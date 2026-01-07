30+ lehengerlő hétvégi program Budapesten – 2025. január 7-11.

Ha valami biztos, az az, hogy Budapesten sosem áll meg az élet, a város mindig tartogat izgalmas programokat, legyen szó az év bármely szakáról. Január második hétvégéje éppen ezért fantasztikus kikapcsolódási lehetőségekkel kecsegtet.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Szárnykészítő – Kő Pál szobrászművész kiállítása // Műcsarnok (2026. január 7-11.)

A hétvége folyamán érdemes ellátogatni a Műcsarnokba, melynek falai Kő Pál szobrászművész kivételes kiállítását rejtik. Az alkotó gazdag életművét egy újfajta aspektusból figyelhetitek meg, mégpedig a kisplasztikákon keresztül. A kiállítás három termen kalauzol végig, az elsőben Kő Pál legkorábbi kisplasztikái láthatók, amelyek meghozták számára a hírnevet. A második teremben az érett művész művei találhatók, amelyek között sok portréval találkozhattok, emellett egy köztéri szobrászatáról készült fotódokumentációt is megtekinthettek. A harmadik teremben pedig a Mohács Történelmi Emlékhely szoborinstallációjának Kő Pál által készített darabjait csodálhatjátok meg.

Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál // Fővárosi Nagycirkusz (2026. január 7-12.)

Felejthetetlen izgalmakkal és lenyűgöző bemutatókkal indul az év a Fővárosi Nagycirkuszban, ugyanis január 7. és 12. között érkezik a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amely idén 30 éves születésnapját ünnepli! Több, mint 200 világhírű artista érkezik hazánkba négy különböző kontinensről és öt lebilincselő műsorban kápráztatja el a közönséget emberfeletti teljesítményével és látványos mutatványaival. Erre a hétre Budapest átváltozik a cirkuszvilág fővárosává és garantáltan magával ragad kicsiket és nagyokat egyaránt!

Concerto Budapest – A hegedű ünnepe // több helyszínen (2026. január 9-11.)

2026-ban első alkalommal rendezi meg lehengerlő hegedűfesztiválját a Concerto Budapest, amely a hazai hegedűművészet legnagyobb alakjait vonultatja fel három napon keresztül. Január 9. és 11. között felcsendülnek a legszebb és legikonikusabb művek, amelyeket olyan kiváló művészek előadásaiban hallgathattok, mint Keller András, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Pusker Júlia, mellettük pedig fiatal tehetségek is bemutatkoznak.

Generali Freeze Festival // Városligeti Műjégpálya (2026. január 9-11.)

Január 9. és 11. között megnyitja kapuit a Generali Freeze Fesztivál, amely idén is bámulatos programokkal készül. A téli sportok szerelmeseinek szinte kihagyhatatlan esemény, ráadásul idén először kerül megrendezésre a Rock a Rail Snowboard Európa Kupa. Emellett felejthetetlen sportbemutatók, fergeteges zenék és finom ételek változatos felhozatalával várnak, és természetesen a Városligeti Műjégpályán való korcsolyázást sem szabad kihagyni!

Az év természetfotósa – természetfotó kiállítás // Városliget Látogatóközpont (2026. február 1-ig)

Január 5. és február 1. között a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetitek meg. A kiállítás betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába, a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

Budapesti programok szerdán (2026. január 7.)

Moldvai táncház // Auróra

Január 7-én vár a kihagyhatatlan moldvai táncház az Aurórában, ahol a GÁSKA együttes szolgáltatja a talpalávalót. Ezen az estén lesz lehetőségetek varázslatos népzenei hagyományokat megismerni és megélni azokat a mozgás örömén keresztül.

Salomon Runity – Forró csokival indul az év!

Ti is megfogadtátok, hogy az új évben többet fogtok mozogni, de valahogy mégis nehezetekre esik ezt betartani? Ebben az esetben érdemes csatlakozni a Salomon Runity csapatához, akik a közösség erejével segítenek elérni a kitűzött újévi célokat. Szerda este egy csoportos, laza tempójú 10 kilométeres futásra invitálnak, amelyet egy mennyei forró csokizással koronázhattok meg az Ahoy Café ínycsiklandó választékából. Minden résztvevő megérezheti egy szuper közösség megtartó erejét és aztán kényeztetheti magát némi finomsággal is – kell ennél több motiváció?

BIODANZA: táncos utazás a négy elemmel // SÍN Arts and Culture Center

Egy különleges belső utazásra csábít a BIODANZA, amely során minden szerdán feltöltődhettek a mozgás, a zene és a közös jelenlét által. A BIODANZA arra invitál titeket, hogy újra felidézzétek a test bölcsességét, és élő kapcsolatot teremtsetek önmagatokkal, másokkal, valamint a természettel. Érdemes ezen a programon rendszeresen megjelenni, de talán most szerdán jött el az ideje annak, hogy kipróbáljátok. Ebben a hónapban a négy elem – föld, tűz, víz, levegő – mentén tehettek üdítő utazást.

Budapesti programok csütörtökön (2026. január 8.)

Dél-Olaszország kóstoló – Buja mediterrán világ // Veritas Borkereskedés

Csütörtökön egy pezsdítő borkóstolón vehettek részt, ahol Dél-Olaszország legfinomabb boraiból készít nektek válogatást a Veritas Borkereskedés. Dél-Olaszország ízvilágát leginkább a bujaság, a nemzetközi trendektől eltérő borstílusok jellemzik, amelyek mindegyike olyan mennyei, hogy szinte szétolvadnak az ember szájában. A legnagyobb borrajongóknak mindenképpen ajánljuk!

Salsa-bachata party // Füge Udvar

Ha valakinek nem lett volna elég a szilveszteri bulizás és az év első hónapjában újult erővel indulna a városi pezsgésbe, azoknak a Füge Udvarban a helye! Január 8-án ingyenes salsa-bachata partyn vehettek részt, amely aztán minden csütörtökön megismétlődik, így egy igazán mozgalmas hónapnak nézhettek elébe!

Társasjátékest és Varróklub // Bolygó

Ha szeretnétek megtudni, hogyan tehetitek hosszabbá kilyukadt zoknijaitok és elszakadt pólóitok életét, esetleg hogyan varrjátok fel a túl hosszú farmer szárát, a Margit körúton található Bolygóban a helyetek! A regisztrációhoz kötött eseményen szakmai támogatás mellett kezdők és haladók is elsajátíthatják a varrógép fortélyait. Az estet pedig egy jókedvű közös társasjátékozás zárja.

Vaksötét koncert Paulinával // Lurdy Mozi

Vannak dalok, amelyek a szívünkhöz szólnak. De milyen élmény, ha mindezt teljesen vaksötétben, díszlet, show nélkül hallgatjuk? Ezen a különleges koncerten az aranytorkú Paulina varázsol titeket egy olyan térbe, ahol a zene még közelebb kerül hozzátok. A sötétben minden rezdülés másként hat, az ismerős hangok új árnyalatot kapnak. A jegyvásárlással a Bodor Tibor Kulturális Egyesület munkáját támogathatjátok, akik hangoskönyveket készítenek látássérült embereknek.

Jazz est a Libamáj Étteremben

Minden csütörtökön a Vámház körúton található Libamáj Étterem falait bezengik a jazz lágy dallamai, ahol a meghitt hangulat mellett mennyei ételek gondoskodnak az önfeledt esti kikapcsolódásról. Az eseményen díjmentesen vehettek részt, az élőzenét Gyárfás István és Juhász Gábor biztosítja.

Budapesti programok pénteken (2026. január 9.)

Péntek esti Hateha! – Kaptza zenekar // Palermo Pub

Egy mindenkit felrázó alagsori táncmulatságra csábít a Palermo Pub, ahol a főszerepben a tánc és a jókedv áll. Az est folyamán a Kaptza zenekar muzsikájára mozdulhattok együtt a ritmussal, a szervezők bíznak benne, hogy a fergeteges hangulattól még az is táncra fog perdülni, aki korábban ellenállt. Egy este, ahol igazán átadhatjátok magatokat a felszabadult mozdulatok varázslatos hatásának és egy remek közösségi élménynek.

