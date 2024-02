5 elbűvölő művészkávézó Budapesten, ahol feltöltődhetünk egy kis kultúrával

Szerencsére nem vagyunk híján az olyan hangulatos művészkávézóknak a fővárosban, ahol feltöltődhetünk egy-egy nehezebb nap után. Ezeken a helyeken a finom kávé és a kultúra kéz a kézben jár!

Kastner Kommunity

A II. János Pál pápa tér népszerű kreatív közösségi színtere egyszerre kávézó, közösségi iroda, rendezvénytér, workshopok és kortárs művészeti kiállítások színtere. Nincs olyan, akire ne hatna pozitívan ez az inspiráló közeg, ahol még a munkaórák is gyorsabban telnek. A Kastner Kommunitynél egyaránt szívesen látják azokat, akik csak egy kávéra ülnek be, akik egy kiállításra érkeznek, nem utolsó sorban pedig azokat a kreatív szakembereket, alkotókat, akik hisznek az együttműködés erejében, és a kreatív energiák szabad áramlásában.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 8. | Facebook

K Galéria

A K Galéria nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a kortárs magyar képzőművészetet és alkotókat az emberekhez, megismertetve őket a nagyközönséggel. Ennek érdekében számtalan izgalmas, folyamatosan változó tárlattal várják a látogatókat, de akkor is érdemes betérni hozzájuk, ha egy kellemes miliőben szeretnénk elkortyolgatni a kávénkat, hiszen a galéria kávézóként is üzemel. A fantasztikus alkotásokon túl izgalmas képzéseken is részt vehetünk, vagy kedvünkre válogathatunk a K Galéria könyvkínálatából.

1053 Budapest, Magyar utca 44. | Facebook

Asterisk, The live in gallery

A hosszú gyűjtőmunka eredményeképp létrejött Asterisk, The live in gallery a belváros egyik legizgalmasabb helye, ahol megvásárolható porcelánritkaságok, japán fametszetek, antik vázák, művészi nyomatok és eredeti, art deco stílusú használati tárgyak által közvetlen közelében kortyolgathatjuk el autentikus olasz kávénkat. Az egész napos brunch és pánmediterrán ételeket zseniális választéka mellett a bárpultban gondosan válogatott gin, whisky és különleges koktélok gyűjteményét kínálják, így a nap bármely szakaszában érdemes betérni.

1053 Budapest, Papnövelde utca 8. | Facebook

Szerkesztőség

A Szerkesztőség egy kellemes hangulatú, multifunkcionális találkozási pont Buda szívében, ahol gond nélkül megfér egymás mellett egy kiállítótér, néhány munkaállomás, egy kávézó és még nézelődni is tudunk, az itt kialakított designboltnak hála. Az Új Művészet képzőművészeti folyóirat által létrehozott helyszínen mindenkit örömmel fogadnak, akik nyitottak arra, hogy új nézőpontokat ismerjenek és sajátítsanak el. Az aktuális programjaikról IDE kattintva tájékozódhattok.

1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A | Facebook

Montázs Art Café

Idén már tíz éve, hogy megnyitotta kapuit Kelenföld közösségi tere, a Montázs Art Café. Ez idő alatt egy olyan hellyé nőtte ki magát, ahol mindenki megtalálhatja a számításait, hiszen a művészetek kedvelőinek kiállító tér, a zeneszeretőket koncertek várják, a kávé szerelmeseinek szomját pedig egy kiemelkedően széles kávé kínálat csillapítja. Legyetek részesei a Montázs-életérzésnek, ahol sokféle ember találkozhat!

1119 Budapest, Etele út 55. | Facebook

Kellemes hangulatú gasztrokocsmák egy kis kikapcsolódáshoz: