Itt az ősz legszínesebb fesztiválja! – Pénteken kezdődik a Liszt Ünnep Budapesten

Lenyűgöző új produkciók, ősbemutatók, klasszikus és kortárs zenei együttműködések, színházi és táncelőadások, ingyenes orgonakoncertek, szenzációs jazz- és könnyűzenei formációk, irodalmi, valamint képzőművészeti programsorozatok és minifesztiválok, zseniális szólisták és társulatok a világ minden pontjáról – október 7-én kezdődik és egészen október 22-ig tart a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál!

Már az eseménysorozat nyitókoncertje is igazi kuriózum: a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra Liszt Via crucis című művét adja elő a Szent István Bazilika impozáns miliőjében. A nem mindennapi eseményen a jazz és a klasszikus zene olyan kiválóságait hallhatja a közönség, mint a csodálatos amerikai énekesnő, Sherry Williams, a nagyszerű magyar szoprán, Horti Lilla, a zeneszerzőként és orgonaművészként egyaránt kiemelkedő Virágh András Gábor, valamint a New York-i jazzélet meghatározó személyisége, az orgonista Brian Charette. Legújabb produkciójával tér vissza Budapestre a meghökkentő maszkjairól ismert német társulat, a Familie Flöz, de Időn kívül címmel Barta Dóra koreográfus is új bemutatóra készül.

Az operavilág doyenje, Plácido Domingo zarzuelakoncerttel örvendezteti meg a nézőket, az izlandi zongoraművész, Víkingur Ólafsson az Orchestre symphonique de Montréallal érkezik Budapestre, és alig néhány héttel a bécsi bemutatót követően hozza el Das Gesicht im Spiegel (Arc a tükörben) című előadását a magyar közönségnek a Neue Oper Wien. A magyarországi Wagner Társaság jubileumi koncertjén napjaink egyik vezető Wagner-énekese, Michael Volle és kiemelkedő operaénekesnőnk, Schöck Atala kápráztatja el a közönséget, Oláh Kálmán Liszt-parafrázisokkal és -reflexiókkal, míg a világsztárok által is rajongott Janoska Ensemble Bernstein, Bach, Beethoven és Bartók műveivel lép színpadra.

A Studio 5 Kortárs Zenei Műhely Liszt életútjának stációit járja végig öt kompozíció ősbemutatóján keresztül, a fesztiválon ünnepli 70. születésnapját a világhírű Rajkó Zenekar, Szabó Dániel és zenésztársai Liszt és virtuozitás címmel adnak estet, Tcha Limberger és ifj. Sárközi Lajos koncertjén pedig a népzene, a cigányzene és a jazz találkozik.

A jazzrajongók örömére a jeles szaxofonos-zeneszerző, Ravi Coltrane pályafutása során először tiszteleg egy teljes esttel legendás szülei, John és Alice Coltrane előtt, a Jazzical Trio a világhírű szopránnal, Miklósa Erikával készül dalprogramra, míg Senza Nome címmel Fekete-Kovács Kornél jazzkvintettre és zenekarra írt díjnyertes műve lesz hallható. Vincent Peirani egy számára is új kombinációban, az olasz gitárossal, Federico Casagrandéval és a New Yorkban élő izraeli dobossal, Ziv Ravitzcal trióban érkezik.

De a Liszt Ünnep a könnyedebb műfajok üstököseire kíváncsi nézőket is megörvendezteti ezen az őszön: a Black Country, New Road, Westerman, Michelle Gurevich, az Efterklang és a Night Beats koncertjével debütál a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub közös, új programsorozata, az Isolation Budapest. A Budapest Showcase Hub is a Liszt Ünnep keretében hívja össze a zeneipar képviselőit és a zeneszeretőket, de nagy várakozás övezi a formabontó ausztrál banda, a Hiatus Kaiyote első magyarországi fellépését is az Akvárium Klubban.

Idén is a Liszt Ünnep keretében valósul meg a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, a képzőművészet szerelmeseit a Kisebb világok – Dioráma a kortárs képzőművészetben című új kiállításával várja a Ludwig Múzeum, Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására, az Art Market Budapest pedig 12. alkalommal nyitja meg kapuit.

