30+ kihagyhatatlan program az október 23-i hétvégén Budapesten // 2022

Számtalan tartalmas programmal vár bennünket Budapest az október 23-i hétvégén is. Moziélmények, családi programok, bográcsozás, kiállítások, vásárok, koncertek, bulik – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

A megújult és átalakított Terminalban október 20-án egy 3 napos, exkluzív nyitóbulival indítják be a 2022-es őszi/téli szezont. A 3 napos nyitóhétvége programjában mindenki megtalálja a kedvére való zenei stílust. Csütörtökön a Mr. Prezident, Csordás Tibi és DJ. Lukacs, pénteken DJ. Nara, Ben Jr., New Dance World hip-hop show, szombaton a The Cube Guys (I) és Hamvai P.G. vár benneteket az Erzsébet téren.

Idén egy héten át megidézik a bajor sörfesztiválok hangulatát a Gardenben. A legjobb sörök, a legfinomabb sült hurka, kolbász, káposzta, bajor perec vár rátok hét napon át.

Október 20-23. között igazi időutazással várnak minden látogatót az ETELE Cinemában. Ezen a különleges hétvégén a magyar filmtörténet igazi klasszikusait vetítik a mozitermekben. Így tisztelegnek 1956 alkalmából azon filmalkotások előtt, amelyek utánozhatatlan stílussal elevenítik meg a magyar történelem keserédes pillanatait.

Téli álomba szenderül az Üreg terasza, de mielőtt száműznék a sörpadokat pár hónapra, még egy utolsó mulatságot szerveznek a Taproomban. Látogassatok ki október 21. és 22-én, próbáljátok ki számos kültéri játékot, és ha kedvetek tartja, sütögessetek egy jót bérelhető grillek egyikén!

Tábortüzes, bográcsos, pálinka-mámoros vénasszonyok nyara Budapest leghangulatosabb öblében. Mizsei János (MÁK) és Soóky Gábor (SHO) séfek bográcskülölegességei mellett 4 pálinkhaház 25 féle nedűjével, esténként pedig koncertekkel várnak a SHO BEACH-en. Október 21-én a U2, Sting, Abba, Eric Clapton slágerek a Kalus-Szász Duó tolmácsolásában szólalnak meg, míg október 22-én 18 órától a Helka Music villanyciterán száguldó őrületes dallamai pezsdítik fel a partot.

Péntektől egészen vasárnapig kézműves söröket kóstolhattok a Fény Utcai Piacon, és a foodtruckoknak hála éhesek sem fogtok maradni.

Csak most kapható, meseszép őszi koszorúk és dzsungelnövények, nagyon széles választékban. A Plante. ezzel a hétvégi programmal csatlakozik az október 21-i Földünkért Világnap globális mozgalmához.

Madárfüttyös Bird show és dísznövény vásár a Lurdy házban. Többszáz kakadu, lóri, egzotikus madár, papagáj kanári és különleges tollas madár csoda verseng a legszebb madaraknak járó díjakért ezen a különleges madárszépségversenyen. A családi hétvégén kreatív gyermek programok, póló színezés, karon ülő madarakkal fotózkodás is vár rátok.

Budapesti programok csütörtökön (2022. október 20.)

Drámajátékos foglalkozás fiatal felnőtteknek. Ha lazítanál, ha játszanál, ha unatkozol, ha túlteng benned az energia, ha egyedül vagy, de lennél másokkal, ha vagy valakikkel, de inkább lennél másokkal, ha épp szomorú vagy, de nem tudod mitévő legyél, ha ellógnál egy fontos teendőt, de inkább mást csinálnál, ha meginnál utána egy sört, ha nagyon el akarnád mondani a véleményed, de épp nincs kinek, ha játszottál gyerekként, játszanál most is.

Fergeteges táncház a Budapest Mezőség Banddel. A belépés ingyenes.

A gitárjátéka alapján Jimi Hendrixhez hasonlított, kivételes hangú énekes 4 tagú zenekarával Londonból érkezik Magyarországra.

Tisztelgés a Young testvérek munkássága előtt, akik összehozták a hetvenes évek egyik legnagyobb rock’n’roll zenekarát, az AC/DC-t.

Budapesti programok pénteken (2022. október 21.)

A Budapest Tuning városformáló projektjének keretén belül hallhatjátok a Peca zenekart, egyedülálló, halászati világzenét játszani.

A Kampec Dolores zenekart Hajnóczy Csaba alapította a Kontroll Csoport feloszlása után 1984-ben. Szürreális dalszövegek, pszichedelikus dallamok, népzene és modern jazz egyszerre. A Másik Bolygó pedig az egyetlen szocioironikus funkypunk overground együttes a világon, meg azon is túl. Zenecentrikus szöveg, bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó vár koncertjükön.

A pályafutását a Nightwish-ben kezdő, de már másfél évtizede szólóban is rendkívül sikeres énekesnő a szimfonikus rock szcéna kiemelkedő előadója, és a világ legismertebb finn énekese, aki szoprán orgánumával védjegyszerűen képes összekapcsolni a klasszikus és a rockzenét. Legújabb dalait idén ősszel Budapesten is bemutatja a Barba Negra csepeli színpadán.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. október 22.)

A Czakói kínálata a Tigris utcai gourmet placcon olyan fantasztikus delikát termékekkel egészül ki, amik minden otthont bearanyoznak, viszont nem magyar kistermelők készítik.

Idén második alkalommal szervez ingyenes utcazene-fesztivált a Paletta Budapest, a Tompa utca öt vendéglátóhelyének bevonásával. Október 22-én egy tucat zenész játszik majd, összesen 8 órán át, a nap pedig díjátadóval zárul.

Ősszel, a szüreti időszak végén nem csupán a gasztrosétány színei miatt érdemes a dűlők közé látogatni. Kóstoljátok meg a mustot és az óbort, falatozzatok az ősz ízeiből, a sütőtök-, erdei gomba- és paszternákkrémlevestől, a kacsamájon keresztül a tökös-mákos rétesig; vegyetek részt a szervezett kóstolókon vagy tekintétek meg a művészekkel együtt az erre az alkalomra Etyekre költöző festészeti tárlatot!

Menjtek el Budapest legmenőbb design vásárára az Erzsébet térre, és fedezzétek fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat!

„De én nem tudok énekelni!” – ha az embernek annyiszor 1 Ft-ja lenne, ahányszor ezt hallotta, gazdagabb lenne az egész világ. A Ramazuri második alkalmán arra törekednek, hogy a legfiatalabbaknak soha eszébe se jusson ez a mondat, és bebizonyítsák, énekelni mindenki tud, és érdemes is.

Egy kiállítás mindig szuper hétvégi program Budapesten:

Ezen az estén, amíg álltok a sorban és a kedvenc pizzátokra vártok, vagy esetleg már épp kóstoljátok, addig “korongok” nem csak a kemencében, hanem a DJ pulton is pörögnek majd.

Egy felejthetetlen őszi nap ígéretével csábít zenei aláfestéssel kísért borozásra október 22-én Vál. A helyszín a LOVE-szobor, hátterében a szemet gyönyörködtető tájjal. A hőmérsékletnek akkor és ott nem lesz jelentősége, hiszen a poharakba kiváló Haraszthy borokat töltenek, és a szervezők egy-egy tál testet-lelket melengető gulyással is készülnek. A rendezvény 14 órakor veszi kezdetét és egészen 22 óráig tart. A bensőséges fesztiválhangulat garantált: a gasztronómiai program koraesti tűzzsonglőr-bemutatóval és tűzgyújtással egészül ki.

Ha téged is érdekel a Kőbányai Világos története és szeretnél megtudni még többet Kőbánya történelméről, akkor ezt a sétát neked ajánljuk!

Ha szeretnéd feldobni a szürke téli napokat, itt az egész szezonban minden hétvégén várnak csúszni egy jót barátaiddal és családoddal együtt.

A séta során válogatást kaphattok a legérdekesebb és legkülönösebb történetekből, amelyek a térhez, épületeihez és szobraihoz kötődnek.

A tavalyi megemlékezés, kiállítás és hadibemutató sikere után visszatérnek a korabeli járművek és persze a hagyományőrzők is, akik ismét egy csatajelenetet mutatnak be az újpesti Szent István téren.

Ha nincsenek játékostársaid és szeretnél ismerkedni társasjátékot szerető emberekkel vagy csak szeretnél kipróbálni játékokat több fővel, akkor a klubot neked találták ki!

Ha kvízestet kerestek a barátokkal Budapesten:

Lukács Miklós cimbalomművész kétségkívül a magyar és nemzetközi zenei élet egyik legkivételesebb alakja: klasszikus zenei képzettsége lehetőséget adott számára, hogy a jazzel és a kortárs zenével is elmélyülten foglalkozzon. Virtuóz játékmódja és folyamatos kísérletezése korábban ismeretlen hangzások felfedezését eredményezte hangszerén.

Október 23-i programok Budapesten és környékén 2022-ben

A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is várnak bennetekek a Fény Utcai Piacon.

Színes őszi kavalkáddal, termelői és kézműves finomságok színe-javával várnak titeket vasárnap a Pancson. Az idei évben utoljára készül ebédre bográcsos lecsó, amit Szorgos Gazda főz a saját terményeiből.

Kiránduljatok egyet a hétvégén Dunakanyar szívében:

Gothár Péter és Beremény Géza kultikus filmje 1956-ról és az az követő évekről, a diákok szemszögéből.

Minden érdeklődőt és leendő cica gazdit szeretettel várnak a Macskavilág Alapítvány és a Cat Café Budapest közös szervezésében megrendezésre kerülő eseményen.