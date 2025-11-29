Adni jó: 3 szívmelengető kezdeményezés, ahol jótékonykodhattok idén karácsonykor

Bár az adományozás egész évben fontos, az adventi időszakban különösen nagy figyelem irányul rá. Összegyűjtöttük azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel különféle módokon tehetitek meghittebbé és szebbé a rászorulók karácsonyát.

Ajándékkal egy jó ügyért

A Danubia Zenekar és a Máltai Manufaktúra csomagjai kreatív választást jelenthetnek a karácsonyi ajándékaikat még keresők számára, hiszen a bennük rejlő, különleges igénnyel összeválogatott finomságok, valamint a szép, érdekes és elegáns koncertélményekre szóló páros jegyek egyaránt szólnak testhez és lélekhez. Az ajándékcsomagok megvásárlásával ráadásul egy jó ügy mellé állhattok, dupla örömet csempészve így a fa alá – hiszen ezzel a Máltai Szimfónia és a Jelenlét díjas Danubia KÖZÖS HANG programját támogatjátok, mely a felzárkózó településeken zenét tanuló gyerekek művészi integrációját segíti.

Tovább a weboldalra >>

Karácsonyi cipősdoboz

A Baptista Szeretetszolgálat 2005 óta szervezi meg minden évben nagyszabású Cipősdoboz Akcióját, aminek célja, hogy minél több rászoruló gyermek és család élhesse át a karácsony csodáját. A cipősdobozokat a megajándékozni kívánt gyerekek neme és kora szerint készíthetitek össze, ha pedig inspirációt kerestek, a weboldalon számtalan konkrét ötlet között böngészhettek. Országszerte több száz gyűjtőponton várják a jótékonykodásra kész támogatók cipősdobozba csomagolt hozzájárulását, a gyűjtőpontok listáját szintén a honlapon találjátok. Idén a csomagok leadásának határideje: 2025. december 19.

Tovább a weboldalra >>

A nagy szendónap

12 órás szendvicskészítéssel koronázza meg egész éves karitatív tevékenységét a Budapest Bike Maffia. December 21-én, vasárnap reggel 8-tól este 8-ig készülnek majd a rászorulóknak szánt szendvicsek és ételcsomagok, melyeket aztán a bringás jótevők elszállítanak olyan intézményekbe, ahol másképp nem biztos, hogy kerülne étel az asztalra. A helyszín a Bike Maffia kávézója, a Másik Szoba, ahol neves előadók és DJ-k emelik a nap hangulatát. Regisztrálni az esemény előtt két héttel tudtok a szervezet honlapján, ahol támogathatjátok is a kezdeményezést pár szendvics árával akár.

Tovább az eseményre >>

Ha élményajándékok közül szemezgetnétek: