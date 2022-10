5 izgalmas kvízest Budapesten, hogy jó hangulatban teljenek az őszi esték

Az elmúlt években fénykorukat élik a kvízestek hazánkban, hiszen ki ne szeretne jó hangulatban, csapatostul részt venni egy olyan izgalmas játékban, amelynek végén akár még nyeremény is ütheti a markunkat? Összeszedtük nektek, hogy hol kereshetitek Budapesten a játék élményét.

Budapesten és vonzáskörzetében több helyszínen futhattok bele a Quizland estjeibe, hiszen időről időre jelentkeznek érdekes és szórakoztató Harry Potter-, Jóbarátok- vagy éppen Star Wars-kvízzel. Sőt, nem is kell messzire mennetek, hiszen Peti, a Quizland kvízmestere a kocsmakvíz hangulatát évek óta házhoz is viszi! A vasárnap esti virtuális kocsmakvízek között egyaránt találhattok hagyományos kvízjátékokat, és a néha még a hardcore rajongókat is megizzasztó tematikus kvízeket. Az élő adásokba bárki ingyenesen becsatlakozhat, az autentikus élmény eléréséhez pedig mindenképpen javasolt egy hideg sörrel vagy laza fröccsel készülni az estére.

A FIRST Craft Beer számtalan szuper eseménnyel készül nektek a hónap több napján is. Ilyen például a Főzdekvíz-sorozatuk, ahol többek között történelemmel, földrajzzal és filmtörténettel kapcsolatos kérdésekre is számíthattok, a verseny pedig igencsak kiélezett, hiszen a nyertes csapat komoly nyereményekkel távozhat. Ezen kívül a sörfőzde másik nagy dobása a sörkóstolással és csillagászattal egybekötött kvízestek, amelyeknek a Svábhegyi Csillagvizsgáló ad otthont. A többórás esemény során lesz kvíz, csillagászati előadás, na meg persze a sörkóstolás sem maradhat el.

A közel 400 féle társasjáték kipróbálásának élménye mellett a havi szinten többször is megrendezett, különböző film- és sorozatremekek köré épülő kvízestek miatt is megéri betérni a Játsz/Ma Társasjáték Kávézóba. Amennyiben rajongtok az Agymenőkért, az Office-ért, a Trónok harcáért vagy akár a Rick és Mortyért, akkor elég jó esélyekkel indultok a versenyeken. A tematikus kvízekhez kapcsolódó nyereményeket ráadásul a nem mindennapi termékeikről ismert BestStuff jóvoltából nyerhetitek meg.

A számtalan élőzenés koncert mellett havi rendszerességgel vehettek részt a Dürer Kert kvízestjein is, hogy a bulizás mellett fejben is próbára tehessétek magatokat. Kérdések terén szinte mindenre számíthattok, de érdemes felkészülni rájuk, a versenyre pedig 4-8 fős csapatok jelentkezését várják. Az első helyezett alkoholos italokat és egy lefogyasztható kupont kap a Dürer Kertbe, de a második és harmadik helyezett sem jár rosszul. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Az eklektikus berendezéssel büszkélkedő, Kazinczy utcai Illegálban minden szerdán, 8 órától tesztelhetitek tudásotokat a kocsma nagy népszerűségnek örvendő kvízestjein. Nincs más dolgotok, mint csapatot toborozni – ami akár két főből is állhat – választani egy csapatnevet és egy csapatkapitányt, ezután pedig jelentkezni az Illegál Kvízest Facebook-oldalán. Innentől már csak az számít, hogy jól érezzétek magatokat!

