30+ mesés őszi program és fesztivál 2024 októberében a Balaton körül

Számos izgalmas program vár rátok a Balaton partján októberben is. Borkóstolók, bortúrák, gasztrofesztiválok, koncertek, vásárok és sok más csoda hívogat a magyar tengerhez.

A zene világnapja – Tanári koncert a Püspöki Palotában // Sümeg (2024. október 3.)

Október 3-án, kedden 18 órai kezdettel tanári hangversenyt rendeznek a Palota Rokokó teremében. A koncert teljes bevételét a Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány javára ajánlják fel.

Murci – GasztroFesztivál a Kishegyen // Balatonlelle (2024. október 5.)

13 pincészet, 12 étterem, 1 minden mentes cukrászda és 1 pálinka manufaktúra kínálatát kóstolhatjátok végig. A parkolóban kézművesek, házi sajt, szőlőből készült lekvárok és játszóház vár titeket.

VillaSéta Balatonfüreden (2024. október 5.)

A leghíresebb füredi villákat, régi és új lakóikat ismerhetitek meg a tematikus városnéző séta során.

Bortúra a Tóti-hegy körül (2024. október 5.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

Vadászati Kultúra Ünnepe // Keszthely (2024. október 5.)

A Vadászalkotók – alkotó vadászok kiállítás megnyitója a keszthelyi Festetics-kastélyban. Lesz agarász- és solymászbemutató is.

Palya Bea és zenekara, sztárvendég: Caramel // Peter’s Terasz // Balatonakarattya (2024. október 5.)

Palya Bea a magyar zenei színtér egyik meghatározó alakja, elismert dalszerző, énekes, előadó és hangtanár. Személyes világzene, amit Bea csinál: a különböző, ősi népek zenéi inspirálják, mégis, leginkább saját szerzeményeit énekli, önmagát dalokba gyúrva halad egy belső úton. Folyamatosan játszik hagyománnyal és modern témákkal újat építve ezáltal a tradíció talaján. Ezen az estén Caramellel varázsolja el a nézőket.

Sun & Moon // Veszprémi Vár (2024. október 5.)

Különleges zenei utazás, ahol a napszakok, illatok, fények változásaihoz idomulva hozzák el nektek a legnagyobb zenei katarzist, páratlan környezetben.

Apátsági Sörmustra // Tihany (2024. október 5-6.)

Három apátsági sörfőzde hozza el kínálatát. A Tihanyi Bencés Apátság sörei mellett a Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde és a győri Apátúr Sörház kínálatával is megismerkedhettek. 19 órától az Acoustic Umbrella együttes hozza el nektek a 60-as, 70-es, 80-as évek legjobb zenéit.

Túrajó Felemelő – Ipari élménylift Inotán (2024. október 5., 19., 26.)

Ha érdekel az építészet, egy hőerőmű működése, vagy szimplán egy páratlan élményre neveznétek be, irány az Inotai Erőmű, melyet vezetett urbex séták keretében látogathattok meg. A virtuális időutazások kiegészítő programjaként a helyi védettséget élvező hűtőtoronyra függesztett élményliftből is kitekinthettek, amely percenként 9 métert emelkedik a torony külső palástján. 8 perccel az indulást követően már madártávlatból tárul elétek az elhagyatott ipari terület látványa, majd miután kinézelődtétek magatokat és visszatértetek a földre, a hűtőtorony belsejébe is felsétálhattok.

Fürdőtörténeti séta Hévízen (2024. október 10., 17., 24., 25., 30., 31.)

Hévízi városnéző séta, helyi idegenvezetővel, melynek során megtudhatod, hogyan lett nemzetközi hírű fürdőhely a hévízsárként emlegetett mocsaras vidék.

Siófoki Halfesztivál (2024. október 11-13.)

