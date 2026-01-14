30+ lenyűgöző hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. január 14-18.

Megannyi izgalmas program vár rátok január harmadik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Nyitott könyv – Közösségi színházi alkotófolyamat // PIM (2026. január 13. – március 17.)

Ha szívesen vizsgálnátok saját élményeiteket irodalmi szövegeken keresztül, szerettek beszélni könyvekről, esetleg sarkalatos véleményetek van arról, milyennek kellene lennie ma az irodalomnak, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum workshopján a helyetek! A tíz alkalom során újra felidézhettek kedvenc vagy éppen gyűlölt irodalmi alkotásokat, és megvizsgálhatjátok, hogyan hat az olvasás mindennapi életetekre. A közösségi színház keretein belül lehetőségetek lesz a szereplésre és a játékra; felfedezitek a PIM gyűjteményét és kiállításait, sőt saját kiállítást is építetek.

Tovább az eseményre >>

Újévi régiségvásár // RaktArt Szentendre (2026. január 16., 17.)

Az extrém hideg sem szabhat gátat az újévi kincskeresésnek a szentendrei RaktArtban. Január 16-án és 17-én fedett helyen lesz lehetőségetek válogatni a jobbnál jobb portékák között, méghozzá 1000 négyzetméteren. A régiségek mellett forró italokkal és isteni ételekkel várják az érdeklődőket.

Tovább az eseményre >>

Budapest – Kalandváros // Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (2026. január 17-ig)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria izgalmas, ingyenes kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest International Foto Awards // House of Lucie (2026. január 9-22.)

Erős vizuális történetekkel indítja 2026-ot a House of Lucie Budapest: a Budapest International Foto Awards 2025 díjazott alkotásait bemutató, ingyenesen látogatható kiállítás a kortárs nemzetközi fotográfia izgalmas metszetét hozza el a városba. Fine art, építészet, természet, portré és dokumentarista sorozatok váltják egymást a falakon, betekintést engedve különböző kultúrák, sorsok és nézőpontok világába.

Tovább az eseményre >>

További szuper kiállítások Budapesten:

Az év természetfotósa – kiállítás // Városliget Látogatóközpont (2026. február 1-ig)

Január 5. és február 1. között a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetjük meg. A kiállítás betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába, a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok szerdán (2026. január 14.)

Slam Poetry Budapest Club // Turbina

A verseny 2 blokkból áll: mindkét blokkban 3-3 Open Mic-ra jelentkezőt és 8-8 versenyzőt húznak ki a kalapból, és ők lépnek színpadra. Házigazdák: Pion István & Németh-Funnah Péter „Zeek”.

Tovább az eseményre >>

Halál Velencében // Átrium

Kulka János és Thomas Mann mediterrán vidékre kalauzolja a közönséget, a rendhagyó utazás során pedig valóságos színháztörténeti pillanatnak lehetünk szemtanúi. A Kossuth-díjas színész egyedül áll színpadra, az általa alakított idős professzor pedig kénytelen szembesülni személyiségének sosem látott oldalával Itáliában.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

JazzaJ: Die Hochstapler + Rolin-Okazaki-Váczi // Lumen

A Die Hochstapler (Szélhámosok) német-olasz-francia quartet tagjai sokéves működésük során az improvizáció és a kompozíció egy egyedi zenei ötvözetét hozták létre. Különböző nyelvi és kommunikációs rendszerek jellegeiből elindulva, hosszas közös munkával fejlesztették ki azt az egyedi és komplex szabályrendszert, mely előadásaikat működteti. Kártyajátékok, versek, az ábécé, matematikai egyenletek és változatos szövegtöredékek adják közös zenei nyelvük kereteit. Hozzájuk csatlakozik Étienne Rolin, Masato Okazaki és Váczi Dániel ezidáig két albumot jegyző triója.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. január 15.)

Margit 1/4 Soraya fotókiállítása a Margitkában

Soraya az utcai fotózás ama új korszakának úttörő művelője, amely eltünteti az objektív és az objektum közötti távolságot. Naplószerű fotói a városnegyed eseményeivel és ellesett pillanataival saját életét is dokumentálják. 18 órakor nyitóbeszédet mond Gát János kurátor.

Tovább az eseményre >>

Jóbarátok kvízest a Spíler Biergartenben

Nincs is jobb, mint a barátokkal együtt hangolódni a hétvégére: regisztráljatok hát a Spíler Biergarten csütörtöki kvízestjére! A Budai Várnegyed újhullámos sörkertjében még a legnagyobb Jóbarátok-mániások sem fognak unatkozni, a győztes csapat ráadásul egy kuponnal lesz gazdagabb, és még a vacsorájáért sem kell fizetnie aznap este! Ennek még Joey sem tudna ellenállni!

