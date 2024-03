Ázsiai bisztró éjjel-nappal: Unikális koktélokkal és távol-keleti ízkombinációkkal vár a Costes Izakaya

A vagány koktélokkal párosított izgalmas fogások és a sokszínű kultúrák találkozása még a szürke hétköznapok zárását is felejthetetlenné tudja tenni!

Az ázsiai hagyománytisztelet, a tokiói éjszakai élet, valamint a vietnámi, japán és kínai konyha ízkavalkádja egy helyen: a Costes Izakayában egy este alatt mesebeli utazást tehetünk a Távol-Keleten, térben és időben egyaránt.

A Budapest belvárosában, a Bazilikától 2 percre található étterem alapkoncepciója, hogy kitörjön a jól megszokott skatulyákból: a manga képregényekkel díszített asztali alátétre kerülő hagyományos mintázatú poharak, tányérok, a kortárs festmények mellett feltűnő antik hatású szobrok, valamint a lampionsor mögött felgyulladó neonfények a modernitás és a tradíció különös harmóniáját teremtik meg.

Felejthetetlen koktélokba zárt kreativitás

Napközben az újragondolt receptúrájú fogásokat készítő látványkonyháé a főszerep, ám ahogy beköszönt az este, minden tekintet az egyedi koktélokat szinte varázslattal megteremtő bártenderekre és a hamisítatlan underground hangulatot biztosító DJ-pultra szegeződik.

Az estét a margaritára hajazó Angry Geisha-val érdemes indítani: az enyhén füstös, mexikói mezcal alapú, házi chilivízzel és super juice-szal megbolondított savas, citrusos ital tökéletesen passzol a faszenes grillezésen átesett, fűszeres mogyorószósszal és achar savanyított paprikával tálalt satay csirkenyárs enyhén pikáns ízvilágához.

Ha készen állunk rá, következhet az Izakaya “sztárpárja”: a The Charmeur és a Korean BBQ. Az étterem legmaszkulinabb koktéljának lelke a Jack Daniels Bonded Whiskey, de kap egy kis gyümölcsös jelleget a feketeribizli-bornak, majd egy kis édeskés ízt a rumos utókezelésen átesett Choya Kokuto likőrnek köszönhetően. Az igazi csoda csak ezután tárul a szemünk elé: az italt a keverés után egy autentikus japán teáskannában szűrik át és szervírozzák, a házi tölgyfafüstölésnek köszönhető különleges aroma pedig a koktél minden cseppjét átjárja.

Gasztronómiai ízutazás

Hasonló kreativitással készül az ugyancsak füstösebb vonalat képviselő, szezámmaggal díszített Korean BBQ, amelyet az Izakaya séfjének saját fejlesztésű és méltán híres szószával marinálnak.

Az étteremben a lágyabb ízek kedvelői is megtalálják a számításaikat, például a ginen alapuló, almalével vagy akár gyömbérrel is kérhető Brambelion képében. A feketeszeder gyümölcsössége, a bazsalikom frissessége és a citrom, valamint lime keverékéből készülő házi super juice üde egyvelege a csirkével, vagy akár kalamárival is felturbózható Cézár-saláta mélyebb ízvilágát is képes felszínre hozni.

Az Izakaya kínálatának igazi sztárja

Az igazi meglepetés pedig még csak ezután jön! Benczes Dániel general manager szerint a koktéllap “legnagyobb találmánya” nem más, mint a Pearfaction.

A kicsit sütőtökös, kicsit körtés, rumos alapital inkább a savanykás ízeket hozza elő. Ám csinálunk hozzá egy teljesen vegán, kaffir lime-os, zöld kardamomos, masszív habot. Az italt az édeskés, fűszeres ízvilágú habbal együtt kortyolva kell fogyasztani, hiszen így lesz az egész egy pannacotta-szerű élmény.

– mondta az italkínálat megálmodója.

A szakember ehhez az egyedülálló koktélhoz a kókusz madártejet ajánlja: a passiógyümölcs-pürének köszönhető savas-trópusi aroma ugyanis remekül működik a Pearfaction kettős ízvilágával.

Az Izakaya olykor nem újat alkot, inkább újragondol: jó példa erre a – saját nevére vett – Izakaya Presso Martini, amelyben a vodkát a karibi térségből származó Angostura Tamboo fűszeres rumra cserélték, így jóval markánsabb karakterű koktélt kaptak.

A domináns kávés ízprofilt a Kahlua likőr és a friss espresso biztosítja, végül az édeskés házi vaníliaszirup lágyítja meg és teszi könnyedén fogyaszthatóvá az italt. A különleges vacsorára a koronát a szintén nem hétköznapi, néhány falatnyi fekete szezám brülével helyezhetjük fel, hogy édes szájízzel távozzunk a Október 6. utcából.

Ha a többórás gasztronómiai utazás után lélekben is visszatértünk Budapest utcáira, akkor érthető meg igazán az “Izakaya-életérzés”: nem számít, hogy egy különleges alkalom vagy csak egy átlagos vacsora volt, az estét mindig közös élmények teszik emlékezetessé és maradandóvá!