Október közepén ismét a balatoni halé a főszerep a XI. Siófoki Halfesztiválon, ahol színes családi, és gyermekprogramok, ingyenes koncertek, kulináris élmények, Fish Food verseny, halkülönlegességek várnak minden korosztályt. Az idei évben is képviselteti magát Baja, Mohács, Paks, Szeged és Szolnok városa, melyek különleges halétellel is készülnek a hétvége folyamán.

III. Balaton-felvidéki Kolbászsütő Fesztivál // Alsóörs (2024. október 11-12.)

Idén ősszel, 2024. október 11-12-én az AMFI-ban, Alsóörsön, minden a kolbászról szól. Vár rátok a III. Balaton-felvidéki Kolbászsütő Fesztivál, ahol a régió legjobb kolbászkészítői mérik össze tudásukat. Fellép Fásy Ádám, Nótár Mary, Veréb Tomi, DJ Dominique, Péter Sramek és Dj Szabó Laci is.

III. Veszprémi Középkori Nap (2024. október 12.)

Hagyományőrző bemutatók, régizene-koncert, bajvívás és vásár vár rátok ha október 12-én Veszprémbe látogattok.

Miu és Vau // Kabóca Bábszínház, Veszprém (2024. október 12.)

Timo Parvela legemberibb állattörténeteiből kilenc, egyszerűségében is bonyolult mesét állítottak bábszínpadra.

Kapolcsi Őszi Vásár (2024. október 12.)

Őstermelői és kistermelői élelmiszerek, kézműves és iparművészeti tárgyak valami színpadi programok is várnak titeket Kapolcson.

Olaszrizling Október – évjáratkóstoló a Sabar Borházban // Káptalantóti (2024. október 12.)

Izgalmas kis időutazásra invitálnak benneteket, egészen 2015-ig mehettek visszafelé az időben, nosztalgiázva az Olaszrizlingről, erről a sokoldalú fajtáról. Az „utazás” alatt lesz bor bőven, 8 tételt fogtok megszakérteni. Tekintve, hogy az ősz már kicsit hűvösebb is lehet, ízgazdag fogásokkal egészülnek ki a borok.

Fügefeszt // Badacsony (2024. október 12-13.)

A Balaton kétségkívül egész évben tartogat olyan izgalmakat, melyekért érdemes célba venni a magyar tenger vidékét. Nem lesz ez máshogy október 12-én és 13-án sem, amikor megnyitja kapuit a Balaton-part őszi hangulatú gasztrofesztiválja. A Fügefeszt, bár a zamatos fügét nevezte ki házigazdának, valójában sokkal többről szól: célja a régió kulturális és gasztronómiai fejlődésének bemutatása. A hétvége során a Michelin-csillagos éttermektől kezdve a közönségkedvencekig rengeteg étterem települ ki, hogy a mesés környezetben, hangulatos koncertek kíséretében invitálja a partra a gasztronómia szerelmeseit.

IX. Gesztenye Fesztivál Keszthely (2024. október 12-13.)

Színes, vidám programokkal és felejthetetlen gesztenyés finomságokkal várnak titeket október 12-13-án Keszthelyen. Gasztro workshop keretein belül megtanulhatjátok hogyan tudunk házilag gesztenyemasszát készíteni, és a gesztenyesütés rejtelmeibe is beavatnak titeket. Gesztenyevadászat, rajzverseny és tökfaragás és szakmai előadás is színesíti a programot.

Őszi Virághagymavásár a Völgyben // Felsőhegy (2024. október 12-13.)

Idén ősszel is megnyitja kapuit a Kincsek Völgye látogatói előtt. Október 12-13-án virághagymavásárra invitálnak benneteket, ahol kedvetekre válogathattok sok szép tulipán és virágfajta közül. De nem csak a virághagymák várnak majd benneteket, számos kézművesfoglalkozás, kézműves vásár és gasztronómiai finomságok színesítik az eseményt.

„Iszom a sört, szívem mámorban fürdik” – Tar Ferenc történész mesél a sör kultúrtörténetéről // Balatongyörök (2024. október 17.)

