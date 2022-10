40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos programok Budapesten és környékén

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár (csütörtök-vasárnap)

Idén új helyszínen, a Nemzeti Táncszínházban rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált és Könyvvásárt, ami négy napon át, október 13. és 16. között várja a legfrissebb megjelenésekkel, hazai és nemzetközi szerzőkkel, beszélgetésekkel és koncertekkel az irodalom szerelmeseit.

Weboldal >>

A Margó a Liszt Ünnep része, melyről itt olvashattok többet:

OKTOBERFEST a SHOBEACH-en! (csütörtök-vasárnap)

A Lágymányosi-öböl ölelte SHO BEACH őszi gasztroprogramjainak sora az Oktoberfest hamisítatlan hangulatával folytatódik. Október 13-tól négy napon át a Hübris és a Szent András Sörfőzde legkiválóbb nedűit ütik csapra, a folyékony örömök mellé pedig a MÁK terrace mesés, csülökkel megdicsőített ételkülönlegességeit kínálják. Nem szabad megfeledkezni az esti koncertekről sem, hiszen október 14-én 19 órától érkezik villanyciterájával Sztojka, október 15-én 19 órától pedig Gál Csaba Boogie fokozzák a hangulatot.

Facebook-esemény >>

World Press Photo-kiállítás (egész héten)

Idén ismét megnyílt Budapesten az év egyik legjobban várt kiállítása, a minden ősszel hatalmas érdeklődés övezte World Press Photo. A fővárosi közönség szeptember 23. és október 30. között tekintheti meg a tárlatot a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Facebook-esemény >>

Kürtősbon Fesztivál // Édes Mackó (péntek-vasárnap)

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje csak úgy olvasztja a szíveket, hiszen édes desszertjüket különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták meg. A kürtőskalácsozás élményét október 14-e és 16-a között egy egész hétvégén át tartó Kürtősbon Fesztivál keretében emelhetjük magasabb szintre, és mi magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul mind közül a legfinomabbnak.

Facebook-oldal >>

Őszi Gombafesztivál a Magyar Természettudományi Múzeumban (péntek-vasárnap)

Szeretnéd megismerni a leggyakoribb ehető és mérgező gombákat? Szeretnéd, ha szakértőink segítségével meghatározásra kerülnének az általad gyűjtött gombák? Kipróbálnád a nagygombák szabad szemmel nem látható bélyegeinek (spórák, hifák) vizsgálatát mikroszkóp alatt? Akkor itt a helyed!

Facebook-esemény >>

Gödöllői Liszt Fesztivál (szombattól)

Az idei Gödöllői Liszt Fesztivál színes műsora mentén megelevenednek Liszt Ferenc életművének legizgalmasabb alkotásai, a filozofikus hangvételűektől kezdve a szédítő virtuozitású remekművekig. A műsorban fiatal, feltörekvő tehetségek is teret kaptak, így megmutatva Liszt sokoldalú zenei örökségét.

Weboldal >>

Őszi Kertészeti Napok // Budai Arborétum (szombat-vasárnap)

2022. október 15-16-án virágba borul a MATE Budai Campusának parkolója. Több év kihagyás után az ország számos részéről érkező kertészet kínálatából lehet válogatni, őszre növényesíteni. A kültéri rendezvényen kertészeti tanácsadás, vezetett arborétumi séta, Biokiskert látogatás, gyereknek szóló kertészked-workshoppal várják a látogatókat.

Facebook-esemény >>

Vintage Garázsvásár (szombat-vasárnap)

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásárra invitálnak, ahol irtó olcsón juthatsz szuper cuccokhoz.

Facebook-esemény >>

Bolhapiacokat és zsibvásárokat itt találhatsz még Budapesten:

Budapesti programok csütörtökön (2022. október 13.)

Budapest Open Mic vol.3.

Légy részese te is az első, szabad hip-hop open mic bulisorozatnak! Ez a harmadik és egyben záró lehetőség mikrofont ragadni!

Facebook-esemény >>

Versfelolvasás Simon Mártonnal // Virág Benedek Ház

Október 13-án, csütörtökön Simon Márton kortárs költő, műfordító, slammer várja az érdeklődőket egy kötetlen irodalmi estre a Virág Benedek Házba. Az felolvasás során előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss versek is, amiknek rövid történetek és az egymással folytatott párbeszéd ad keretet.

Facebook-esemény >>

Glass of Jazz – egy este a borok & a jazz szerelmeseinek // Budapest Jazz Club

Újlipótváros szívének megkerülhetetlen jazzközpontjában egy este erejéig az ízletes boroké és az elmaradhatatlan jazzdallamoké lesz a főszerep. Október 13-án ugyanis immár tizennegyedik alkalommal költözik sokak kedvenc estje a Budapest Jazz Club koncerttermébe. A méltán népszerű Glass of Jazz esemény ezúttal is hangulatos este keretében hozza egy tető alá a bor és a jazz szerelmeseit. A 20 órától felcsendülő muzsikáért, egyedi hangzásvilágért és különleges ritmusokért ezúttal a kiváló Balázs Elemér Group felel, a borra szomjazók mindeközben pedig kitűnő pincészetek borait kóstolgathatják korlátlanul egy teljes estén át.

Facebook-esemény >>

Alba Careta Group // Opus Jazz Club

Mély érzelmeket és könnyed virtuozitást egyaránt ígér a fiatal katalán trombitás-énekesnő, Alba Careta és együttese október 13-án 8-kor az Opus Jazz Clubban. Alba zenéjét az otthoni gyermekkor és az amszterdami diákévek hangulata inspirálta, s minderről a lehető legtermészetesebb módon mesél nekünk a jazz nyelvén.

Facebook-esemény >>

Ripoff Raskolnikov Band újra a Muzikum színpadán

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbe markolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

Facebook-esemény >>

Turbo // A38

Több, mint két év után újra színpadon az ország egyik legjobb progresszív rock bandája: a Turbo.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2022. október 14.)

Tárlatvezetés: Henri Matisse – A gondolatok színe

A párizsi Centre Pompidou – Musée national d’art moderne remekműveire épülő kiállítás a művész életművének meghatározó szakaszaira helyezi a hangsúlyt. A tárlatvezetés során időrendben ismerkedhettek meg Matisse közel hatvan évet felölelő munkásságával, melyben ragyogó szín-, fény- és formaharmóniákban ölt testet a könnyedség.

Facebook-esemény >>

További izgalmas kiállítások Budapesten:

Rodek Balázs Trió // Jedermann

A trió 2018-ban alakult, Song of the day című projektjük egy nap történetét meséli el úgy, hogy mindegyik napszakot egy-egy kompozíció jelenít meg. Ennek anyagát 2022 májusában rögzítették, melynek megjelenése idén októberben várható a Hunnia Records gondozásában. Ezen az estén e lemez anyagát mutatják be további saját kompozíciókkal kiegészítve.

Facebook-esemény >>

Tóth Vera és Pauli Zoltán Bemutatja: KisKoncertek-Nagy Borélmények

Évek óta hatalmas népszerűség övezi Tóth Vera énekesnő és Pauli Zoltán gasztroszakértő közös estjét, amelyből végre a Várkert Bazárban is ízelítőt kaphatnak a minőségi zenék és borok kedvelői. A gasztroművészeti gálaesten a házigazdák mottóját követve nyújtanak táplálékot testnek és léleknek, egymásba fűzve az ízek, zamatok és dallamok különleges élményét.

Facebook-esemény >>

További szuper hétvégi programok Budapesten:

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. október 15.)

Zenélő októberi piacozás, must, lángos és vad lakoma, a Rómain!

10 órakor Móser Ádám lép fel Rómain, harmonikával és egy órán át csudajó hangulatot varázsol, hogy zenélő szívvel-lélekkel piacozhassatok.

Facebook-esemény >>

További minikoncertek Budapest piacain:

Gardrób Közösségi Vásár

Magánembereknek szóló használtruha-vásár az ELTE Gömb Aulájában.

Facebook-esemény >>

MADHOUSE születésnap, egész napos ünnep az Anker közben

Második születésnapját ünnepli október 15-én a belváros szívének megkerülhetetlen pontja, az Anker közbéli Madhouse. Születésnaphoz méltóan éppen ezért nem marad majd el az utcai fesztivált idéző hangulat sem. A vendégeket bor- és sörpremierek, illetve sörkóstolók várják, melyekhez a kiskertpiac vásári forgataga, sakkverseny, a megújult októberi étlap finomságai, jól ismert DJ-k szettjei és Piszkor Norbi zseniális grillételei társulnak. A naphosszat tartó programsorozat képvásárral válik teljessé, melynek bevételével a budaörsi állatmenhelyt támogathatjátok.

Facebook-esemény >>

Szabó Magda-nap – “Élni gyönyörű” – Szabó Magda boldogságreceptjei

Ezen az előadáson dr. Keczán Mariann, irodalomtörténész segítségével megismerhetitek az írónő boldogságról vallott nézetét, értékfelfogását és azokat az életvezetésre vonatkozó tanácsait, amelyek az ember jóllétét, világban való tájékozódását segítik.

Facebook-esemény >>

Vingardium in the City / Bérczesi Robi szólókoncert

A Vingardium Borliget ősszel beköltözik a belvárosba. A Vingardium in the City szombaton a Bálnában várja a borok rajongóit 24 pincészet nedűivel, finom falatokkal, gyönyörű kilátással és jó zenével. Szólókoncertet ad a Hiperkarma frontembere Bérczesi Róbert is.

Facebook-esemény >>

Festők a szabadban – séta a festészet napja alkalmából

Láng-Kovács Éva művészettörténész, kulturális antropológus, a „Festők a szabadban – A nagybányai művésztelep regénye” című könyv szerzője, a temetőben nyugvó festőművészek sírjainál mesél a modern magyar festőművészetet 1896-ban elindító nagybányai művésztelep történetéről, a festőművészek (Csók István, Iványi Grünwald Béla, Ferenczy Károly és gyermekei, Lyka Károly, Plány Ervin) életéről.

Facebook-esemény >>

Szaletly Borudvar

8 borászat borai, ínycsiklandó ételek és a Czutorok zenéje vár titeket szombaton a Szaletly kerthelyiségében.

Facebook-esemény >>

sajnosbatár + dep’art koncert Hunnia

Végre együtt koncertezik a felülmúlhatatlan, csodálatos, megismételhetetlenül kolosszális SalynősBetyár és a Gyep’art zenekar a Hunnia art bisztró frenetikus Nagyszínpadán.

Facebook-esemény >>

Isolation Budapest // Akvárium Klub Official

Az Akvárium Klub előadótereibe lépve egy napon át napjaink legizgalmasabb előadóival találkozhattok. Budapestre érkezik például Westerman, akinek első lemezéről Elton John 2020-ban úgy nyilatkozott, hogy „sokkal jobb, mint amilyen az én első lemezem volt”. A fesztivál másik, nagy-nagy izgalommal várt fellépője a Black Country, New Road, melyet a The Times 2021-ben a legizgalmasabb új zenekaraként üdvözölt. A NagyHallban lép fel a 10 évvel ezelőtt az A38 Hajón az év legjobb koncertjét varázsoló dán Efterklang, valamint az idei Glastonbury-n is fellépő THE GOA EXPRESS. Az Isolation Budapest legnagyobb nevei közé tartozik az orosz zsidó bevándorlók gyermekeként Torontóban született Michelle Gurevich, egyszerre sötét és intim balladái hatalmas népszerűségnek örvendek.

Facebook-esemény >>

Társas est // Board Game Café

Vidám hangulatú társas este a fárasztó szombati munkanap után.

Facebook-esemény >>

További társasjátékos helyek a fővárosban:

One World – Keep Floyding

A Keep Floyding két órányi illúziót varázsol elő a nyolcvanas évekből. A Pink Floyd, a Keep Floyding, a szintetizátor és a nyolcvanas évek rajongóinak erősen ajánlott program.

Facebook-esemény >>

Be Massive Party // Marriott Hotel

A nyár végeztével visszaköltözik pesti bázisára a Be Massive Horizon bulisorozata. Hatalmas party van a láthatáron, ugyanis az október 15-i szezonnyitó bulin a Marriott Hotel csodás panorámájú termében táncolhatjátok át az éjszakát. Hangulatfelelős: Metha.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. október 16.)

Kutyás Kirándulás // Kő-hegy

Rövid, de változatos kirándulás a Szentendre és Pomáz között magasodó, fantasztikus panorámájú Kő-hegyre.

Facebook-esemény >>

25 csodás őszi kirándulóhely Budapest környékén:

Gasztroséta és kóstoló a Füvészkertben

Az Urban Jungle Budapest soron következő, október 16-i füvészkerti sétáján az ehető növényeké lesz a főszerep. A kóstolóval kiegészülő programon Hadobás Nóra, a BBC GoodFood Magazin állandó szerzője vezeti majd az érdeklődőket, izgalmas információkkal szolgálva például a világhírű alföldi kamilláról.

Facebook-esemény >>

Kastélytól kilátóig: Nagyiccétől Sashalomig – séta

A séta során megnézhetitek a 16. kerület legújabb attrakcióját, a Sashalom domb tetején épült kilátót, és az ország legnagyobb emlékművét is, mely a reformáció 500. évfordulójára készült.

Facebook-esemény >>

Családi nap a Gyermekvasúton

2022. október 16-án vasárnap családi napot tartanak a hűvösvölgyi végállomáson. Lesz ugrálóvár, KRESZ pálya, óriás társas, alkotóház, környezetvédelmi játékok, de kipróbálhatják a kicsik az arcfestést is. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút és vonatszimulátor várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak egy fotó erejéig, és természetesen egész nap járnak a vonatok Hűvösvölgy és Széchenyihegy között. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokra számíthatnak.

Facebook-esemény >>

Macskarisztokraták // Bem mozi

Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmje most újra mozivászonra kerül.

Facebook-esemény >>

Quiz @ KEG

A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben, a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod.

Facebook-esemény >>

Art-Színtér – Terence MacNally: Ketten egyedül

Egy pincérnő és egy szakács. Frankie és Johnny. És bár nem lehet csak azért járni valakivel, mert van egy ilyen dal, ők kölcsönösen kinézik egymást maguknak az étteremben. Terence MacNally romantikus vígjátéka Ullmann Mónika és Makranczi Zalán főszereplésével.

Facebook-esemény >>

Szimpla JAM

Színpadtechnikával, hangszerekkel állnak a zenészek rendelkezésére, hogy a spontán zenei gondolatok és műfajok összeadásával lehessenek a jelenben.

Facebook-esemény >>

További izgalmas októberi programok Budapesten: