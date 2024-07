10 szenzációs nyári gasztroprogram júliusban Budapesten és környékén

Már négy éve rendeznek hónapról hónapra termelői piacot a Kacsa-tó partján. Július 14-én is estébe nyúló piacozással várnak titeket, a szülinap alkalmából ingyenes családi programokkal, koncerttel és vacsorával kiegészítve. Az ünnepléshez hideg, csapolt sörrel és koktélokkal is készülnek.