Tovább az eseményre >>

Határtalan ritmus: Dés András, Tilo Weber, Steve Argüelles // Magyar Zene Háza

Határtalan ritmus címmel új sorozatot indított a Zene Háza, amelyben azt szeretnénk megmutatni, hogy a dob és az ütőhangszerek világa mennyire sokszínű, és hogy kizárólag e hangszerek használatával teljes értékű zenét lehet létrehozni. A sorozat harmadik eseményén Dés András és barátai, a német Tilo Weber és a brit Steve Arguelles a közönség által hozott hangkeltőkkel, ütőangszerekkel zenél a Secondhand Sounds című eseményen.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok pénteken (2026. január 16.)

Újévi koncert // Kelenföld Montázs Központ

Minden jazz és swing kedvelőnek január 16-án a Kelenföld Montázs Központban a helye, ahol a Budapest Jazz Orchestra és Majsai Gábor állnak színpadra és adnak egy fergeteges díjtalan újévi koncertet. A belépéshez regisztráció szükséges, nem érdemes lemaradni!

Tovább az eseményre >>

The GetNos – Rolling Stones tribute // Muzikum

A banda számos klubbulin és szabadtéri rendezvényen bizonyította: a Rolling Stones zenéje (és a GetNos) ma is képes megmozgatni az embereket. A The GetNos minden koncerten újabb színeket, árnyalatot mutat be a Rolling Stones életműből és életérzésből, ezúttal is így lesz.

Tovább az eseményre >>

cserihanna és Barkóczi Noémi – újévi leszületésnapi buli // Akvárium

2026-os jóslatok szerint január 16-án lesz egy újévi leszületésnapi koncert. Ennek több apropója is van, például cserihanna ezzel a koncerttel ünnepli az ezévi leszülését, vagy az, hogy együtt merítsünk erőt az év első újholdjából, meg az is, hogy írtak Noémivel egy közös dalt, melyben a lányok arról érdeklődnek, hogy mindennek ellenére, Miért vagy mindig szomorú?

Tovább az eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. január 17.)

Zene az üvegen túl – Interaktív épületséta a Magyar Zene Házában

Január 17-én interaktív séta keretében, Tápai Dóra vezetése által ismerhetitek meg az impozáns Magyar Zene Háza épületét. A Zene Háza belső tereit ezúttal egy szakavatott zenepedagógus vezetésével barangolhatjátok be, a séta sajátossága pedig, hogy az építészet mellett a térbe álmodott zenei élményekről egyaránt szól. Miközben megismerkedtek Sou Fujimoto fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehettek, mindezt 60 felejthetetlen percben.

Tovább az eseményre >>

Hauszmann paripái – vezetett séta

Január 17-én szakértő sétavezető segítségével járhatjátok be az újjászületett Lovarda épületét. A Csikós udvar a második világháború okozta sérüléseket követően az 1950–60-as évek kultúrpolitikájának esett áldozatul, így a Lovarda, a Főőrség, a Stöckl lépcső és a rámpa épületegyüttesét lebontották. A sétán megismerhetitek az egykori Királyi Palota most visszaépített kiszolgáló épületeit, betekintést nyerve a századforduló világába. Az impozáns épületbe lépve feltárul előttetek a grandiózus lovaglócsarnok, az egyedi „hauszmannzöld” üvegablakok, valamint a zenekari és királyi páholy is: az épület története mellett annak kulisszatitkait is megismerhetitek a pincétől kezdve egészen a padlásig.

Tovább az eseményre >>

További izgalmas vezetett séták:

Luxus és technológia – Bejárás a Dugattyús-házban

Januárban 17-én a Margit-negyed egy minden szempontból különleges épülete mutatja meg titkait. A híres-neves Dugattyús-házban 1938-ban olyan luxus és technológia várta a beköltözőket, mint a fűtött lépcsőház, üvegliftek, napfényes tetőterasz, de még egy központi ruhaszárító is. A mára műemléki védettségű Domány és Hofstätter által tervezett épület a Weiss Manfréd Vállalatok Elismert Nyugdíjpénztára megbízásából készült el, a kor legmagasabb építészeti színvonalán. Ha mindig is érdekelt ez a különleges épület, az hogy hogyan lehet felújítani egy ipari műemlék üvegliftet, hogy kik laktak a ház falai között, nem érdemes sokat várni a jegyvásárlással!

Tovább az eseményre >>

Kiscelli Újév

Január 17-én minden múzeumrajongónak a Kiscelliben a helye, hiszen aznap egységesen, 4000 Ft-os jeggyel lehet bejárni a kultúra óbudai fellegvárát –sőt, akár 4 tárlatvezetést is. A tárlatvezetéseken túl extra programok és gasztrokülönlegességek is várják a családokat azen a napon. 14 év alatt ráadásul a belépés díjtalan.

