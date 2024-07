Hollywoodi csillogást hoz Budapestre a világhírű énekesnőkről szóló rendhagyó kiállítás 

Rihanna több lehengerlő jelmeze is a kiállítás részét képezi, de a leglátványosabb közülük talán az az igazi kristályokkal kirakott ruha, melyet az énekesnő a szakralitás témájában megrendezett Met-gálán viselt. Feltűnik még a “vidéki Barbie-ként” emlegetett Dolly Parton , aki valójában menedzserének írta baráti szeretetből a később Whitney Houston szerelmes pophimnuszaként elhíresült I will always love you című számot.

A rajongott operaénekesnőktől eljutunk a színpad és a tévéképernyő legnagyobb XX. századi sztárjaihoz. Találkozunk Maria Callas tragédiába torkolló életútjával, amelyben az önsanyargatás felülkerekedett a kivételes tehetségen; láthatjuk filmen a szintén szomorú sorsú, végtelenül bájos Marilyn Monroe-t , és közelről megnézhetjük Andy Warhol róla készített portréját; de felidézhetjük az emigrációba kényszerített Karády Katalint is, aki élete végén egy kalapszalont vezetett New Yorkban.

A Victoria and Albert Múzeum hatalmas sikert arató utazókiállításának első megállója Budapest, ahol májustól szeptemberig nézhetik meg a látogatók a világ legtöbbet emlegetett énekesnőinek fellépőruháit , kellékeit, személyes tárgyait, és egyúttal megismerhetik a dívák nem ritkán tragikus sorsát. A Magyar Zene Házában berendezett tárlat magyar női ikonok jelmezeivel és történeteivel válik teljessé, így a kiállításon többek között Marton Éva, Koncz Zsuzsa, Zséda és Rúzsa Magdi ruháit is megcsodálhatjuk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool