Jéghideg, nyári édességekkel vár Budapest zöld parkkal körülölelt kerthelyisége a Horváth-kertben

Ha szívesen magatokkal vinnétek egy falatot a nyárból, a Dobay fagyitortái többféle ízben elérhetőek minden nap, és a sima tortadobozban körülbelül 40 perc szállítás után is megtartják alakjukat. Ha biztosra akartok menni, a helyben kapható hűtődobozt is választhatjátok, ami akár 2 órán keresztül is hidegen tartja a tortát. Próbáljátok ki!

A nyáron kifejezetten üdítőnek ható vegán gyümölcsfagylaltokat és a közönségkedvenc krémes fagyikat kérhetitek tölcsérben vagy papírpohárban, így akár sétálhattok is egy nagyot a cukrászda melletti történelmi Horváth-kertben. Mi mégis arra biztatunk, hogy élvezzétek egy kicsit a Déryné szobra körül elterülő tágas teraszt , melyet még azon a 40 fokos nyári napon is jól átjárt a levegő, amikor mi ellátogattunk a cukrászdába.

A nyári italválasztékról egy kellemes átmenettel, a különleges pisztáciás affogatóval térünk rá a harapni való hűsítőkre. A szezon legújabb kávétípusa még csak most kerül fel az itallapra, de máris belopta magát a szívünkbe. A szicíliai pisztáciakrémmel kikent üvegpohár két gombóc krémes vaníliafagylaltot és presszókávét rejt, melyet édes tejszínhab koronáz meg. Az affogato kérhető pisztáciakrém nélkül is, de mi erősen ajánljuk a pisztáciás verzió kipróbálását.

Italok tekintetében nem könnyű a választás, hiszen a klasszikus jeges kávén túl kérhetünk például jeges matcha lattét , de akár jeges matcha juice-t is, amit narancslével készítenek. Különleges rózsaszín árnyalatával hódító jeges céklás-sárkánygyümölcsös latte , jeges tea és a habos kakaóra emlékeztető krémes jeges csokoládé is felsorakozik a nyári kedvencek között, de a legjobb talán még hátra van…

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool