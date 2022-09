70+ fantasztikus őszi program Budapesten 2022 októberében

Hihetelenül sok izgalmas programmal vár titeket Budapest 2022 októberében. Kiállítások, koncertek, gasztro- és moziélmények, fesztiválok, séták, ingynes és halloweeni programok – mindből gyűjtöttünk nektek!

World Press Photo-kiállítás (egész hónapban)

Idén ismét megnyílt Budapesten az év egyik legjobban várt kiállítása, a minden ősszel hatalmas érdeklődés övezte World Press Photo. A fővárosi közönség szeptember 23. és október 30. között tekintheti meg a tárlatot a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Főzdekocsmák Éjszakája (2022. október 1.)

A tavaszi Nyitott Főzdék Napja után, az őszi időszakban – idén először -, jön a Főzdekocsmák Éjszakája. Egy este, amikor minden a taproomokról, azaz a sörfőzdék mellett működő vendéglátóhelyekről, a frissen csapolt sör élményéről, és a kocsmagasztronómiáról szól.

ARC plakátkiállítás (2022. október 8-ig)

Idén ősszel is megrendezik a hatalmas népszerűségnek örvendő ARC szabadtéri plakátkiállítást, melynek 2022-es hívószava a buborék. Az ország leglátogatottabb köztéri tárlatára ezúttal olyan, a jelenünkkel rezonáló plakátokat vártak a szervezők, amelyek valamiképpen reflektálnak a buborékra, amelyben mind élünk. A zsűri által válogatott kreatív pályaművek szeptember 8. és október 8. között lesznek megtekinthetők az immár bejáratott helyszínen, a panelházak ölelte Bikás parkban. Kötelező őszi program mindenkinek.

A Kávé Napja // Akvárium Klub Official (2022. október 2.)

Az Akvárium Klub október 2-án korlátlan kóstolással, továbbá alkoholos és alkoholmentes kávékoktélokkal ünnepli a koffeindús italt. A standoknál minőségi szemes és kapszulás kávék, valamint kávés eszközök vásárolhatók meg, emellett érdemes kilátogatni a kávé köré szerveződő programok miatt is.

John Malkovich – A zenekritikus (2022. október 2.)

Szimfonikus zenekari változatban érkezik Budapestre John Malkovich zenekritikája. A formabontó előadás tökéletes egyvelege egy színdarabnak és egy hangversenynek. A legnagyobb zeneszerzők, világhírű zenészek kerülnek górcső alá. Kritika kaján humorral fűszerezve október 2-án az Erkel Színházban.

Dél-olasz borvacsora az Alessioban (2022. október 3.)

Az Alessio első őszi borvacsorája egy dél-olasz utazásra invitál. Elképesztő borok tökéletes ételpárosítással.

Nagy Lumen 5. születésnap – Peter Problem koncerttel (2022. október 3.)

Már öt éve, hogy átköltözött a Horányszky utcába a Lumen. Ünnepejetek együtt velük!

Random Trip X Sena, Saiid, Zentai Márk, Nash – szezonnyitó koncert // Instant (2022. október 4.)

Ebben az évben összesen két alkalommal visszatérnek a keddi Random Trip koncertek az Instant színpadára.

Óbudai Világzenei Hét // Kobuci (2022. október 4-8.)

A IV. Óbudai Világzenei Hét keretében október 7-én a világ egyik legeredetibb, tradicionális cigányzenét játszó zenekara, a Parno Graszt áll a Kobuci színpadára. A dinamikus előadásáról ismert, 9 fős zenekar mellett a délszláv népzenei vonalat képviselő Babra garantál felejthetetlen koncertélményt.

Programok esős időre Budapesten:

Állatok világnapja az Elevenparkban (2022. október 5.)

Láttál már testközelből agámát? Fogtál már a kezedben kígyót? Most ezekre is lehetőséged nyílik az Elevenparkban.

Góbé – Kárpát-medencei fúziós folk // MÜPA (2022. október 5.)

A Góbé zenekar karrierje tizenöt év után is felfelé ível, sőt, a 2007-ben alakult formáció talán eddigi pályafutása csúcsára ért, miután a 2021-ben megjelent Bartók 44 duó két hegedűre népzenei forrásanyagokkal című duplalemeze idén Fonogram-díjat kapott, és a nemrégiben új tagokkal friss lendületet vett együttes Élem címmel 2022-ben is remek nagylemezzel jelentkezett. A tizenöt évet és a megújult lendületet kétrészes műsorral, számos vendéggel kiegészülve ünneplik.

Gerilla grill ★ Balkán piknik (2022. október 6.)

Egyesületi piknik és szabadtéri sütögetés instant grillen.

Art Market Budapest (2022. október 6-9.)

Az Art Market Budapest október 6. és 9. között minden korábbinál nagyobb választékkal, 30 országból érkező, mintegy 120 kiállítóval és 500 feletti művész több ezer alkotásával vár titeket a Bálna Budapest épületének négy emeletén, összesen mintegy 8000 négyzetméteren.

Országos Étterem Hét (2022. október 6-16.)

Minden évben izgalomban tartja az ízelőbimbókat a DiningCity által életre hívott étteremhét, amelyet idén 22. alkalommal szerveznek meg. Október 6. és 16. között mintegy 100 hazai top étterem kínálja baráti áron háromfogásos menüsorát. Az asztalfoglalás szeptember 21-től, kizárólag online lehetséges.

Sétafesztivál (2022. október 7-9.)

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület idén ősszel már hatodik alkalommal rendezi meg Sétafesztiválját. Minden évben egy adott tematika köré szervezik városi sétákat, elsősorban a helyi zsidó vonatkozásra fókuszálva, de nyitottan minden egyéb ötletre is. Az idei év témája: a tudomány és az oktatás nyomában. A programok ingyenesek, de a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz kötöttek.

Oktober Biergarten a Gellértben (2022. október 7-9.)

A Serfőző csapata 4 napra beveszi magát a Gellért Hotel teraszára, ahol október 6 és 9 között literes korsóba mérik a könnyed világosokat, bajor ruhákban mászkálnak a csapos lányok, és a sörkorcsolyákat a Serfőző kiállítói készítik.

Új Körút – a város a tiéd! (2022. október 7-13.)

Kölcsönvesznek október 7-13. közöttre 10 parkolóhelyet az Új körúton (a VI. kerületi Székely Mihály, a VII. kerületi Kazinczy és a VIII. kerületi Szentkirályi utcában), ahol 10 parkletet alakítanak ki kényelmes székekkel, asztalokkal és növényekkel. Várnak ide, hogy ülj le a parkletnél, olvasgass, beszélgess többedmagaddal, kávézgass, vagyis egyszerűen csak próbáld ki, hogy milyen az, ha a város az emberekről szól. A parkletek a késő délutáni és kora esti órákra kb. 45-50 perces koncerteknek is helyet adnak.

Liszt Ünnep (2022. október 7-22.)

Lenyűgöző új produkciók, ősbemutatók, klasszikus és kortárs zenei együttműködések, színházi és táncelőadások, ingyenes orgonakoncertek, szenzációs jazz- és könnyűzenei formációk, irodalmi, valamint képzőművészeti programsorozatok és minifesztiválok, zseniális szólisták és társulatok a világ minden pontjáról – október 7-én kezdődik és egészen október 22-ig tart a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál!

Magyar Kincsek Ünnepe (2022. október 8.)

Keller András és a Concerto Budapest koncertsorozatot szentel a magyar zeneirodalom klasszikus és felfedezésre érdemes műveinek. Október 8-án a Zeneakadémián várják az érdeklődőket, műsoron Liszt és Bartók klasszikusaival. Fellép Vörös Szilvia, Bretz Gábor, Várjon Dénes, a Muzsikás együttes és a Virtuózok felfedezettjei.

Asia GasztroFesztivál // AsiaCenter (2022. október 8.)

Október 8-án mindenmentes ízparádéra várja az ázsiai konyha kedvelőit az AsiaCenter. Az egésznapos fesztivál alkalmával a látogatók bekukkanthatnak Gáspár Bea és Annuskám látványkonyhájába, és sushikészítő workshopon is részt vehetnek. Az eseményt kísérőprogramok, például koncertek sora fűszerezi.

Yettel Stage 5G Koncert (2022. október 8.)

Margaret Island, The Pontiac, Punnany Massif, Kacaj, Perrin, Majka. Ingyenes koncertek a Szabadság téren.

NÉP-SZÍN-HÁZ Járdafesztivál (2022. október 8-9.)

A hírhedt Népszínház utca ad otthont az alulról szerveződő, zenei, gasztronómiai és legfőképpen civil Járdafesztiválnak október második hétvégéjén. Az underground esemény célja, hogy megmutassa, városi környezetben is jól érezhetik magukat az emberek. A fesztivál központja az újonnan nyílt Zsír kocsma.

Nemzetközi Macskakiállítás (2022. október 8-9.)

A kiállításon naponta több száz különleges macska, gyerekprogramok, táp- és felszerelésvásár vár titeket. A macskák mellett vadászgörények, tengerimalacok, sünök valamint egzotikus állatok is részt vesznek a rendezvényen.

Egy vezetett séta szuper őszi program lehet Budapesten:

SPAR Budapest Maraton® Fesztivál (2022. október 8-9.)

Budapest első számú őszi futóünnepére a klasszikus maratonisták mellett a rövidebb távok futóit várják, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik életükben először kóstonának bele egy ilyen esemény hangulatába.

Taven baxtale! // Hagyományok Háza (2022. október 9.)

Az előadás legfőbb célkitűzése, hogy a lehető legsokrétűbben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos cigány táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül – a Hagyományok Házában október 9-én és november 13-án!

WAMP // Millenáris Üvegcsarnok (2022. október 9.)

A WAMP kiállítók színe-java készül ősszel is a vásárra, egyedi tervezésű ruhákkal, táskákkal, grafikákkal, kerámiával, ékszerekkel, kiegészítőkkel, lakás dekorációkkal.

Caprera, Naplás, reptér – 3 természetséta Pesten (2022. október 9.)

Három könnyű természetsétára vár titeket a Kertvárosi Időutazó Pesten.

A világ legrosszabb embere // Bem Mozi (2022. október 10.)

A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie (Renate Reinsve) története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött.

Barangoljatok Budapest legizgalmasabb utcáin:

TÁP Színház – Szerb Antal: Utas és holdvilág (2022. október 11-12.)

Az Utas és holdvilág elmúlt 80 éves, de pofátlanul, kortársakat megszégyenítően friss és fiatalos. A TÁP Színház különleges vizualitású playback-előadással tiszteleg Szerb Antal kultregénye előtt. A nagyjából öt óra hosszúságú előadás rendhagyó és merész kísérlet a regény világának megidézésére.

José González // Akvárium Klub Official (2022. október 12.)

Budapestre látogat a 21. század egyik legtehetségesebb művészeként emlegetett José González. Az énekes-dalszerző, akinek hallgatósága lenyűgözéséhez elég egy akusztikus gitár, október 12-én az Akvárium Klub NagyHalljában mutatja be legújabb lemezét, a széles zenei spektrumot felölelő Local Valley-t.

Sam Lee // Magyar Zene Háza (2022. október 12.)

A brit zenei életben egyedülálló szerepet játszó Sam Lee ismert és elismert folkelőadó, népdalgyűjtő. Október 12-én a Magyar Zene Házában mutatja be legutóbbi kiadványa, az Old WOW+ anyagát, amely a tradicionális éneklést a folk műfajhoz eredetileg nem tartozó, ám odaillő hangszerekkel ötvözi.

Versfelolvasás Simon Mártonnal (2022. október 13.)

Október 13-án, csütörtökön Simon Márton kortárs költő, műfordító, slammer várja az érdeklődőket egy kötetlen irodalmi estre a Virág Benedek Házba. Az felolvasás során előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss versek is, amiknek rövid történetek és az egymással folytatott párbeszéd ad keretet.

Glass of Jazz – egy este a borok & a jazz szerelmeseinek // Budapest Jazz Club (2022. október 13.)

Újlipótváros szívének megkerülhetetlen jazzközpontjában egy este erejéig az ízletes boroké és az elmaradhatatlan jazzdallamoké lesz a főszerep. Október 13-án ugyanis immár tizennegyedik alkalommal költözik sokak kedvenc estje a Budapest Jazz Club koncerttermébe. A méltán népszerű Glass of Jazz esemény ezúttal is hangulatos este keretében hozza egy tető alá a bor és a jazz szerelmeseit. A 20 órától felcsendülő muzsikáért, egyedi hangzásvilágért és különleges ritmusokért ezúttal a kiváló Balázs Elemér Group felel, a borra szomjazók mindeközben pedig kitűnő pincészetek borait kóstolgathatják korlátlanul egy teljes estén át.

Alba Careta Group // Opus Jazz Club (2022. október 13.)

Mély érzelmeket és könnyed virtuozitást egyaránt ígér a fiatal katalán trombitás-énekesnő, Alba Careta és együttese október 13-án 8-kor az Opus Jazz Clubban. Alba zenéjét az otthoni gyermekkor és az amszterdami diákévek hangulata inspirálta, s minderről a lehető legtermészetesebb módon mesél nekünk a jazz nyelvén.

Ripoff Raskolnikov Band újra a Muzikum színpadán (2022. október 13.)

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbe markolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár (2022. október 13-16.)

Idén új helyszínen, a Nemzeti Táncszínházban rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált és Könyvvásárt, ami négy napon át, október 13. és 16. között várja a legfrissebb megjelenésekkel, hazai és nemzetközi szerzőkkel, beszélgetésekkel és koncertekkel az irodalom szerelmeseit.

Men I Trust // Dürer Kert (2022. október 14.)

Október 14-én a Dürer Kertben lép fel a Men I Trust nevű kanadai indie zenekar. A 2014 óta aktív, háromtagú együttes tavaly megjelent, Untourable című lemezét mutatja be az európai turné magyar állomásán, ahová előfellépőként a holland énekes-dalszerző, Tessa Douwstra, vagyis Luwten kíséri el őket.

Rodek Balázs Trió // Jedermann (2022. október 14.)

A trió 2018-ban alakult, Song of the day című projektjük egy nap történetét meséli el úgy, hogy mindegyik napszakot egy-egy kompozíció jelenít meg. Ennek anyagát 2022 májusában rögzítették, melynek megjelenése idén októberben várható a Hunnia Records gondozásában. Ezen az estén e lemez anyagát mutatják be további saját kompozíciókkal kiegészítve.

Dichterliebe // Átrium (2022. október 14., 21.)

A Dichterliebe – A tizenkét óriás különböző műfajok szinergiájára épülő összművészeti alkotás, melyet október 14-én és 21-én mutatnak be az Átriumban, Horvát Lili rendezésében. A zene a lelke, a színház a teste, a film pedig az arca az előadásnak, ahol az egyes elemek tökéletes összhangban, egymást erősítve működnek.

Steak & Wine Festival // Botellón Terasz (2022. október 14-15.)

A Kazinczy utcai Botellón Terasz ötlettárháza szinte kifogyhatatlan, amikor gasztronómiai programokról van szó. Tematikus eseménysorozatának részeként a hangulatos belvárosi sörkert négy napon át, október 14-15. között kiváló marhasteakkel és különleges natúrborokkal csábítja őszi ízutazásra látogatóit.

Kürtősbon Fesztivál // Édes Mackó (2022. október 14-16.)

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje csak úgy olvasztja a szíveket, hiszen édes desszertjüket különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták meg. A kürtőskalácsozás élményét október 14-e és 16-a között egy egész hétvégén át tartó Kürtősbon Fesztivál keretében emelhetjük magasabb szintre, és mi magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul mind közül a legfinomabbnak.

Szabó Magda-nap – “Élni gyönyörű” – Szabó Magda boldogságreceptjei (2022. október 15.)

Ezen az előadáson dr. Keczán Mariann, irodalomtörténész segítségével megismerhetitek az írónő boldogságról vallott nézetét, értékfelfogását és azokat az életvezetésre vonatkozó tanácsait, amelyek az ember jóllétét, világban való tájékozódását segítik.

MADHOUSE születésnap az Anker közben (2022. október 15.)

Második születésnapját ünnepli október 15-én a belváros szívének megkerülhetetlen pontja, az Anker közbéli Madhouse. Születésnaphoz méltóan éppen ezért nem marad majd el az utcai fesztivált idéző hangulat sem. A vendégeket bor- és sörpremierek, illetve sörkóstolók várják, melyekhez a kiskertpiac vásári forgataga, sakkverseny, a megújult októberi étlap finomságai, jól ismert DJ-k szettjei és Piszkor Norbi zseniális grillételei társulnak. A naphosszat tartó programsorozat képvásárral válik teljessé, melynek bevételével a budaörsi állatmenhelyt támogathatjátok.

Be Massive Party // Marriot Hotel (2022. október 15.)

A nyár végeztével visszaköltözik pesti bázisára a Be Massive Horizon bulisorozata. Hatalmas party van a láthatáron, ugyanis az október 15-i szezonnyitó bulin a Marriott Hotel csodás panorámájú termében táncolhatja át az éjszakát az elektronikus zenét kedvelő közönség. Hangulatfelelős: Metha.

Isolation Budapest // Akvárium Klub Official (2022. október 15.)

Az Akvárium Klub előadótereibe lépve egy napon át napjaink legizgalmasabb előadóival találkozhatunk. Budapestre érkezik például Westerman, akinek első lemezéről Elton John 2020-ban úgy nyilatkozott, hogy „sokkal jobb, mint amilyen az én első lemezem volt”. A fesztivál másik, nagy-nagy izgalommal várt fellépője a Black Country, New Road, melyet a The Times 2021-ben a legizgalmasabb új zenekaraként üdvözölt. A NagyHallban lép fel a 10 évvel ezelőtt az A38 Hajón az év legjobb koncertjét varázsoló dán Efterklang, valamint az idei Glastonbury-n is fellépő THE GOA EXPRESS. Az Isolation Budapest legnagyobb nevei közé tartozik az orosz zsidó bevándorlók gyermekeként Torontóban született Michelle Gurevich, egyszerre sötét és intim balladái hatalmas népszerűségnek örvendek.

Gasztroséta és kósoltó a Füvészkertben (2022. október 16.)

Az Urban Jungle Budapest soron következő, október 16-i füvészkerti sétáján az ehető növényeké lesz a főszerep. A kóstolóval kiegészülő programon Hadobás Nóra, a BBC GoodFood Magazin állandó szerzője vezeti majd az érdeklődőket, izgalmas információkkal szolgálva például a világhírű alföldi kamilláról.

Családi nap a Gyermekvasúton (2022. október 16.)

2022. október 16-án vasárnap családi napot tartanak a hűvösvölgyi végállomáson. Lesz ugrálóvár, KRESZ pálya, óriás társas, alkotóház, környezetvédelmi játékok, de kipróbálhatják a kicsik az arcfestést is. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút és vonatszimulátor várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak egy fotó erejéig, és természetesen egész nap járnak a vonatok Hűvösvölgy és Széchenyihegy között. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokra számíthatnak.

Xavier Rudd // Akvárium Klub Official (2022. október 17.)

We Deserve To Dream névre keresztelt európai turnéja egyik állomásaként október 17-én az Akvárium Klub színpadára lép Xavier Rudd. Az ausztrál dalszerző 10. stúdióalbumával érkezik a népszerű fővárosi szórakozóhelyre, ahol pozitív hangvételű dalokkal kísérli meg feledtetni a mindennapok nehézségeit.

Ravi Coltrane: Cosmic Music // MÜPA (2022. október 19.)

A jeles szaxofonos, zenekarvezető, producer és zeneszerző, Ravi Coltrane hat saját albuma mellett olyan jazzlegendákkal készített felvételeket, mint Joe Lovano, David Liebman vagy Jack DeJohnette. Zenészcsaládba született, édesapja – akit igen korán elveszített – a korszakos zseni, John Coltrane, édesanyja a zongorista, énekes és hárfás Alice Coltrane volt. A szülők a szitárművész Ravi Shankar iránti tiszteletük jeléül nevezték el. Ravi Coltrane New Yorkban él, rendkívül aktív zenei életében a lemezfelvételek, a koncertek és a komponálás viszi a főszerepet. Mindezek mellett tevékenyen ápolja, képviseli szülei művészi örökségét, pályafutása során először egy teljes esttel tiszteleg előttük – műsora nem pusztán szellemidézés, hanem zenei időutazás és felfedezés is egyben.

Vaksötét koncert Gallusz Nikolettel és Peller Károllyal (2022. október 19.)

A következő Vaksötét koncerten a musicalek és az operettek kapnak főszerepet Gallusz Nikolett és Peller Károly előadásában. Egyedülálló koncerttel készülnek, hiszen vaksötétben találkozhat egymással a Madách Színház és a Budapesti Operettszínház közönsége, ahol mindkét műfaj szerelmesei találnak majd maguknak kedvükre valót. Zongorán kísér: Helle Maximilian.

