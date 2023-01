Itt a holdújév! – 5 ázsiai hely Budapesten, ahol megünnepelhetjük a Nyúl évét

A mai nappal hivatalosan is kezdetét veszi a Holdújév, amely nemcsak Kínában, de Kelet-Ázsia más országaiban is az egyik legjelentősebb eseménynek számít. Az ünnepségek 15 napon át tartanak, ez idő alatt pedig közösen elbúcsúztatják az óévet és bebiztosítják a szerencséjüket a következőre, ami a Nyúl éve lesz. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk néhány lenyűgöző ázsiai éttermet és teázót Budapesten.

Wang Mester Mozium

A hazánkban nagy népszerűségnek örvendő Wang Mester a nagyszülőktől örökölt szakácsmesterséget viszi tovább kínai éttermeiben, Budapest két pontján, Zuglóban és Pasaréten. A több ezer éves receptúrákat Peking különböző éttermeiben tökéletesítette, így biztosak lehetünk abban, hogy a legjobb minőségben fogyaszthatjuk el az itt kapható tradicionális kínai fogásokat. Szakértelme mellett a 40-es és 50-es években a magyar mozifilmgyártás ikonikus helyszínekét üzemelő budai éttermében kialakított letisztult miliő is magával ragadó, de a koktél kínálat mellett sem tudunk elmenni szó nélkül, hiszen megreformálva a hazai kínai éttermek kínálatát, a Wang Mester Mozium elsőként kínál különleges, ázsiai ihletésű és signature-koktélokat a vendégek számára.

A kínai újév kapcsán izgalmas meglepetésekkel készülnek nektek az étteremben február 4-én. A Mozium Night elnevezésű eseménysorozat 4. alkalmával élőzene kíséretében Amanda Lee lép fel Takács-Koltay Vilmos oldalán, angol és kínai nyelven egyaránt zenélni fognak. Az a la carte vacsora mellett pedig megismerhetitek Wang Mester speciális ételkülönlegességét, amit külön erre az alkalomra készít, illetve a 2023 tavaszi-nyári koktéllapon szereplő italok közül Vanessza kiválasztott nektek négyet, amit Martinnal közösen készítenek el nektek. Asztalt foglalni ajánlott minél előbb, hiszen ha január 22-ig foglaltok, akkor Wang Mester személyesen egy welcome itallal vár benneteket!

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124| 1143 Budapest, Gizella utca 46/A | Facebook

Bubu Bubble Tea

Budapesten három helyen is találkozhatunk Ázsia legnépszerűbb italával, amit a Bubu Bubble Tea csapata honosított meg hazánkban. A buborékos teákat ízlés szerint válogathatjuk össze, először 26 különböző íz közül választhatunk, amit zselécsíkokkal, valamint tápióka- és gyümölcsbogyókkal tehetünk még finomabbá. Azért nem érdemes kihagyni a Bubu Bubble Tea csapata által kitalált speciális teaösszeállításokat sem, amelyek mindegyike különleges ízvilágot ígér. A kedvenc teakombinációtokat pedig már otthon is k elkészíthetitek a webshopjukon vásárolt hozzávalókból.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6. | 1066 Budapest, Teréz körút 38. | 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. | Weboldal

Asian Street Food

Rendkívül gazdag kínálatból szemezgethetünk a tíz látványkonyhát felsorakoztató Asian Street Food éttermeinek jóvoltából, ahol egy időben kínálkoznak a Távol-Kelet streetfood-csemegéi. Az utcát idéző étteremsétányon egymás mellett sorakoznak az újhullámos keleti fogásokat kínáló vendéglátóegységek, amelyek isteni fogásait álló asztaloknál ülve, közösen fogyaszthatjuk el. Az ünnepi hangulatú húsos táskából főtt és sült verziót is találunk majd itt, de a rizzsel készült kínai ételek számtalan fajtájából is válogathatunk, ahogy sós kínai palacsintákból és étkeket kísérő, szomjoltó bubble teából is.

1076 Budapest, Thököly út 18. | Weboldal

Sáo 哨

A Gozsdu félreeső részén megbújó vietnámi-kínai étterem három jó barát közös ötletének megvalósításaként jött létre. Az ő kapcsolatukat szimbolizálja a választott Sáo név is, amely a kínai és a vietnami kultúrában szinonim jelentéssel bír: madár és madárcsicsergés. Ételeiket hagyományos recept alapján készítik el, így az étlapon helyet kaptak a levesek, tészták, rizsételek, batyuk és tekercsek is, melyek mindegyike felér egy-egy gasztronómiai élménnyel. Ehhez társulnak még az étterem színes tapétákkal és lampionokkal díszitett belső terei, ami igazán szemet gyönyörködtető.

1075 Budapest, Holló utca 10. | Facebook

Ensō Budapest

Az Ensō Budapest valójában egy ramen bár és izakaja (japán kocsmaféle) ötvözeteként jött létre a VIII. kerületben. A közkedvelt ázsiai-magyar fúziós konyhát felvonultató bisztró kívülről ugyan szinte alig észrevehető, de a neonfelirat nem csal, csak menjetek be a Patyolat – Próbaüzem nevű kulturális befogadótér épületébe és hátul megtaláljátok a bejáratot. A főként Ázsia ihlette fogások mellett szezonálisan a magyar konyha újragondolt remekeit is megkóstolhatjátok náluk, látványosan elkészített koktélvariációk társaságában. Érkezés előtt érdemes asztalt foglalni, a nagy érdeklődés miatt pedig körülbelül két órányi élménnyel számoljatok!

1082 Budapest, Baross utca 85. | Weboldal

