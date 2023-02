10 romantikus film, amit a pasik is szívesen megnéznek Valentin-napon

A szerelmesek ünnepe alkalmából összegyűjtöttünk nektek tíz olyan romantikus filmet, melyet úgy tudtok megnézni otthon együtt, hogy egyikőtöknek sem kell savanyú képpel ülni a képernyő előtt. Jöjjenek hát a legjobb, pasiknak is élvezhető Valentin-napi filmek!

Időről időre (Netflix)

Mikor Tim 21 éves lesz, apja elárul neki egy elképesztő titkot: családjának férfitagjai képesek újra megélni a múltjukat. Életük bármely pillanatát felkereshetik, hogy addig-addig csiszoljanak rajta, míg tökéletes nem lesz. Tim úgy dönt, hogy ezt a különleges képességet arra használja, hogy elnyerje a gyönyörű Mary szívét, de hamarosan rádöbben, hogy az igaz szerelemhez vezető út döcögősebb, mint gondolná – még úgy is, hogy újra meg újra meg újra próbálkozhat!

Lesz ez még így se!

Melvin (Jack Nicholson) kétségtelenül a világ legkiállhatatlanabb alakja, akinek beteges mániáitól mindenki falra mászik. Talán örökre meg is maradna mogorva magányában, de szomszédja, a festőművész kórházba kerül és bájos kiskutyája egyedül marad. Melvin viseli gondját a kutyusnak, aki nagyon jól érzi magát új otthonában. Ezzel lőttek a nyugalomnak. Az embergyűlölő Melvin steril kis világát másfelől is veszély fenyegeti, Carol (Helen Hunt), a bájos pincérnő személyében. Három különös sors szálai futnak össze egy röpke hétvégére, hogy megtapasztalják a mindennapi valós és álgondok mögött az élet napos oldalát.

Rögtönzött szerelem (Amazon Prime)

A Rögtönzött szerelem a pakisztáni születésű Kumail Nanjiani és Emily Gordon valós szerelmét dolgozza fel, akik egymásba szerettek, de eltérő kutúrájuk miatt küzdelmes lett a kapcsolatuk. Amikor Emily megbetegszik, Kumail kénytelen szembenézni a lány ingerlékeny szüleivel, a családja elvárásaival és a saját érzéseivel.

Terminál (Netflix)

New York John F. Kennedy repülőterére megérkezvén Viktor Navorski (Tom Hanks) akaratán kívül belegabalyodik a bürokrácia szövevényes hálójába: rajta kívül álló dolgok következményeként nem léphet be az Egyesült Államokba, de nem térhet vissza hazájába sem. Viktor hosszú időre a reptér bonyolult és szórakoztató belső világában reked, de közben nem csak barátokra és munkára lel, hanem szerelemre is, és végül még magát Amerikát is felfedezi.

A mindenség elmélete

1963-ban a hírneves Cambridge-i Egyetemen Stephen Hawking (Eddie Redmayne), az ifjú kozmológus öles léptekkel halad a tudomány útján, és feltett szándéka, hogy talál egy „egyszerű, meggyőző magyarázatot” az univerzumra. Saját világa is kitárul, amikor fülig beleszeret egy bölcsész lányba, Jane Wilde-ba (Felicity Jones). Ám egy szerencsétlen baleset után ez az egészséges, aktív fiatalember 21 évesen megrázó diagnózissal kénytelen szembesülni.

Könnyű nőcske (Netflix)

Olive (Emma Stone) nagyszájú gimnazista csaj, aki saját magáról terjeszt pletykákat, hogy azok a hátukra kapják, és névtelen nullából a suli legnépszerűbb csaját csinálják belőle. A tűzvészként terjedő, egyre vadabb álhírek miatt azonban átalakul a világ: még legjobb barátnője is Olive ellen fordul, sőt, kedvenc tanára is egyre furábbakat mond neki. Szerencse, hogy Olive szülei nemcsak megértők, de eszméletlen viccesek is. Ráadásul feltűnik a színen egy régi szerelem, úgyhogy végül muszáj lerántani a leplet, vagy leengedni a függönyt.

Egy makulátlan elme örök ragyogása

Joel döbbenten fedezi fel, hogy barátnője, Clementine kitöröltette az emlékezetéből kapcsolatuk minden emlékét. Kétségbeesésében ő is felveszi a kapcsolatot az eljárás feltalálójával, Dr. Mierzwiakkal, hogy kitöröltesse a lányt a saját emlékezetéből. Ám ahogy Joel emlékei fokozatosan eltűnnek, úgy ébred rá újra a Clementine iránti szerelmére. Agya rejtett zugainak mélyén olyan erők működnek, amelyek megpróbálják megakadályozni az eljárás sikerét. Hiába Dr. Mierzwiak minden igyekezete, világossá válik, hogy Joel nem tudja Clementine-t kiverni a fejéből.

Elveszett jelentés

A Japánban játszódó kedves, romantikus történet az időeltolódás hatásaitól szenvedő és a nyelvi elszigeteltségtől időlegesen magányossá vált, rövid időre egymásra találó fiatal amerikai nő (Scarlett Johansson) és középkorú férfi (Bill Murray) honfitársa váratlanul kialakuló barátságáról, már-már szerelméről szól.

Egyszerűen bonyolult

Jól menő pékségével, új kapcsolatával és végre lezárt válásával Jane Adler (Meryl Streep) jogosan érezheti úgy, hogy sínre került az élete… Igen ám, de ekkor az ex-férje, Jake (Alec Baldwin) hirtelen úgy dönt, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy visszahódítsa őt.

Kaméleon

Farkas Gábor (Nagy Ervin) foglalkozását tekintve szélhámos. Magányos, csúnyácska nőket hálóz be, szerelmet tettet, majd megcsapolja a bankszámlájukat. Egy nap elege lesz a piti ügyekből, igazi kihívásra vágyik. Találkozik Hannával (Hámori Gabriella), a gazdag és szép balerinával, aki egy sérülés után próbál visszatérni a színpadra. Gábornak minden trükköt be kell vetnie, hogy a lány komolyan vegye, szerez magának luxuslakást, sportautót, orvosi diplomát, sőt egy egész kórházat is. De a hazugságok bonyolult hálójába ő maga is belegabalyodik, és végül már azt sem tudja biztosan, mi a cél.

