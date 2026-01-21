35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. január 21-25.

Megannyi izgalmas program vár rátok január negyedik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Épületlátogató túra az Operaházban (minden nap)

Idén januárban is mindennap három időpontban – 13:30-kor, 15:00-kor és 16:30-kor -, indulnak épületbejáró vezetett séták az impozáns Operaházban. A magyar és idegen nyelven tartott 60 perces épületbejárás keretében megismerhetitek, miként született újjá néhány évvel ezelőtt az opera- és balettjátszás fellegvára. Az épületbejárás magában foglal egy rövid zenei élményt is, melyben fiatal operaénekesek működnek közre a főlépcsőház pihenőjében.

Budai Zsibvásár (szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Budapest International Foto Awards // House of Lucie (2026. január 22-ig)

Erős vizuális történetekkel indítja 2026-ot a House of Lucie Budapest: a Budapest International Foto Awards 2025 díjazott alkotásait bemutató, ingyenesen látogatható kiállítás a kortárs nemzetközi fotográfia izgalmas metszetét hozza el a városba. Fine art, építészet, természet, portré és dokumentarista sorozatok váltják egymást a falakon, betekintést engedve különböző kultúrák, sorsok és nézőpontok világába.

Súlyos anyag. Nők – Viseletek – Élettörténetek // Néprajzi Múzeum (2026. január 25-ig)

Milyen történeteket hordoznak öltözékeink? Képesek-e a múlt titkait feltárni, az egyének, családok, népcsoportok sorsát megjeleníteni? A Néprajzi Múzeum vendégkiállítása az ulmi Dunai Svábok Központi Múzeumából érkezik, hogy csodaszép viseleteken keresztül tárja fel a Duna menti német lányok és asszonyok életének örömteli és traumatikus eseményeit. A kiállítás két kérdésre keresi a választ: hogyan alakították a nők ruháikat, és hogyan alakította őket a ruha? A tárlat az ünnepi viseletek és egykori tulajdonosaik személyes történetének segítségével egyrészt a női lét fontos állomásait mutatja be a gyermekkortól a házasságon keresztül az idős korig, másrészt elénk tárul a németek 20. századi történelme, köztük a második világháborút követő tragikus események: a malenkij robot és a kitelepítés.

Az év természetfotósa – természetfotó kiállítás // Városliget Látogatóközpont (2026. február 1-ig)

Január 5. és február 1. között a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetjük meg. A kiállítás betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába, a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

További izgalmas kiállítások Budapesten:

Budapesti programok szerdán (2026. január 21.)

Általános kvízest a Deci Bárban

Az első kvízest hangos sikere után újra megmérettethetitek magatokat a Deci Bárban, és változatos témákban, laza hangulatban tesztelhetitek, mennyire vagytok otthon a Kahoot-kvízek világában. 2-6 fős csapatként, ingyenesen regisztrálhattok, a dobogósok ráadásul értékes kuponnal lesznek gazdagabbak a január 21-i esemény során.

Szeretlek mint állat – filmvetítés és beszélgetés // Bakáts Bunker

A vetítés után Novák Erikkel, a film rendezőjével és szereplőivel, Péterfy Borival és Farkas Franciskával Szegedi Fanni és Csete Soma beszélget. A vetítés a rendező MYTHOH6RR6RP6RN9LOGY című kiállításának képei között kerül megrendezésre.

FreeTalks // Freeszfe

A FreeTalks keretein belül arra a kérdésre keressük a választ, hogy tulajdonképpen mit jelent a szabad magyar kultúra 2026-ban. A leginkább a TedTalk-felszólalások hangulatához hasonlítható rendezvényen neves művészek, alkotók és gondolkodók 10 perces beszédekben osztják meg gondolataikat a témában. A fellépők között többek között Fábián Tamás, Kovács Bálint, Kristóf Luca és Urbanovics Krisztina is felsorakozik.

Budapesti programok a magyar kultúra napján, csütörtökön (2026. január 22.)

Magyar kultúra napja a Városligeti Műjégpályán

Ezen a napon feledésbe merülnek a mainstream külföldi zenék és Omega, KFT, Hungária, Charlie, Analog Balaton, Hiperkarma, 30Y, Beton.Hofi, Azahriah és más magyar ismerős hangok fognak felcsendülni a rádióból.

Magyar kultúra napja 2026 – NKA Hangfoglaló Minifeszt // Turbina

Bemutatkoznak az NKA Hangfoglaló Program 2025/26-os évad Induló előadói alprogram támogatottjai. Hallgassátok meg élőben a 12. évad produkcióit a Turbina három termében!

A magyar kultúra napja: Borbély-Batyu-Mohácsy trió feat. Tóth Ildikó „Fecske” // Fonó

Farkas Zoltán „Batyu”, a táncházmozgalom legkorábbi és legismertebb figuráinak egyike, a multiinstrumentalista Borbély Mihály, a magyar fúvós ethnojazz mestere és az ifjú tehetség, Mohácsy Lőrinc Ágoston kísérletező kedvű, széles zenei eszköztárat birtokló nagybőgőművész triója újdonság a hazai kortárs folklór szcénájában. A három művész, a hagyományos táncanyag és zene textúráját megbontja, szálaira fejti szét, s abból új, a mozgás és a dallam közé feszített anyagot alkot.

Rémségek kicsiny boltja // Vígszínház

Egy New York-i kis virágüzletben halálos veszedelem ütötte fel a fejét – a félelmetes ellenségről készült filmsiker pedig 1982 óta már színpadon is kacagtatja a nézőket. A Rémségek kicsiny boltja az egész világot meghódította, a Vígszínházban pedig Varró Dániel fordításában, Orosz Ákossal és Radnay Csillával a főszerepben, Novák Eszter rendezése mentén mutatja meg, milyen is egy jó horror musical.

FeriKlepton zenekar – vendég: Prommer Patrik // Gödör Klub

Németh Ferenc dalszerző-előadóval korábban már a Kávészünet együttes alapítótagjaként találkozhattunk. FeriKlepton néven előadott saját szerzeményei immár erőteljes zenekari hangzással is felcsendülnek a koncerthelyszíneken. Humor, társadalomkritika, fájdalom, merengés, lázadás – mind fellelhetőek a dalszövegekben, melyek alternatív pop-rock hangzásvilággal törnek utat maguknak a hallójáratok felé.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. január 23.)

Matcha szett készítő kerámia workshop // Your Art Kerámia Stúdió

Ha ti is rajongotok az utóbbi idők trendi zöld italáért, a matcháért, készítsétek el saját készleteteket otthonra! A workshopon egy bögrét, egy alátétet és egy tálkát tudtok elkészíteni saját ízlésetek szerint, szakmai vezetés mellett. Az eseményre 12 évnél nagyobb gyerekeket is magatokkal vihettek.

Apertúra: Brománc

Három jóbarát – Máté, Frici és Endre – minden évben elvonulnak pár napra egy erdei házba, hogy a középiskola óta tartó barátságukat ünnepeljék. Idén azonban új tagokkal egészül ki a társaság: Máté meg akarja ismertetni a többiekkel egy másik barátját, Botondot; ezen felbuzdulva Frici pedig elhozza a barátnőjét, Tamarát és annak nővérét, Borókát is. A társaság a döcögősen zajló ismerkedéshez egy partijátékot vet be segítségül. A beszélgetések beindítására kitalált játék azonban, amelyet készítői kifejezetten férfitársaságoknak szántak, inkább összetűzéseket szít – és persze az sem segít, hogy a házba évente visszajáró kemény mag kizárólagos férfipartikhoz van hozzászokva. Az előadás e kis társaság egy napját követve a férfiszereppel kapcsolatos kérdések vizsgálatára koncentrál, központban a férfiak közötti barátság témájával. Az előadást feldolgozó foglalkozás követi, amelynek során szakértő segítségével vesézzük ki a részt vevőkben felmerülő kérdéseket.

Platon Karataev duó koncert és tárlatvezetés // Szentendrei Régi Művésztelep

A zenekar mélyen emberi hangvételű dalai különösen jól rezonálnak a magyar kultúra napjának szellemiségére: kérdeznek, reflektálnak, és teret adnak a befelé figyelésnek. A dalok most egy igazán különleges térben, a Szentendrei Régi Művésztelepen a kiállított művek között szólalnak meg. A koncert előtt tárlatvezetésen is részt vehettek az Örökölt minták c. kiállításon.

Lecsó szólóest // Hunnia

Leskovics Gábor „Lecsó” a Pál Utcai Fiúk alapítója ezúttal egyedül áll a Hunnia színpadára.

Galaxisok + Mayberian Sanskülotts // Dürer Kert

A Galaxisok újra a Dürerben. Régi és új dalok, düh és melankólia, meg minden, amiért érdemes elmenni egy koncertre január közepén. A koncertre nagy örömünkre velük tart a Mayberian Sanskülotts is.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. január 24.)

Kultúrzsibi a Szimplakertben

Január 24-én a bolhapiacok szerelmeseinek Budapest bulinegyedének egyik legkedveltebb helyszínén, a Szimplakertben lesz a helye! Az idei év első kultúrzsibijén padláskincsek, régiségek és remek portékák közül válogathattok ezen az igazán különleges helyszínen.

Tőzsdepalotából tévészékház – épületbejárás

Ezen a napon lehetőségetek lesz a Szabadság tér 17. szám ajtaján belépni és belecsöppenni egyúttal a századfordulós tőzsde mindennapjaiba. De nem csak ez várja az érdeklődőket az ajtó mögött, hiszen a magyar televíziózás aranykora éppúgy feltárul majd a séta résztvevői előtt. Az épületbejárás bepillantást enged a székház megmaradt izgalmas részleteibe, beleshettek az áru- és értéktőzsde világába, majd megidéződik a Híradó, a Ki mit tud?, a Kapcsoltam, az Ablak, az Esti mese és a Delta műsorainak világa. A séta többek között arra is keresi a választ, mitől volt olyan sikeres az 1957-től működő Magyar Televízió, hogy naponta átlagosan 4-6 millió embert tudott a képernyők elé ültetni?

Nyílt nap az Országos Széchényi Könyvtárban

A magyar kultúra napjához kapcsolódóan 2026. január 24-én, szombaton nyílt napon várnak titeket 10 és 17 óra között a nemzet könyvtárában. A Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal kéziratait és a versek történetét a kurátorok vezetésével ismerhetitek meg. Betekinthettek a toronyraktár máskor zárt világába, a sétákon érdekességeket tudhattok meg a könyvár gyűjteményéről és a palota épületéről. Ráadásul múzeumpedagógus által vezetett játékos feladatok és különleges óriás kirakók is várják a gyerekeket és a családokat.

Így neveld a sárkányodat filmkoncert // Riz Levente Sport – és Rendezvényközpont

A tavaly debütált élőszereplős film után sem maradtok egyedülálló Így neveld a sárkányod-élmény nélkül: január végén ugyanis igazán különleges, élőzenével kísért mozizásban lehet részetek, ha újra megnéznétek Hablaty, a vikingfiú és Fogatlan, az éjfekete sárkány legendás barátságáról szóló filmet. A XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban John Powell Oscar-díjra jelölt filmzenéjét HD minőségben, a Duna Szimfonikus Zenekar kíséretében nézhetitek meg aznap két időpontban, délután négyes és este nyolcas kezdéssel. A filmet magyar szinkronnal és angol felirattal vetítik.

Forgács Rudolf: Cigány, de rendes // Trafó House

Mindenki hallott, sőt talán még mondott is olyat valakiről, hogy »cigány, de rendes!«. Ez a három, elismerésnek szánt szó meglepően sokat rejt magában személyes és társadalmi szinten egyaránt. Milyen hatása van ennek a három szónak? Mi kell ahhoz, hogy túllépjünk az előítéleteinken, és vajon túl tudunk-e lépni rajtuk teljesen? Forgács Rudolf félig roma, félig székely fiatal humorista és Said Dániel félig magyar, félig szíriai humorista előadásán a közönség is megérezheti a vicc és a káros előítélet határait.

Takáts Eszter Trió & Illetve Zenekar // Gödör Klub

Takáts Eszter a hazai könnyűzenei élet mindig megújulásra képes szereplője, azon kevés női előadók közé tartozik, akik nemcsak szólistaként, hanem dalszerzőként is képesek maradandót alkotni. A dalszerző-gitáros-énekes közel 26 éve ír dalokat, számtalan elismerés, számtalan hangszerelés, számtalan lemez és kooperáció született az elmúlt években. Ezen az estén trió formációban lép színpadra, őket egy alternatív banda, az Illetve Zenekar követi, akik 2 új dalt is bemutatnak ezen az estén.

Szélnek eresztem: JANNA koncert // KAZI

Pop-alter-folk, és egy olyan zenei utazás, ahol az alkotás öröme, az emberi lét kérdései és az érzelmek őszinte megélése kerül a középpontba.

Európa Kiadó lemezbemutató koncert // Dürer Kert

A nyolcvanas évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó története nem hagyományos zenekar történet. Különféle korszakaiban más és más felállásokban működött, mindig újra értelmezve önmagát, miközben megőrizte egyedi hangzását és független szellemiségét. Most a Dürer színpadán bemutatják új albumjukat a Könnyedén vett apokalipszist.

Bobby Peru // Pótkulcs

A Bobby Peru zenekar a korai 2000-es évek underground zenei világának életérzését varázsolja vissza. Megfoghatatlan zenei stílus: underground, populáris rock. A Bobby Peru a 2000-es évek elején rendszeres fellépője volt a Gödör Klubnak. A zenekar pár éve ismét összeállt, hogy dalaikkal meséljenek az életről és miegymásról.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. január 25.)

Apacuka koncert – Farsangi családi nap // Várkert Bazár

A zenekar üde színfolt a magyar gyermekzenei palettán. A változatosan hangszerelt dallamokban különféle zenei irányzatok is megjelennek, a rocktól a világzenén át a reggae-ig. Pálfi Kriszta énekesnő versei, varázslatos hangja és személyisége kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl. A dalok mondanivalója, az egyedi stílus és a magávalragadó színpadi produkció teszi különlegessé és emlékezetessé az együttest.

Vecsei H. Miklós és a QJÚB – Radnóti-est // Klauzál Gábor Művelődési Központ

80 évvel ezelőtt hunyt el az egyik legnagyobb magyar költő, Radnóti Miklós. Özvegye, Gyarmati Fanni 14 éves korától 102 éves koráig hűséges volt férjéhez és közös életművükhöz. Kettejük története, leveleik és a Radnóti-versek kirajzolják előttünk, hogy a legnehezebb időkben is észre lehet venni, hogy „tajtékos égen ring a hold”. A közel másfél órás előadáson a QJÚB csapata a tőlük megszokott formavilággal – Palkovits Edina archív anyagokkal is vetített díszletében – közel két év kutatómunka után hozza el legújabb előadását.

Babra & Planina – Délszláv bál // Magyar Zene Háza

Ha tambura lennél a Duna mentén, ebben a bálban akarnál megszólalni. Két zenekar, akik más-más úton, de ugyanoda érkeztek: a Planina mohácsi gyökerei és a Babra városi-balkáni világképe egy teljes estére összeforr január 25-én a Zene Háza nagytermében. Nem csupán táncmulatság, hanem találkozás is: hangzásvilágok, dallamkultúrák, lakodalmak rutinja és közös tudás. Délszláv bál lesz ez a javából: egyensúlyozás a kocsmazenétől a koncertszínpadig, lendület, fájdalom, virtus – ahogy a Balkánon kell. Kolóra fel!

Berlin felett az ég // Bem Mozi

Wim Wenders kultikus fekete-fehér alkotása Bruno Ganzcal és Peter Falkkal a Bem Mozi vásznán.

