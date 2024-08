10 háborítatlan kilátópont a Balaton északi partján, ahol mesés panoráma vár

Az már csak külön hab a tortán vagy inkább a sörön, hogy az ital megvásárlásával jó ügyet is támogathattok, hiszen a profit 100 százalékát jótékony célokra ajánlják fel . Az összeg minden esetben egy olyan szervezethez kerül, akik a gyermekjólét, az állat- valamint a természetvédelem területén végeznek kiemelkedő munkát. Nem utolsó sorban csatlakozhattok a CsúcsSör közösséghez, ahol szervezett túrákon, faültetéseken, szemétszedési és egyéb társadalmi célú akciókon is részt vehettek. Csúcsra fel!

A tihanyi Belső-tótól a zöld jelzésen haladva juthatunk fel a mesés látvánnyal kecsegtető Csúcs-hegyre. Tihanyi látogatás alkalmával a Csúcs-hegy több szempontból is különleges úti cél. Amellett, hogy tetejéről kedvünkre gyönyörködhetünk a Belső- és Külső-tó által közrefogott Tihany településében, az itt található őslevendulás és a Csúcs-hegyi-forrásbarlang is remek kikapcsolódási lehetőséggel szolgál.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool