Nagy fagyikörkép 2026: 10+ fantasztikus fagyizó Budapesten és környékén az idei nyárra

Végre-valahára elérkezett az év azon időszaka, amikor kicsik és nagyok fenséges gombócokkal jutalmazhatják magukat. Körülnéztünk, melyek lesznek az idei szezon kedvencei: íme, több mint tíz fagyizó Budapesten és környékén, ahová igazán érdemes lesz ellátogatni 2026-ban!

Áfonya Fagyizó

A Feneketlen-tó szomszédságában, a Kosztolányi Dezső térnél 2018 óta frissülhettek fel az Áfonya Fagyizó desszertkölteményeivel. A családi vállalkozásként működő fagyizóban nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre, és minden fagylaltot helyben, remek alapanyagokból készítenek el. Mintegy 50-60-féle ízből álló kínálatukban a klasszikusok mellett olyan izgalmas, süteményes ízvilágú kreációkat is találhattok, mint az Őrség zöld aranya vagy a tejberizs. Az idei szezon abszolút nyertese pedig a francia krémes! Természetesen újdonságokból sem lesz hiány, így mindig megéri beugrani hozzájuk néhány gombóc kézműves finomságra.

1114 Budapest, Bartók Béla út 82. | Weboldal

Azúr Fagyizó

Az Azúr Fagyizó 2014 óta készít prémium minőségű, kézműves fagylaltokat Újlipótváros szívében. Mint minden évben, idén is a hagyomány, az innováció és a gondosan válogatott alapanyagok kapják náluk a főszerepet, és minden egyes gombócot saját receptúra alapján készítenek el. Nem csak a környékbeliek nagy kedvence: a szakma több díjjal is elismerte őket! Kiemelten büszkék rá, hogy a Street Kitchen Guide 2025/2026-ban országos 2. helyezést értek el. Nem csoda, hiszen 12 év tapasztalattal és több mint 300 ízváltozattal dolgoznak, melyeket két saját üzletükben és viszonteladó partnereinken keresztül ízlelhettek meg.

1137 Budapest, Pozsonyi út 33/B | 1133 Budapest, Kárpát utca 52. | Weboldal

Balatoni Fagyizó

A 18. kerület ikonikus fagyizója, a Balatoni Fagyizó 1989 óta várja a fagyirajongókat. A családi vállalkozást már a második generáció vezeti: a testvérpár Sárosi Dániel és Sárosi Gergely, akik a fagyizópult mögött nőttek fel. Természetesen a klasszikusok mellett helyet kapnak náluk az izgalmasabb ízkombinációk is: az egyik legismertebb különlegességük Tripla Pisztácia névre hallgat, és 3-féle pisztáciatextúrával ejti ámulatba az édesszájúakat. Sőt, olyan kreatív ízekkel is találkozhattok náluk, mint a fahéjas-limoncellós tejberizs vagy az ananászos-őszibarackos sajttorta, melyet chilipehellyel tesznek még különlegesebbé. A kerületben három helyszínen – az Üllői és a Halomi úton, valamint a Vezér utcában – is megkóstolhatjátok őket!

1181 Budapest, Üllői út 385. | 1182 Budapest, Halomi út 33. | 1188 Budapest, Vezér utca 43. | Weboldal

Diamante Fagyizó

Szenvedély és szakértelem kéz a kézben jár a Diamantenál, ahol a főszerepet mi más is kaphatta volna, mint a minőségi fagylalt. A kedves kiszolgálásáról is elhíresült fagyilelőhely 2013-as indulása óta népes rajongótáborra tett szert, és több tucat különböző ízzel csábítja az édesszájúakat Gazdagrétre. Bazsalikomos-mangós mascarpone, szegfűszeges fehércsoki meggykrémmel, pisztáciás stracciatella, Dubai karamellás krémes és ez csak néhány a sok újdonság közül, melyet az idei szezon alatt élvezhettek!

1112 Budapest, Rétköz utca 47/B | Facebook

Kolibri Budapest

A budai Vár alatt, a Lánchíd utcában is otthonra lelt egy bakancslistára kívánkozó fagyizó, mely kézműves, többszörösen díjnyertes gombócokkal csábít Budapest ikonikus környékére. A Kolibri anyacége Ausztriában van, ahol már hosszú évek óta sikert sikerre halmoznak. Alapanyagaikat helyi termelőktől szerzik be, így a választék sokszor a szezonális kínálat függvénye – a klasszikus és speciális ízeiken kívül ráadásul még cukormentes és vegán fagylaltkülönlegességeket is találtok a kis üzletben. Idén nyáron mindenképp érdemes lesz kipróbálni őket!

1013 Budapest, Lánchíd utca 11. | Facebook

Erdős és fiai

Az Erdős és fiai jó pár éve bebiztosította már a helyét a XI. kerület gasztrotérképén, és emeli a fagyikészítést valóságos művészetté. Közel negyvenféle különlegesség ejti itt ámulatba a vendégeket: kizárólag náluk találtok Budapesten chilis-limeos mézfagyit, ibolya-, pisztáciával és roséval megbolondított málna-, maracujás kókuszfagylaltot, csak hogy néhányat említsünk a specialitások közül. Miattuk bármikor megéri útba ejteni az Etele teret!