Arcane zenei koncert // Budapest Kongresszusi Központ

Az Arcane című sorozat nemcsak lenyűgöző animációs stílusa miatt maradandó alkotás, hanem hidegrázós zenéi miatt is. Ezt az élményt élhetitek át január 9-én a Grande Orchestra szimfonikus előadásában – talán nem is meglepő, hogy az eseményre bizony az utolsó jegyekért folyik a küzdelem, így minél gyorsabban biztosítsátok be a helyeteket!

Bridgerton Symphonic // Budapest Kongresszusi Központ

Ha a steampunk-őrület helyett inkább a romantikus, kosztümös filmek eleganciájában merülnétek el, látogassatok el az első budapesti Bridgerton-témájú szimfonikus koncertre, ahol a népszerű sorozatban szereplő modern slágereket hallgathatjátok meg szimfonikus feldolgozásban.

Évköszöntő Jupiter észlelés // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Jupiter színes felhősávjai és négy Galilei-holdja is megelevenedik a Svábhegyi Csillagvizsgáló első új évi programjában. Az interaktív beltéri csillagászati eseményen a legújabb kutatások eredményei is terítékre kerülnek, majd távcsővégre kapjátok az Ikrek csillagkép híres planetáris ködét, az Eszkimó-ködöt.

Budapesti programok szombaton (2026. január 10.)

Silent disco a Szépművészeti Múzeumban

Mindig is foglalkoztatott a gondolat, hogy vajon milyen lehet egy múzeumban bulizni? Akármilyen ellentmondásosnak tűnik ez a helyzet, bizony érkezik az ország első múzeumi silent discója! Január 10-én átadhatjátok magatokat William Blake látomásos, szabad szellemű világának és közben bulizhattok a fejhallgatótokban szóló fergeteges zenékre, amelyeket Дeva és Zságer Balázs külön erre az alkalomra, Blake által inspirálva komponáltak. Vegyetek részt az izgalmas pop-up tárlatvezetéseken, gyönyörködjetek William Blake műveinek lehengerlő látványvilágában és élvezzétek ezt az egyedülálló zenei élményt!

Ingyenes kezdő társastánc óra // T-Klub

„Új év, új én!” – ismerős ez a mottó? Az új év mindig új lendületet hoz mindannyiunk számára és sokan ilyenkor határozzák el, hogy belekezdenek valami újba. Erre kiváló lehetőséget kínál a T-Klub csapata, ugyanis január 10-én részt vehettek egy ingyenes kezdő társastánc órán és kipróbálhatjátok magatokat, mennyire tudtok ritmusra a partneretekkel mozdulni. Az óra regisztrációhoz kötött.

David Bowie emlékest // Inga

Már tíz éve nincsen közöttünk a könnyűzene egyik megkerülhetetlen zsenije, David Bowie. Egy alkotó, aki nem csupán dalokat írt, hanem teljes világokat teremtett, és újra meg újra képes volt átváltozni. Ezen a különös, egyszerre szomorú és felemelő jubileumon összegyűlünk emlékezni, Bowie dalait hallgatni és együtt jelen lenni egy életmű körül, amely a szabadságot, az átváltozást és az önazonosságot jelentette. A belépés ingyenes.

Egy életem: Kemény Zsófi életrajzi stand-up-estje // Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház

Kemény Zsófi író, slammer január 10-én a Jurányi színpadára áll, hogy egy formabontó stand-up-est keretei között elmesélje az életét a gyerekkortól a házasságáig. Arról is szó lesz, milyen volt legkisebb írópalántaként felnőni egy neves családban, illetve mitől válik 30 felett láthatatlanná egy nő. A keserédes humoráról ismert előadó első stand-up-estjén garantált a sírva nevetés!

Aprés Ski POP-UP // Normafa Síház

A héten az időjárás rendkívül kedvezőnek ígérkezik azok számára, akik vágynak a havas élményekre, ugyanis a hétvégére várhatóan jelentős hómennyiség lepi el a Normafa lankáit. A Normafa Síháznál Aprés Ski kültéri hütteparty-val és ebéddel várják az érdeklődőket, de a téli kalandok nem merülnek ki ennyiben, ugyanis 18 órától síléccel, snowboarddal vagy akár szánkóval közös lesiklást rendeznek a Harangvölgybe, ahol az első száz sikeresen leérkezőt nyereményekkel várják.

NYTTÅRSBORD – norvég újévi uzsonna // Nor/ma Grand

A Nor/ma Grandban norvég stílusban indul az új év, ahol egy nagy, svédasztalos uzsonna kereteiben köszönthetitek közösen a 2026-os évet. Talán sokatoknak az ünnepek inkább pörgéssel, mintsem pihenéssel teltek, de a letisztult ízek és a közvetlen hangulat segítenek lelassulni és ellazulni kicsit. Az uzsonna során olyan mennyei fogások közül választhattok, mint a céklás lazacsaláta, marhahátszín carpaccio parmezánnal és kesudióval vagy a csicseriborsó-saláta aranymazsolával és korianderrel.

Örökbefogadó nap // DOG3

Talán az új év számotokra is megadja a lendületet és megszületik bennetek az elhatározás, hogy egy új szőrös négylábúval bővüljön a család. Január 10-én a DOG3-ban megismerkedhettek azokkal a mentett kutyusokkal, akik még mindig arra várnak, hogy megtalálják a szerető családjukat. A nap során lehetőségetek nyílik megismerkedni a jelöltekkel, beszélgethettek az önkéntes gondozóikkal és rengeteg információt kaphattok az örökbefogadással és felelős állattartással kapcsolatban. Ki tudja, talán egy hűséges társsal az oldalatokon tértek haza!

Téli piacozás a Rómain

Igazi, hamisítatlan téli hangulatú piacnap vár rátok a Római-parton ezen a hétvégén, ahol kiváló termelők minőségi árui közül válogathattok. Szerezzétek be a legfrissebb gyümölcsöket és zöldségeket, válogassatok az ínycsiklandó húsokból és tejtermékekből, emellett ebben a téli hidegben az is hasznos lehet, ha egy kis méz is landol a kosaratokban. Ha pedig a sok finomság láttán megéheznétek a helyszínen, akkor sem kell aggódni, hiszen meleg ebéddel, ropogós lángossal és házi rétessel is megtömhetitek a hasatokat.

Budapesti programok vasárnap (2026. január 11.)

LÉTEZÉS – Argentin Tangó Táncjáték // Nemzeti Táncszínház

A LÉTEZÉS egy tangó táncszínházi alkotás, amely az emberi életutat mutatja be kezdve a fiatalság lendületétől az időskori elcsendesedésig. A darab nem pusztán egy ember történetét mutatja be, hanem mindannyiunk, az egész emberiség történetét, akik ugyanazokat a kérdéseket hordozzák, csak más alakban. A szenvedélyes, mély érzelmekkel teli mozdulatokban az egyéni sorsok összeolvadásának lehettek szemtanúi, a darab pedig egy olyan tükröt tart elétek, amely felnyithatja szemeteket és megláthatjátok benne saját magatokat – gyermekként, szeretőként, keresőként, tanulóként, majd elfogadóként.

Édith Piaf tribute show // Riz Levente Sportcsarnok

A legendás „La Môme” születésének 110. évfordulója alkalmából készült Piaf! The Show minden idők legsikeresebb, Édith Piaf emlékére készült francia nyelvű produkciója 2026 januárjában végre Budapestre is ellátogat. Az énekesnő, dalszerző és színésznő nevéhez olyan ikonikus slágerek fűződnek, mint a La Vie en rose, a Non, je ne regrette rien, a Hymne à l’amour, vagy a Mon légionnaire. Az est során Nathelie Lermitte előadását élvezhetitek, akinek kislemezeit nem kevesebb, mint 400 000 példányban értékesítették világszerte.

