs izgalmas tavaszi megjelenést biztosít az ajkaknak, ultra matt hatásával pedig kiemeli őket bármilyen sminkben. Az erősen pigmentált, vajpuha textúra hosszan tartó hatású, és a design is nagyon mutatós. Mindezeken felül nem szárítja ki az ajkakat, könnyedén felvihető, nem utolsó sorban pedig a termék teljesen vegán.

Victoria’s Secret – Love testápoló spray hölgyeknek

Ha kellemes, könnyed, mindennapi illatot kerestek, akkor a Victoria’s Secret Love testápoló spray hölgyeknek ideális választás. Hosszantartó frissesség érzetet biztosít, púderes, virágos tónusai pedig romantikus, csábító hangulatot keltenek, és az egész nap folyamán elkísérik viselőjét. A testápoló spray felfrissíti, üdévé teszi a bőrt, illata pedig olyannyira nem hivalkodó, hogy akár más parfümmel is kombinálható.

Sol de Janeiro – Brazilian Bum Bum Jet Set utazási készlet

Egy csomagban minden, ami a gyönyörű bőrhöz kell. A kiváló Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set kozmetikai szett nem egy, hanem több olyan terméket tartalmaz, amelyek segítenek megteremteni vagy gazdagítani a napi szépségápolási rutint, és örömet szerezhetünk nem csak magunknak, hanem ajándék formájában szeretteinknek is. A termék minden bőrtípusra alkalmazható!

A szett tartalma:

Brazilian Bum Bum Cream feszesítő és fiatalító krém a fenékre és a csípőre 50 ml

Brazilian 4Play krémes tusológél 90 ml

Brazilian Crush Cheirosa ’62 illatosított test- és hajpermet hölgyeknek 30 ml

Calvin Klein – CK One Eau de Toilette unisex

A Calvin Klein Eau de Toilette unisex parfüm zamatos mandarin, papaja, üde bergamott és citrom ötletes jegyeivel bontakozik ki. Virágos szívében az ibolya, jázmin, gyöngyvirág és rózsa aromás harmóniája elevenedik meg, amit gyengéden fűszeres színezettel tölt el a szerecsendió. Az illatkompozíció alapja ugyanakkor állati eredetű pézsma, cédrus és ámbra érzéki kombinációja, ami nagyszerű mindennapi viseletet biztosít.

Crystallove – Rose Quartz Beauty Set arcápoló szett

A bőrápolás nem csak krémekből, szérumokból, tonikból, gélekből és hámlasztókból áll. A mindennapi rutinjába különböző speciális kozmetikai kiegészítőket is beépíthet. A minőségi Crystallove Rose Quartz Beauty Set termék tökéletes kiegészítője a nap mint nap használt készítményeknek, hogy bőre még szebb legyen. A termékek arcra és testre egyaránt használhatóak.

A szett tartalma:

1 db Gua Sha Plate masszázs szegédeszköz

1 db Roller masszázshenger az arcra

1 db Roll-on kristályokkal, utántölthető 10 ml

High on Love – DARK CHOCOLATE BODY PAINT csoki testfestéshez

A High on Love DARK CHOCOLATE BODY PAINT testfestésre alkalmas, unisex ajándéknak is kiváló csoki ízű festéke még a hétköznapi testápolást is igazán izgalmas élménnyé teszi, nem csak Valentin-napon.

Amennyiben már megvan a kiválasztott ajándék, a kosárban kérhetitek az ajándékcsomagolás lehetőségét, ha pedig parfümre esett a választásotok, akkor gravírozás is elérhető. Így teljes mértékben személyre szabható a meglepetés, akár egy közös, személyes üzenetet, akár monogramot szeretnénk belegravíroztatni.

Ha pedig azt szeretnétek, hogy az ajándékozott választhassa ki, hogy mire lenne szüksége, akkor vásároljatok ajándékkártyát a Notino-oldalán!

