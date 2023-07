5 kihagyhatatlan gasztrohely a méltán szeretett, macskaköves Óbudán

Óbuda sokszínűsége vitathatatlan, ez pedig a kerület gasztronómiai színterében is visszaköszön. Válogatásunkban megmutatjuk nektek, hogy melyek azok, amiket feltétlenül érdemes meglátogatni ezen a nyáron.

Teraszos vacsora: Pódium Bistro & Club

Az óbudai Promenádon működő Pódium atmoszférája különleges: a tágas teraszon nyüzsgés, színes gin-tonik variációk, lounge-zene és kártyatrükkök az egyik pincérsráctól. Körülötte dús növényzet, látványos Puskás-szobor, kedves emberek, szinte kisvárosi idill. Bent stílusos urban jungle vendégtér fogad, amely akadálymentes és kutyabarát, a kicsiket pedig gyereksarok és gyerekmenü várja. Buzsáki Gábor séf ebédmenüjére megtelik a bisztró, a céges és családi események vendégei pedig évekig emlegetik őket. A hely missziója, hogy olyan minőségi bisztrókonyhával, kiváló italokkal, és hangulattal fogadja vendégeit, amelyek igazi élményt jelentenek. Mi pedig jó szívvel ajánljuk!

1036 Budapest, Bécsi út 63. | Facebook

Brunch: à table! Kolosy

A sokak kedvencévé vált első à table! francia pékség sikere nyomán a két alapító úgy döntött: újabb üzletet nyitnak, ezúttal a Kolosy téren, hogy a francia vidék gasztronómiai értékei még több emberhez jussanak el Budapesten és környékén. A Kolosy téri à table! azonban némileg különbözik társaitól, hiszen a megszokott autentikus francia reggelik, pékáruk, sütemények mellett egy bővített bisztró étlapról is válogathatunk. Így megkóstolhatunk izgalmas dél francia tésztákat, francia ihletésű, fatüzeléses kemencében sült bucis hamburgereket, izgalmas koktélokkal és magyar, valamint francia borokkal kísérve.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. | Facebook

Street Food: Las Vegan’s

A budapestiek nagy kedvence a Las Vegan’s, melynek választékában minden klasszikus street food fogás megtalálható. Szerencsére akkor sem kell lemondanunk ezekről a finomságokról, ha éppen a Római-parton járunk, hiszen a Miamor Rómaim területén is megtalálhatóak, így bátran falatozhatunk vegán fogásokat. Igazi erősségük a hamburger, hiszen igencsak változatos kínálattal várják a vendégeiket: a növényi sajttól, a borsófehérjével, szójával és szejtánnal készített pogácsáig és a gombafasírtig számos, saját fejlesztésű pogácsa is megjelenik hamburgereikben. Sőt, akkor is érdemes őket választani, ha egy jó VegChicken Nuggets-re vágyunk, illetve burritóba fogalmazott tex-mex fogásaik is kifejezetten izgalmasak. A burgerek, burritók, wrapek és nuggets-ek mellett a változatos összetételű Las Vegan’s tálakban is megmutatkozik rendkívüli kreativitásuk.

1031 Budapest, Római part 47. | Weboldal

Édesség: I Love Kex Cukrászda

Amennyiben nyitottak vagytok az újhullámos desszertvariációkra, de a klasszikus ízek is vonzanak, akkor az I Love Kex Cukrászda a ti helyetek! Süteményeik tekintetében rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi alapanyagok használatára, a finom ízekről pedig még akkor sem kell lemondanunk, ha valamilyen ételérzékenység miatt glutén-, cukor- vagy laktózmentes édességet keresünk. A kínálat nyaranta frissítő fagylalttal is kiegészül, de érdemes gyakran betérni hozzájuk, hiszen hetente készülnek valami újdonsággal. Mindezek mellett zseniális tortákat készítenek, gondoljatok rájuk, ha éppen esküvőre vagy bármilyen más eseményre készültök!

1036 Budapest, Bécsi út 36-38. | Weboldal

Nyári hűsítő: Bruno Gelateria

Ha már úgyis itt a nyár, akkor nem maradhat ki a válogatásból a fagylalt sem! Gyönyörű mélykék színűre mázolt ajtók jelzik, hogy megérkeztünk a III. kerület egyik legjobb fagyizójához. A Bruno Gelateria kellemesebb hangulatú fagylaltozójának autentikus szicíliai recept alapján készült választékában lehetetlen csalódni. A gyümölcsös fagylaltok mindegyike friss gyümölcsökből és tejmentesen készül, az igazán frissítő granitákat (szorbetféle) pedig vétek lenne kihagyni!

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. | Facebook

Római-parti kedvenceinket is egy csokorba szedtük nektek:

(Nyitókép: Pódium Bistro & Club)