Tovább az eseményre >>

Bridgerton zenéje gyertyafényben // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi

Ha szívesen elmerülnétek a romantikus, kosztümös filmek eleganciájában, látogassatok el Dunakeszire egy Bridgerton-témájú szimfonikus koncertre, ahol a sokak által szeretett sorozat történelmi korszakának ellenállhatatlan bájai is megelevenednek. A VOKE József Attila Művelődési Központban a sorozatban szereplő ikonikus modern slágereket hallgathatjátok meg egy vonósnégyes előadásában. A hangulatról a magával ragadó dallamok mellett a helyszínt beragyogó, több száz gyertya is gondoskodni fog. Rajongóknak egyszerűen kihagyhatatlan programlehetőség!

Tovább az eseményre >>

Friss Kakas Animációs Filmnapok // Toldi mozi

Immár negyedik alkalommal rendezi meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakja a Friss Hús filmfesztivál csapatával közösen a Friss Kakas Animációs Filmnapokat a Toldi Moziban. A programsorozaton megnézhetitek a 2025-ben végzett hallgatók diplomafilmjeit, ha pedig a részletek érdekelnek, számos szakmai programon, portfólió-tanácsadáson és Grafix vásáron tudtok részt venni.

További részletek >>

Jégpályák Éjszakája

A Magyar Jégkorong Szövetség égisze alatt immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Jégpályák Éjszakája, amelyen idén január 17-én vehetünk részt az ország számos pontján. Az országos rendezvény központi helyszíne idén is Európa legnagyobb korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya lesz, de Budapest Park, a Kőbányai WS Jégpálya és a Mátyásföldi Jégcsarnok is részt vesz benne.

További infók az országos eseményről:

11. MONYO szülinap // MONYO Taproom

Tizenegyedik születésnapját ünnepli a MONYO Brewing Co., amelynek tiszteletére egy ingyenesen látogatható eseményre invitálnak mindenkit. Január 17-én, 14 órától zseniális DJ-k gondoskodnak a jó hangulatról, emellett szülinapi sörpremier, kihagyhatatlan sörakciók, mennyei falatok és egy különleges főzdetúra is vár minden érdeklődőt. Sőt, ha regisztrálunk az eseményre, egy pohár Lagert vagy IPA-t is kapunk ajándékba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

New Wave Szerűség 1986 vs 2026 // KAZI

A New Wave Szerűség visszatér 2026-ban is. Éjfél körül majd egy különleges szettel emlékezünk a remek 1986-os zenei évre, de természetesen megszólalnak a legjobb new wave, ebm, postpunk, new beat, szintipop, és dark disco slágerek is 1978-től 2026-ig.

Tovább az eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. január 18.)

Taláros Túra // Hűvösvölgy

Szerencsére minden hónapra jut egy Harry Potter-tematikájú esemény: januárban egy varázslatos kiránduláson vehettek részt a Magyar Mennydörgők jóvoltából. A hűvösvölgyi végállomásról induló túrán talárban, varázspálcával felszerelve vághattok neki a „Tiltott Rengetegnek”, melynek során először a Makovecz Imre kilátóból néztek szét, majd Mohás sziklákat követően a Kaán Károly kilátóból is körbenéztek. A kirándulás során nagyjából 200 méteres szintkülönbséget másztok meg, így a program varázsló-és boszorkánygyerekekkel is bevállalható.

Tovább az eseményre >>

Budapesti nagy baba-, gyerekruha és játékbörze // Pestszentimre

Budapest legnagyobb baba- és gyerekruha, valamint játékbörzéje kerül megrendezésre január 18-án a Pestszentimrei Sportkastélyban. A kicsiknek és nagyoknak is alkalmas kinőtt ruhák, megunt játékok mellett ingyenes légvár és kézműves foglalkozás várja az árulni és vásárolni érkező családokat.

Tovább az eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár január 18-án, vasárnap ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok az év első vásárán. Ne feledjétek tehát, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Tovább az eseményre >>

Közösségi ruhacsere & vintage market // Csokonai Rendezvényház

Január 18-án ismét otthona lesz a Csokonai Rendezvényház a közösségi ruhacserének és vintage marketnek. Vasárnap 10 és 16 óra között lesz lehetőségetek ezúttal az előre válogatott ruhák között böngészni, hozni-vinni az új esélyre váró megunt darabokat és ezzel támogatni a környezetet, a fenntarthatóságot és a körforgást.

Tovább az eseményre >>

Ablak a világomra – Betonszobrászati workshop // Ludwig Múzeum

Alkottatok már betonból? Most a Ludwig Múzeumban ti is elkészíthetitek saját betonszobrotokat! A Veres Balázs szobrászművész vezette workshopon rengeteg ismeret és technikai tudás fog elhangozni a betonról és arról, hogyan kell azt használni a szobrászat alapanyagaként. A workshop két alkalomból áll, melyet a bevezető rész után a közös alkotás élménye követ. A létszám igen-igen korlátozott, így nem árt időben bebetonozni a helyeteket – szó szerint. A program 14 éves kor felett ajánlott.

További részletek >>

Amélie csodálatos élete // Bem Mozi

Jean-Pierre Jeunet kultikussá vált mozija Audrey Tautou főszreplésével a Bem vásznán.

Tovább az eseményre >>