Tar Ferenc történész előadása a sör kultúrtörténetéről érdekes anekdotákkal megtűzdelve és egy kis sörkóstolóval körítve.

Egy különleges étterem felderítése is izgalmas program lehet:

Séta a Veszprémi Vár körül – Óvóhelybejárással (2024. október 18.)

Ismerkedjetek meg a város történetével, kulturális örökségével a Veszprémi Vár körül haladó sétán! A túra során bejárhatjátok a Benedek-hegyi második világháborús óvóhelyet is.

Őszi Becehegyi Bortúra // Balatongyörök (2024. október 19.)

Véget ért a szüret, a szőlő már a hordóban várja, hogy folyékony arannyá váljon s újra kinyissák a pincéket Becehegyen.

Lovász Edina és zenekara: Mennék én is // Balatonföldvár (2024. október 19.)

A koncert modern zenei hangzással hozza közel a legnagyobb magyar költők verseit. A koncerten elhangzanak, többek között Petőfi Sándor, József Attila, Böndör Pál, Kiss Ottó, Nemes Nagy Ágnes, Rab Zsuzsa és Weöres Sándor versei is.

Kilátók túrája a Badacsonyon (2024. október 25.)

A Badacsony tetején a hegy mind a 4 kilátójából gyönyörködhettek majd a környék csodálatos panorámájában. A túra közben megismerkedhettek a tudomány új ismereteivel a hegy kialakulásával kapcsolatosan, a Balaton története is ismertté válik, és az is, hogy valóban a szó szoros értelmében tanúhegyek-e a Badacsony és társai.

Egy kirándulás mindig szuper program a Balaton partján:

Bortriatlon Badacsonyban (2024. október 25-27.)

Szeretitek a badacsonyi borokat és szeretnétek Badacsony-szakértőkké válni? Akkor október 25. és 27. között irány a csodaszép település, ahol 9 pincénél összesen 18-féle rizlinget kóstolhattok végig a program során. A részt vevő pincéknél személyesen a gazda tölti poharatokba a bort, miközben felfedi elkészítésének titkát, az adott borászat és az azt üzemeltető család történetét és pár szakmai titkot is. A Bortriatlon rendezvénysorozat lehetőséget biztosít, hogy még jobban megismerjétek a borvidék három ikonikus fajtáját, a szürkebarátot, a kéknyelűt és a rizlinget, és újabb élményekkel gazdagodjatok az ország egyik legszebb vidékén.

Bortúra a Csobáncon (2024. október 26.)

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, a Csobánc kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Arácsi Habzás (2024. október 26.)

Kézműves sörök bemutatójával és kóstolójával várnak minden érdeklődőt október 26-án az Arácsi Népházba. Négy sörkülönlegességet lehet majd megkóstolni: pils, meggysör, búzasör és ale kerül a poharakba a balatonvilágosi Hedon sörfőzde jóvoltából.

Jazz Kamra: Cafuné // Gyenesdiás (2024. október 26.)

Zenés estek, koncertek jazzen innen és túl Gyenesdiáson. A sorozat második vendége: Cafuné. Latin-amerikai boldogság és melankólia. Pezsgés, elegancia, virtuozitás, szabadság, melankólia, vidámság, mindez egy koncerten.

Sárkányölő Szent György nyomában – Túra a Szent György-hegyen (2024. október 27.)

A túra során megismerhetitek a hegy minden rejtett kincsét, feltárulnak a vulkanizmus nyomai és az itt élt emberek mindennapos élete is megelevenedik a szemetek előtt.

Ősz a Malomban – tematikus őszi gyógynövény-napok // Gyenesdiás (2024. október 30.)

A tematikus gyógynövény napok az őszi időszakban is folytatódnak a Festetics Fűszerkert és Herbáriumban. Az érdeklődők fantasztikus gyógynövényekkel ismerkedhetnek meg Wágenhoferné Pohl Magdolna természetgyógyász-fitoterapeuta vezetésével.