2. Nemzetközi Boszorkányfesztivál // Dürer Kert

Ha érdekel a spiritualitás világa, látogassatok el a Dürer Kert Boszorkányfesztiváljára! Az esemény előadásain szó esik rítusokról, energiákról, természetes mágiáról és ősi hagyományokról, míg a gyakorlati workshopokon a tarot kártyákkal ismerkedhettek meg. A nap végén egy közös rituálé zárja a rendezvényt. Az eseményt egy ingyenesen látogatható varjúsimogató és boszorkánybörze egészíti ki, ahol különleges kristályokat, talizmánokat, mágikus eszközöket és egyedi, kézzel készített kincseket találhattok.

Bűnös város – vezetett séta

Mintha egy Kondor Vilmos-regénybe csöppentetek volna: az illegális kártyakluboknak és éjszakai mulatóknak otthont adó Nagymező utca története tele van lebilincselő érdekességekkel. A Pestbudai séták programján megismerkedhettek a dekadens világ bűnözőivel és alvilági kapcsolataival, miközben a két világháború közötti Budapest mindennapjai is elétek tárulnak. A téma miatt ez a séta felnőtteknek ajánlott, de ne aggódjatok akkor sem, ha inkább a családdal csinálnátok programot: a Kolodko-szobrokat szemügyre vevő, vagy éppen a Doromboló Budapest című cicás séta biztosan a gyerekeket is érdekelni fogja.

Januári LemezPiac // ELTE Gömb Aula

Lemezgyűjtögetők, figyelem! Az év első lemezbörzéjéig csak január 11-ig kell várni, ráadásul nem is akármilyen helyen veszhettek el a ritkaságok között: az ELTE Gömb Aulája két szinten, több mint száz eladóval vár. A számtalan vinyl, CD és DVD mellett zenei újságokat és könyveket is beszerezhettek, ahogy kedvenc előadótok inspirálta pólókra, kitűzőkre és egyéb emléktárgyakra is lecsaphattok. Csak nehogy kevés legyen az esemény hatórás időtartama!

Recirquel: Paradisum // Müpa

A Recirquel új produkciója, a Paradisum az elpusztult világ elcsendesedését követő újjászületés mítoszát kutatja, ahol a kommunikáció eszköze a test és az egyetlen közös nyelv a mozdulat. Az előadás során a cirkuszművészetet és a kortárs táncot ötvözik és ezen keresztül mesélnek el nektek egy lehengerlő történetet a megtisztulás, születés, ébredés és rítus jelenetein át.

Menyasszonyi ruhavásár // Radisson Blu Béke Hotel

Újdonsült menyasszonyok, hamarosan házasodó arák figyelem! Idén is megrendezésre kerül a főváros legnagyobb menyasszonyi ruhavására az impozáns Radisson Blu Béke Hotelben, ahol a legújabb kollekció darabjai közül válogathattok. Igen stresszes tud lenni a sok szalonlátogatás és a megfelelő ruha kiválasztása, így a Boglárka Szalon közel 1200 csodaszép fehér ruhakölteménnyel készül, amelyek csak rátok várnak. A hatalmas választék mellett pedig a lehengerlő kedvezmények garantálják, hogy mindenki elégedetten térjen haza!

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota a Müpában! Szívmelengető, interaktív családi programokon vehettek részt, amelyek nem csak a kicsik számára, de az egész családnak szórakoztatók lehetnek. Hogy mire számíthattok? A szervezők interaktív zenés, tánc- és meseelőadásokkal, kreatív kézműves foglalkozásokkal és készségfejlesztő programokkal készülnek, emellett azt is bemutatják, hogyan lehet újrahasznosítani játékos módon.

Élvezzétek az év első nagy havazását Budapesten:

Kiemelt kép forrása: Egy jó kép az utazásról