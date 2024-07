Smashedburger-láz Budapesten: 5 hely, ahol extra hamburgert ehetünk

Sokan csak a magyar Five Guysként emlegetik az országszerte egyre több helyszínt meghódító Simon’s Burgert, amelyből négyet Budapest frekventált pontjain találhattok meg. A smashed burgerek zsenialitását néhány fontos összetevő garantálja: a hús a lehető legjobb minőségű, a ropogós krumpli Hollandiából, míg a bucik Dániából érkeznek, a savanyú uborka pedig amerikai. Ezek egyvelege biztosítja, hogy igazán szószos, mindig friss hamburgert kóstoljunk a Simon’s-nál, próbáljátok ki ti is!

A Kazinczy utca legfrissebb színfoltja a Roller Budapest, ami egyenesen a smashed burgerek, hotdogok és rollok mennyországába repít benneteket. A hely ugyan csak nemrégiben nyitotta meg kapuit, de minden nap frissen készült, isteni smashed burgereket kóstolhatunk náluk, nem is beszélve a rollokról, amikből választhattok csirkés verziót sok-sok szósszal, smashed rollt marhás uborkával, vagy sertésből készültet még több szósszal, de még húsmentes verzió is kapható.

Budapesten elsőként a Smokey Monkies csapata állt elő az amerikai smashed burgerekkel, amiket jelenleg már összesen öt helyükön kóstolhattok meg a fővárosban. Az éttermek választékában a BBQ-húsokkal ötvözött smashed burgerek mellett a grillételek, csirkeszárnyak is megtalálhatóak. Az említett fogások nagyszerűségét az egyenesen Texasból érkező technológiai tudásuk garantálja, de az ottani hagyományok követése mellett más jelentős BBQ-régiók finomságai is hatással vannak az étlapon szereplő ételekre. Számukra a BBQ-zás nem csupán ételkészítés, hanem egy életérzés, ami az együtt töltött időről, a tapasztalatcseréről, a sikerekről, a folyamatos fejlődésről, tanulásról szól, ez pedig minden egyes falatnál visszaköszön.

A The Burger Project márciusban második helyszínét nyitotta meg a XIII. kerületi Viza utcában, ahol a tőlük megszokott minőséggel, széles választékkal és isteni ízekkel várják (nem csak) a smashedburger-fanokat. A hamburgerezőt leginkább az különbözteti meg versenytársaitól, hogy sokféle, különböző ízvilágú smash burger közül választhatunk, így érdemes vissza-visszatérni, hiszen minden alkalommal újdonságokat próbálhatunk ki. A magas minőség nemcsak az igényes berendezésen és a kedves kiszolgáláson látszik, hanem az ételeken is: a konyhán csakis mindennap frissen érkező alapanyagokból dolgoznak, és a marhaburgerek kizárólag Angus marhahúsból készülnek.