Nemes Nagy Ágnes 100 – “Viszonylagos öröklét” (2022. október 20.)

Az irodalmi beszélgető-sorozat nyolcadik eseményén a fókuszba a XX. századi magyar irodalom két kultikus írója, két kortárs, barát – Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes kerül, illetve a kortárs szerzők kapcsolódása.

Lara Fabian // Papp László Budapest Sportaréna (2022. október 20.)

Lara Fabian, a belga-kanadai énekesnő, dalszerző, zenész, színész és producer, minden idők egyik legsikeresebb európai művésznője. Kilenc nyelven énekel: franciául, angolul, spanyolul, portugálul, olaszul, héberül, flamandul, németül és oroszul. Ezzel az újabb, Best Of világkörüli turnéval 30 éves karrierjét ünnepli egy különleges előadással – amelynek keretében mind a 14 albumáról elhangzanak a legnagyobb slágerei.

Sena Dagadub – Várkert Akusztik (2022. október 20.)

Sena bár könnyűszerrel csavarja ujja köré a közönségét könnyed slágerekkel, számára a kihívást a mélyebb, meditatívabb előadások jelentik, ezért is hozta létre új formációját a Sena Dagadubot, amelynek műsora az énekesnő spirituális arcát mutatja meg. A jamaicai dub, a jazz fuvola és Sena füstös hangja igazán egyedi hangulatot teremt. Nem siet sehova, egyszerre változatos, de repetitív. Megmutatja, hogy érdemes néha lelassulni és körülnézni ebben a végtelenül felgyorsult világban. Igyekszik szabadon engedni a zenét, amit manapság hajlamosak vagyunk aranykalitkába zárva tartani.

Európa Kiadó, vendég: Kiss Llaci / előtte: Víg Mihály // Gödör (2022. október 22.)

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros/énekes/igazgató köré épülő emblematikus zenekar a magyar alternatív könnyűzene világítótornya. Számos feledhetetlen felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos a zenekar tagjai. De ott lesz az este Kiss Llaci, az EK valaha volt legjobb alapító-basszusgitárosa is, mindezek előtt pedig jön az élő magyar underground maga: Víg Mihály!

Makers’ Market Budapest // Fény Utcai Piac (2022. október 23.)

A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is várnak a Fény Utcai Piacon.

HÉJANÁSZ – Ady. Léda. Párizs. (2022. október 24.)

A felolvasószínházi előadás a költő életének azt a kilenc évét (1903–1912) öleli fel, amely során múzsájával, Lédával levelek révén is kapcsolatban álltak. Ebben az időszakban skandalumokkal tarkított idillben éltek Párizsban, a Riviérán, Budapesten és Nagyváradon, és talán észre sem vették, hogy mindeközben milyen jelentős költői életmű született meg.

MACY GRAY + The California Jet Club – The Reset Tour (2022. október 24.)

Csúcsformában, tele energiával és egy új albummal tér vissza az egyik legismertebb soul és R&B énekesnő, Macy Gray. A nyáron megjelenő ’The Reset’ című nagylemez anyagával a magyar közönség is személyesen ismerkedhet 2022. október 24-én az Akvárium Klub nagytermében.

50 Cent // Papp László Budapest Sportaréna (2022. október 25.)

2022. október 25-én a Budapest Arénában ad koncertet a világ egyik legsikeresebb rappere. 50 Cent – született Curtis James Jackson III -, rapper, üzletember, színész és producer Queensből. Korunk egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb előadója, Grammy-díjas, rekordokat döntő debütáló albumával, a Get Rich or Die Tryin’-nal vált híressé, azóta több mint 30 millió albumot adott el világszerte, és számos rangos díjjal ismerték el munkásságát.

Anyád Kínja – vacsoraszínházi előadás 2 felvonásban (2022. október 26.)

Szórakoztató jelenetek négy nőről, akik kellő humorral, tabuk nélkül mesélnek a csodálatos anyaság kevésbé varázslatos élményeiről is.

The Cure // Papp László Budapest Sportaréna (2022. október 26.)

A The Cure 2022 őszén ismét útnak indult Európában, ez az első turnéjuk 2016 óta. Ennek az útnak az egyik állomása Magyarország, a csapat október 26-án lesz látható a Budapest Arénában!

