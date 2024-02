Korlátlanul kóstolhatunk kávét Buda indusztriális helyszínén egy hétvégén át

Február utolsó hétvégéjén a Millenáris ad otthont a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményének, a tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő KávéBár Bazárnak.

Február 24-én és 25-én a Millenáris B épületének nagycsarnoka különleges kávékkal, szakmai kiállítókkal és lelkes kávérajongókkal pezsdül fel a KávéBár Bazár idei hétvégéje alkalmával.

Természetesen idén is a világ legjobb termőterületeiről érkező különleges kávékból készülnek majd az eszpresszók, a filterkávék és a különféle tejes italok is. A hagyományokhoz híven a látogatók ezúttal is egyetlen belépőjegy megvásárlásával korlátlanul kóstolgathatnak a kávé- és bárvilág közel ötven kiállítójának termékeiből.

A korlátlan kóstolgatás programok sokaságával válik teljessé az exkluzív Tasting Table-kóstolóktól kezdve, a szakmai bajnokságokon és a pingpongversenyen át a KávéBár-kvízdélutánig. A minden eddiginél több kiállítót felsorakoztató KávéBár Bazár idei eseményén a szakma és a kávérajongók egyaránt megismerkedhetnek a legújabb gépekkel, kávés eszközökkel ugyanúgy, mint a kávépörkölők legfrissebb újdonságaival.

