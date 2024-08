7 izgalmas múzeum Óbudán, ahonnan garantáltan felejthetetlen élményekkel fogtok távozni

Ugyan Óbuda hivatalosan nem a főváros múzeumnegyede, mégis rengeteg múzeumnak ad otthont, melyek közül a történelemrajongók, az iparművészet szerelmesei és a kortárs alkotások iránt érdeklődők is találnak nekik tetsző tárlatot.

Vasarely Múzeum

Az Óbuda központjában található múzeum az optikai festészet legjelentősebb képviselőjének, Victor Vasarelynek állít emléket, aki számos más műve mellett a 70-es évektől használt Renault logóját is tervezte. Az 1987-ben nyíló első állandó kiállítás a művész munkásságát mutatja be a kezdetektől egészen a világhírnévig, kitérve a legfontosabb mérföldkövekre a személyes és szakmai életében egyaránt. A tárlat az életművet időrend szerint követi végig az első budapesti rajzkörtől a legösszetettebb op-art munkákig, a káprázatos alkotások mellett pedig Vasarely életével is megismerkedhetünk.

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. | Weboldal

Goldberger Textilipari Gyűjtemény

A Goldberger Ferenc által alapított textilgyár falai között napjainkban a divat iránt érdeklődőket célzó Goldberger Textilipari Gyűjtemény működik, ahol elképesztően ötletesen kialakított tárlatot tekinthetnek meg a látogatók. Az itt helyet kapó, interaktív elemekkel, valamint hang- és filmanyagokkal ellátott kiállításon megismerkedhetünk a nemrégiben az UNESCO szellemi világörökség listájára is felkerült kékfestő hagyománnyal, a divat alakulásával valamint az alapító család sorsán keresztül a zsidóság történelmével is.

1036 Budapest, Lajos utca 136-138. | Weboldal

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Az Krúdy Gyula egykori otthonában otthont kapó Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum állandó és időszakos kiállításai is egytől-egyig a régmúltban kalauzolják el a látogatókat. A tematikus tárlatok bepillantást nyújtanak az egykori mindennapokba, hogy milyen is volt vendégségben járni és vendégül látni, de a falakon felsejlenek az egykor utcákon viszontlátott reklámok, hirdetések és relikviák egyaránt. Az állandó kiállítások mellett az intézményben rendszeresen szerveznek időszaki tárlatokat, koncerteket, boresteket és tematikus előadásokat is, így érdemes figyelni az aktuális programokat.

1036 Budapest, Korona tér 1. | Weboldal

Csodák Palotája

A Csodák Palotája negyed évszázada arra törekszik, hogy látványos és minden korosztály számára közérthető módon mutassa be a természet törvényeit és a fizika csodálatos világát. Az interaktív kiállítás nemrégiben egy teljesen új helyszínen, Csillaghegyen nyitotta meg kapuit, hogy kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhessenek az izgalmas installációkkal. A Csopa számtalan újdonsággal, naponta négy tudományos show-val, a Richter Gedeon laborban folyamatos játékos kísérletezéssel, 4D-s mozival és több ezer négyzetméteres játéktérrel várja a látogatókat.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Kiscelli Múzeum

A Kiscelli Múzeum eredetileg kolostornak épült, majd később Schmidt Miksa bútorgyáros vásárolta meg, aki halála után a fővárosra hagyta az épületet annak parkjával együtt. A mai múzeum állandó tárlata Budapest történetét mutatja be és jelentős képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkezik, így egy igazán színes élményt nyújt a látogatóknak. A romantikus korokat idéző épületegyüttes udvara is egyfajta kiállítótér, ahol szobrokat és műalkotásokat tekinthetünk meg, a múzeumot pedig körülöleli a nemrégiben felújított és modern, erdei játszótérrel kibővített Kiscelli parkerdő.

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. | Weboldal

Godot Kortárs Művészeti Intézet

Hazánkban egyedülálló módon, teljesen független képzőművészeti intézményként működik a Godot Kortárs Művészeti Intézet, ahol mindennek középpontjában a kortárs művészet áll. Az intézet a maga 1100 négyzetméteres összterületével, 700 négyzetméteres csarnokterével és a közvetlenül hozzá tartozó, 4 szintes épület egységével ideális helyszíne különböző kiállításoknak, valamint kortárs művészeti eseményeknek. A hatalmas terület színházi- és táncelőadások helyszínéül is szolgál, így érdemes figyelni a honlapjukat az aktuális programokért.

1037 Budapest, Fényes Adolf utca 21. | Weboldal

Aquincumi Múzeum

A több milliós gyűjteménnyel büszkélkedő Aquincumi Múzeum a környék egyik klasszikus látnivalójának számít, hiszen Budapesten egyedülálló módon mutatja be az érdeklődőknek az ókori Róma örökségét. A múzeum mellett található a Romkert, hazánk egyik legnagyobb területű római régészeti parkja is, aminek bejárása során a látogatók megismerhetik Aquincum polgárvárosának egy részét, valamint a városközpont legjellemzőbb középületeit, magánházait, amelyek a Kr. u. 2-3. századból maradtak fenn.

1031 Budapest, Szentendrei út 135. | Weboldal