Sör- és csillagkóstolóval egybekötött kvízest // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2022. október 26.)

A nem mindennapi eseményen Ábrahám Máté – sörfőzőmester ismerteti meg a vendégeket a Naprendszeren kívüli bolygók fantázianeveiről elnevezett hordóérlelt söreinkkel. Ezt követően a sörkülönlegességeket kortyolgatva a Svábhegyi Csillagvizsgáló szakértő csillagászának segítségével megismerkedhettek az exobolygók távoli és rejtélyes világával, továbbá az űrbéli alkohol rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek.

Török fürdőséta a Király Gyógyfürdőben (2022. október 27.)

Az Experience Balkan csapata ismét megrendezi nagy sikerű Török fürdősétáját Magyarország legautentikusabb oszmánkori fürdőjében, a világhírű Király Gyógyfürdőben. A különleges fürdőbejárás előtt még megnézhetitek, hogy mi maradt és mi lett Tojgun pasa 1555-ben épített dzsámijából, megismerhetitek az oszmánok fürdőkultúráját, Buda legfontosabb törökfürdőit, valamint az Alsó-Víziváros fontosabb látnivalóit.

Jazzy & Jazzpiknik: Incognito // MOMKult (2022. október 28.)

Idén ősszel a Jazzpiknik és a 90.9 Jazzy rádió közös szervezésű koncertekkel várja a szenvedélyes és minőségi zene rajongóit a MOMkultban. A különleges összefonódás garantálja a már megszokott magas színvonalat, fergeteges koncertélményt. Október 28-án a hetvenes évek brit fúziós jazz-funk világából kinőtt Incognito lép színpadra, mely két kitűnő zenész, Paul Williams és Jean-Paul Maunick (azaz Tubbs és Bluey) stúdióprojektjének indult. A zenekar a kilencvenes évek táncos-funkos acid jazz hangzásának legfontosabb együttese lett, de mostanra sem veszített régi fényéből: táncos, laza, mégis vibráló, lüktető dallamok jellemzik a nagyszerű koncertprodukciót.

Halloween-programok 2022-ben Budapesten:

Halloween a Füvészkertben (2022. október 28.)

Vámpírvadászat, boszorkányteák kóstolója, seprűlovaglás, a sötét Pálmaházban, koboldlámpással a kézben tett séta és megelevenedett halloweeni hangulat teszi izgalmassá a Füvészkertet október 28-án. A tökszépségversenyre nagy szeretettel várják a töklámpásokat is.

Halloween a Nemzeti Cirkuszban (2022. október 28. – november 1.)

Október 28-tól november 1-ig idén is megrendezésre kerül a Halloween a Cirkuszban elnevezésű programsorozat, aminek keretében a Magyar Nemzeti Cirkusz műsorát kibővítve, programokkal megtűzdelve és halloweenre hangolva láthatják az érdeklődők.

Halloween Expressz a Gyermekvasúton (2022. október 29.)

Október 29-én, 30-án, 31-én és november 1-jén különleges szerelvényen utazhatnak a gyermekek a budapesti Gyermekvasúton. A Halloween Expressz az édesszájú gyermekek mennyországába indul, ahol sok édesség és számos apró ajándék vár a legügyesebbekre. Az utazás során boszorkányokkal, varázslókkal és szellemekkel is találkozhatnak majd a kicsik. A bátrabbak különleges varázserővel bíró szelleműző töklámpást készíthetnek.

Budapest Töklámpás Fesztivál (2022. október 29.)

A már előre elkészített, kreatívra faragott töklámpáikkal érkezőket október 29-én 19 órára várják a Hősök terére, a Budapest Töklámpás Fesztiválra. A fesztivál egy jótékonysági akció is egyben, aminek keretében a Gyermekétkeztetési Alapítványnak gyűjtenek tartós élelmiszereket.

Cifra Palota – Interaktív családi programok // MÜPA (2022. október 30.)

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Hiperkarma Halloween // Várkert Bazár (2022. október 31.)

Egy éjszakára ismét megnyínak a holtak világának kapui és a Hiperkarma zenekar immáron 14. alkalommal ad jelmezes megakoncertet mindazok örömére, akik szintén jól tudják, hogy nem az számít mi van a halál után, hanem, hogy mi van az élet után.

