5 újonnan nyílt kerthelyiség Budapesten nyáresti kikapcsolódáshoz

A Feneketlen-tótól egy karnyújtásnyira bukkanhatunk a főváros egyik régi-új helyére, a Tranzit Art Café helyén megnyitott Zsiráf Tranzitra. Az eredetileg egy utasváróból átalakított vendéglátóegység különleges formájáról ismert a környékbeliek körében, idén nyártól pedig távolsági buszok helyett hangulatos terasz és mennyei pizzák várják itt a vendégeket. Ahogy azt már a Tranzittól megszokhattuk, a hely továbbra is otthont ad különféle kulturális eseményeknek, kiállításoknak, és reméljük, akár egy-egy független színházi előadás is visszatér majd ide.

A Széll Kálmán téri EASY fedele alatt megnyitott Zappi Napoletanában minden pizzarajongó megtalálja számítását. Ahogy azt a neve is sejteti, itt a nápolyi stílusú tésztakorongoké a főszerep: a klasszikus margheritától kezdve, a szarvasgombakrémmel csábító funghi e tartufón át, a Rick & Morty nevű, ricottás-pisztáciás csodáig összesen egy tucatnyi pizza közül válogathatunk. Az autentikus hangulat jegyében az itallapon több jellegzetes olaszos koktél, rövidital és long drink is szerepel, amiket akár az EASY oázisszerű árnyas kertjében is elfogyaszthatunk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool