5 remek nyári kiállítás Budapesten, ami színt visz az augusztusba

A Hagyományok Háza egyedülálló tárlattal várja a látogatókat „Játéktól a mesterségig” címmel, amely a népi kézműves szakképzések végzős hallgatóinak vizsgaremekeit mutatja be, beleértve a nemezkészítő, kosárfonó, takács, szőnyegszövő, valamint gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő mesterségeket. Az időszaki kiállítás szeptember 25-ig látogatható a Hagyományok Háza nyitvatartási idejében. A kiállítás előre meghirdetett tárlatvezetés keretén belül is megtekinthető.

A kötetlen nyáridő hangulatát és a vízpartok harmóniáját mutatja be festészeti remekművek segítségével a Várkapitányság és a Magyar Nemzeti Galéria közös szabadtéri kiállítása. A tárlat ingyenesen látogatható a 10 éve megújult Várkert Bazár varázslatos szabadtéri helyszínén. A kiállítás a 20. századi festészet meghatározó festőinek – Aba-Novák Vilmos, Egry József, Csontváry Kosztka Tivadar, Ferenczy Károly, valamint Vaszary János – nyári tematikájú alkotásait mutatja be. A Balatonon békésen csónakázók nyugalma, a tengerparton labdázók vidámsága, a kikötők és strandok harsány színei mind-mind a nyár szépségét varázsolják elénk.

Nagyszerű tárlatok várnak a fővárosban idén nyáron, melyek közt találtok három ingyenes kiállítást is. Tervezettek be egy nyári múzeumlátogatást augusztusra és kulturálódjatok a hűvös kiállítóterekben!

