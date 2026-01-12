Pénztárcabarát, kihagyhatatlan családi programmal indul az év a főváros népszerű múzeumában

Rendhagyó tárlatvezetések, extra programok és még gasztrokülönlegességek is várják a családokat a múzeumban, hogy igazán emlékezetesen indulhasson az év.

Programdömping a Kiscelli utcában

Január 17-én minden múzeumrajongónak a Kiscelliben a helye, hiszen aznap egységesen, 4000 Ft-os jeggyel lehet bejárni a kultúra óbudai fellegvárát –sőt, akár 4 tárlatvezetést is. 14 év alatt ráadásul a belépés díjtalan!

A Kiscelli Múzeum kezdésként kultúrtörténeti utazásra invitál, mely során a telefonálás rejtelmeiben merülhetünk el. Ezután épületvezetésen fedezhetjük fel a kolostor minden zegét-zugát – kivételesen még a kriptába is beleshetünk!

Délután a Kirakós hetvenhét + 7 műből című kiállítás kurátorai engednek betekintést történeti és kortárs művek titkaiba, majd nem mással, mint az Árva című film rendezőjével, Nemes Lászlóval tekinthetjük meg a nagysikerű filmhez készült időszaki kiállítást.

A szervezők természetesen a legkisebb múzeumbarátokra is gondoltak: az extra programok közt olyan izgalmakat találunk, mint a Morse-party, avagy újévi bütykölés, a képtári kirakós játék és a rejtélyes papírrest-izgiség, a diafilmvetítőnek hála pedig kedves kis történetek is megelevenednek a Kiscelli utcában.

Ami pedig a harapnivalókat illeti, a Coffee and Bakery saját pörkölésű kávéi, friss péksüteményei és egészséges finomságai garantálják, hogy a kultúra mellett finom falatokkal is feltöltekezhessünk a nap során.

A Kiscelli újévről az esemény Facebook-oldalán, ide kattintva érhető el bővebb információ.

Ízelítő a Kiscelli Múzeum különleges tárlatából: