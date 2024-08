Újdonságok Budapesten: 8 hely a fővárosban, amit érdemes kipróbálni augusztusban

Nemrégiben új hellyel bővült a díjnyertes, kézzel készített fagylaltok palettája Budapesten, a Kolibri jóvoltából. A fagylaltok klasszikus és vegán verzióban is kaphatóak, és kérhettek rá öntetet, de még kókuszchipsszel is megbolondíthatjátok a finom falatokat! Kóstoljátok végig az összeset Buda legújabb hangulatos teraszán!

A Feneketlen-tótól egy karnyújtásnyira bukkanhatunk a főváros egyik régi-új helyére, a Tranzit Art Café helyén megnyitott Zsiráf Tranzitra. Az eredetileg egy utasváróból átalakított vendéglátóegység különleges formájáról ismert a környékbeliek körében, idén nyártól pedig távolsági buszok helyett hangulatos terasz és mennyei pizzák várják itt a vendégeket. Ahogy azt már a Tranzittól megszokhattuk, a hely továbbra is otthont ad különféle kulturális eseményeknek, kiállításoknak, és reméljük, akár egy-egy független színházi előadás is visszatér majd ide.

2021 tavaszán nyitotta meg kapuit a Hearty Vegan Cakes első üzlete, de idővel a boltocska kicsinek bizonyult, ezért nagyobb helyre kellett költözniük. Ezidő alatt rengetegen megszerették a mennyei, szemet gyönyörködtető vegán tortáikat, amit ezentúl az V. kerületi Veres Pálné utcában kóstolhattok meg ti is! A sütemények minőségére abszolút garancia a tulajdonos elhivatottsága a sütemények iránt, amit még ételérzékenységgel küzdő vendégek is bátran megkóstolhatnak.

A Kazinczy utca legfrissebb színfoltja a Roller Budapest, ami egyenesen a rollok mennyországába repít benneteket. A hely csak nemrégiben nyitotta meg kapuit, és minden nap frissen készült, isteni tekercseket kóstolhattok meg náluk, amikből választhattok shredded csirkés verziót sok-sok szósszal, marhás smashed rollt uborkával, sertésből készültet még több szósszal, de még szarvaskolbászos, valamint húsmentes verziók is kaphatóak náluk. Nem is beszélve a további finomságokról: különféle hot dogok és smashed burger két variációban. Próbáljátok ki hozzájuk az extra szószokat is!