1115 Budapest, Etele tér 3. | Facebook

Faller Cukrászda

A XVI. kerület édesszájú lakóinak aligha kell bemutatni a Faller Cukrászdát. A családias desszertműhely, melyet Faller József és felesége, Kati hívott életre, 1984-es nyitása óta oszlopos tagja a kerületnek. Nyáron itt is a fagyi viszi a prímet, a kínálatban pedig garantáltan megtaláljátok kedvenc ízeteket: sós karamell, epres joghurt, krémes pisztácia, dominikai csokoládé, sőt még Bailey’s-ihlette gombóc is segít túlélni idén nyáron a nagy meleget. Ha igazán megadnátok a módját, kérjétek kehelyben! Teraszon is kanalazhatjátok a hűsítő desszertet, de ha inkább beltéri asztalra szavaztok, hangulatos, békebeli miliőben fagyizhattok.

1164 Budapest, Tabódy Ida tér 2. | Facebook

Füge bolt és kávézó

A Citadellától egy karnyújtásnyira mesebeli boltocska várja az ínyenceket – kiváltképp a fagyikedvelőket. Az első napsugarak érkeztével a Füge pultja idén is megtelt prémium minőségű, egyedülálló fagyikkal, nem kevesebb, mint 24 különböző fajtával. Ott van például a bogyósokkal megszórt tökmag sorbet, mely 2024-ben az Év Fagylaltja díjat is bezsebelte, de az ikonikus gombócon túl is akad különlegesség: yuzu, krémes, bana-naga a teljesség igénye nélkül. A kinti ülőhelyeknek hála tökéletes pihenőpont, ha a Gellért-hegyen bóklásztok, törzsvendégeik szerint pedig még a kávé is zseniális.

1016 Budapest, Szirtes út 19. | Facebook

Gelati Budapest

Szenzációs desszertek garmadájára bukkanhattok az Örs vezér terénél, hála a Gelatinak, mely az Árkád két szintjén is várja a fagyikedvelőket. Története 2002-ben, már az üzletház nyitásával megkezdődött, az olasz tulajdonoscsalád pedig büszke rá, hogy immár a második generáció egyengeti a Gelati útját. Ők a fagyit szezontól függetlenül, egész évben készítik, méghozzá saját receptúra szerint. Kínálatukban ínycsiklandó kelyhek is helyet kaptak, melyeket gyümölcsökkel, magvakkal, különböző szóratokkal kínálnak vendégeiknek. Ha mindez nem lenne elég, sütemények, torták, kávékülönlegességek, szendvicsek, változatos hűsítők közül is szemezgethettek – a tél beköszöntével pedig a gofri és a palacsinta kapja majd a főszerepet.

1106 Budapest, Örs vezér tér 25. (Árkád, 1. emelet – nagy üzlet, -1. szint – fagylaltpult) | Facebook

Gelateria Pomo D’oro

Tradicionális olasz cukrászda és fagylaltozó az Arany János utcában, mely néhány lépésre a Szabadság tértől csempészi gombócokba a dolce vitát. A Trattoria Pomo D’oro családjához tartozó helyen a fagylaltok prémium minőségű olasz alapanyagokból, magas szintű szakmai tudással készülnek. A kínálatban a klasszikus olasz ízek mellett cukor- és gluténmentes változatok is helyet kapnak, köztük olyan különlegességek, mint a Fior di latte. Kiemelt figyelmet fordítanak az állandó megújulásra, az ízek finomhangolására és új kreációk megalkotására. Tökéletes választás mindazoknak, akik újra átélnék egy olasz nyaralás felejthetetlen, édes pillanatait!

1051 Budapest, Arany János utca 12. | Weboldal

Fresh Garden

Van valami, amivel mindenki egyetért a XVIII. kerületben: ha a környéken jártok, egyszerűen muszáj útba ejtenetek a Fresh Gardent. A híres-neves gasztrokuckó – ahol már 39 éve készül nyaranta a hűsítő desszert – a Béke tér ikonikus pontja, a meleg hónapok alatt pedig kerthelyiségét is megnyitja, ha letelepednétek a tölcséretekkel, vagy akár koktéloznátok egyet. A nyalánkságokat természetesen maguk készítik, a klasszikus ízek mellett pedig különleges kreációk, tej- és cukormentes verziók is helyet kapnak a kínálatban. Nem csoda, hogy mára már valóságos fogalommá vált Pestszentimrén!

1185 Budapest, Nagybánya utca 5. | Facebook

Sissi Fagyizó, Gödöllő

Ha igazán nagy fagyirajongók vagytok, Gödöllőre is érdemes lesz ellátogatnotok, hiszen két helyszínen is megtaláljátok az ikonikus Sissi Fagyizót: az Átrium Üzletházban és a Twist by Sissiben, ahol a klasszikus csavart fagyi élményét prémium minőségben élvezhetitek. A Sissi fagylaltok gondosan válogatott, valódi alapanyagokból készülnek – igazi gyümölcsökből, valódi csokoládéból, tejszínből és más kiváló minőségű összetevőkből. A hagyományos kedvencek mellett kreatív, díjnyertes ízkombinációk, magas gyümölcstartalmú, vegán és mentes fagylaltok is várnak benneteket: a retró kedvencet, azaz a krémes, csavart fagyit pedig a Twist by Sissiben lelitek meg!

2100 Gödöllő, Gábor Áron utca 2-10. (Átrium Üzletház) | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Weboldal

Remek fagyizókból a Balatonnál sincs hiány: