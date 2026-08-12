A BestMixer-sztori: Egy hiánypótló iskola megszületése

Óceánjárók, nemzetközi tapasztalat, versenyek – de hogyan lesz mindebből iskola? Csötönyi Norbert nem tervezte, hogy oktatni fog. A BestMixer mégis az elmúlt húsz év egyik meghatározó vendéglátó-képző intézményévé vált. Interjúnkban arról beszélgettünk az alapítóval, hogy mi hiányzott a hazai rendszerből, miért akart teljesen új oktatási modellt létrehozni. Mesél arról is, milyen valós, piacképes lehetőségeket nyit meg azoknak a fiataloknak, akik nemcsak munkát, hanem tudatos karrierutat keresnek a vendéglátásban. (x)

Vidéki lakótelepről indultál, dolgoztál óceánjáró hajókon, majd nemzetközi versenyeken is bizonyítottál. Hosszú utat jártál be. Mikor és miért érezted úgy, hogy a saját karriered építése után szükség van egy iskolára is?

2005-ben kezdtem el versenyezni bartenderként, és ez valóban fordulópont volt. Addigra már túl voltam néhány óceánjárós éven, hazahoztam a nemzetközi tapasztalatot, és itthon tudatosan építettem a pályámat. A versenyzés azonban új szintre emelte a gondolkodásomat: nemcsak dolgoztam a pult mögött, hanem rendszerszinten kezdtem látni a szakmát – az italépítést, a technikát, a prezentációt és az egész struktúrát.

Ahogy jöttek az eredmények, egyre többen kerestek meg kérdésekkel. Kollégák, fiatalok, érdeklődők szerettek volna tanulni, fejlődni, versenyezni. Akkor kezdett körvonalazódni bennem, hogy a megszerzett tudást nemcsak a saját karrierem építésére lehet használni, hanem érdemes keretek közé terelni.

Ha húsz évvel ezelőtt azt mondják, hogy iskolát fogok alapítani, nevetek rajta. De amikor láttam, hogy valódi igény van egy gyakorlatközpontú, strukturált képzésre, világossá vált: ez nemcsak lehetőség, hanem felelősség is. Így született meg a BestMixer.

Mit hiányoltál a magyar oktatásból?

A közoktatásban akkor – és részben ma sem – képeznek bármixereket vagy baristákat. Ennek oka lehet az eszközpark magas költsége, vagy a szakmai háttér hiánya. Én viszont úgy éreztem, elérkezett a pillanat, hogy egy teljesen új, a hagyományos rendszertől eltérő oktatási modellt hozzak létre. Olyat, amely valódi, piacképes tudást ad.

Miben más a BestMixer?

Élethűen berendezett környezetben várjuk a tanulni vágyókat: komplett bárpult, teljes felszerelés, professzionális kávés oktatótér igazi gépekkel. Nem elméletről beszélünk, hanem valós szakmai környezetről.

Piaci szinten a legmodernebb felszerelésekkel büszkélkedhetünk. A bároldalon például pohárfagyasztóval, és olyan eszközökkel dolgozunk, mint a Flavour Blaster – egy buborékfújó, amellyel ízesített buborékokat lehet az italokba fújni. Ezt az eszközt a hazai bartenderek körében csak 2019-ben kezdte el igazán ismerni a szakma, mi azonban már korábban, versenyeken is alkalmaztuk – az egyik magyar bajnoki cím megszerzésében is szerepe volt. A kávéoldalon szintén komplex a kínálat: egykazános, kétkazános és háromkazános gépek, beépített mérleggel ellátott modellek, különböző precíziós őrlők és habnyomtató, amellyel akár fényképet is lehet cappuccinóra nyomtatni. Ezeket nem mutatványként tartjuk – a cél az, hogy a tanulók piacképes, értékesítési szemlélettel is bíró szakemberekként kerüljenek ki.

Szokták mondani, hogy a BestMixer körülbelül öt évvel megelőzi a versenytársait. Ezt nem dicsekvésből mondom: azt jelenti, hogy az oktatásunk mindig ott tart, ahol a piac a következő években tartani fog.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A bármixer tanfolyamon a résztvevők ténylegesen elkészítik a koktélokat, különböző párlatokat kóstolhatnak, és természetesen az elkészített italokat meg is ízlelhetik. A cél az, hogy a tudás ne csak tankönyvi ismeret legyen, hanem élő, tapasztalatalapú gyakorlat.

Milyen szerepe van a nemzetközi standardoknak?

Nagy segítséget jelent számunkra az IBA (International Bartenders Association), a nemzetközi világszervezet, amelynek Magyarország is tagja. Kézikönyvünk körülbelül nyolcvan koktélt tartalmaz, amelyeket a diákoknak meg kell ismerniük – mind az IBA receptúrái alapján vannak összeállítva. A világ által elfogadott standard azt jelenti, hogy ha Szingapúrban egy Singapore Sling így néz ki, akkor Debrecenben is ugyanolyannak kell lennie. A cél az, hogy Kuala Lumpurban ugyanazt a minőséget és ízélményt kapja valaki egy koktél esetében, mint Magyarországon. Ez nemcsak a bartender munkáját segíti, hanem a vendégek érdekeit is szolgálja, hiszen az egész rendszer alapvetően értük jött létre.

A standard koktéloknak mindenhol azonos receptúra és minőség szerint kell elkészülniük, hogy a vendég ne csalódjon egy ismert italban. Természetesen a klasszikus recepteken túl léteznek egyedi, úgynevezett signature koktélok is. Ezek megalkotását és elkészítését szintén oktatjuk az iskolában. Fontos azonban, hogy az egyediség mindig biztos alapokra épüljön.

A BestMixer képzései az ország egész területén elérhetők: Budapesten, Békéscsabán, Debrecenben, Dunaújvárosban, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Szolnokon, Szekszárdon, Szombathelyen, Székesfehérváron, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen. Minden diákunk, akárhol is vesz részt a képzésben, ugyanazt a minőséget kapja.

Mennyire büszke az iskola eredményeire, az elmúlt húsz évre visszatekintve?

Az elmúlt húsz évben több mint 30 000 diák végzett a BestMixerben – bármixerek, baristák, pincérek, sommelier-k vegyesen. Ez egy nagyon beszédes szám. Az iskola népszerűsége nagyban annak köszönhető, hogy folyamatosan fejlődünk: az oktatóink a szakma nagyágyúi. Van köztük olyan, aki világbajnoki bronzérmes, és a csapatunk az elmúlt húsz évben összesen 8–10 magyar bajnoki címet szerzett.

Ennyi év alatt számos hajótársaság, szállodalánc és egyéb hálózat hivatalos képzőpartnerévé váltunk. Amikor ezek a cégek Magyarországon toboroznak, egyértelmű a döntésük: a BestMixerbe küldik a jelöltjeiket, mert pontosan tudják, mit képvisel az, aki nálunk végzett.

Jelen pillanatban is vannak olyan oktatóink, akik aktív versenyzők – ez nem véletlen. Az iskola attól működik, hogy mi magunk sem állunk meg.

Mit szeretnél, mit vigyenek magukkal a BestMixer hallgatói?

Stabil alapokat. Szemléletet. Szakmai igényességet. A vizsga csak egy állomás, a valódi fejlődés a gyakorlatban kezdődik. A vendéglátás folyamatosan változik. Aki ebben a szakmában sikeres akar lenni, annak tanulnia kell – folyamatosan. És talán ez a BestMixer lényege: Nemcsak szakmát adunk, hanem gondolkodásmódot is.

Érdekel, hogyan építhetsz tudatos, nemzetközileg is versenyképes karriert a vendéglátásban? Fedezd fel a BestMixer gyakorlatorientált képzéseit, tanulj valódi szakmai környezetben, és szerezz olyan stabil alapokat, amelyekre hosszú távú jövőt építhetsz. Ne csak munkát válassz – válassz hivatást!

A háromrészes interjúsorozat utolsó része két hét múlva érkezik, ne maradjatok le róla!

Ha kíváncsi vagy, hogyan kezdődött a sikertörténet: