40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. július 20-23.

Júliusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, vásárok, családi programok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Fesztivál Akadémia (vasárnapig)

10 nap nyaralás a zene miniverzumában! 36 koncert – a Zeneakadémiától a Margitszigeten át a Széchenyi fürdőig, 60 külföldi és hazai sztárszólistával. Kapcsolódó színházi előadások, lélektől lélekig tematikus beszélgetés a szakma legnagyobbjaival, 25 ország 100 egyetemista diákja és 190 tizennyolc év alatti magyar fiatal egyéni mesterkurzusa, valamint 80 zenepedagógus ingyenes akkreditált képzése. Minden a legmagasabb színvonalon, felhőtlen nyaralás közben – a közönségnek nincs más dolga, csak részesévé lenni az élménynek.

Tribute Maraton // Arzenál Live (csütörtök-szombat)

Az ország legnagyobb tribute fesztiválja három napon át, két színpadon, 24 zenekarral. Tisztelegnek többek közt a Linkin Park, a KoRn, a Foo Fighters, a Nirvana, Rage Against The Machine, Pearl Jam, a Metallica és a Pearl Jam zenéje előtt is.

La Boum – Kastélyházibuli – Vol.4. (péntek-szombat)

A zenekarok és barátaik július 21-22-én ismét beköltöznek a pusztazámori Öregtölgy Kastélyba és szélesre tárják a kapukat koradélutántól egészen hajnalig.

Szabadtéri Mozi a Budaparton: Grease, Beugró a Paradicsomba (péntek, szombat)

Hangulatos szabadtéri vetítésekre várnak titeket a Kopaszi-gáton. Pénteken 21 órától a Grease, szombaton a Beugró a Paradicsomba lesz a műsoron.

Induljátok gasztrotúrára Budapest belvárosában:

Váci Világi Vigalom (péntek-vasárnap)

Ha nyár, akkor Váci Világi Vigalom! Vác varázslatos helyszínein a háromnapos ingyenes fesztiválon mindenkire gondoltak: napközben családi programok, számos kiállítás, komolyzenei koncertek, kézművesek utcája, esténként nagykoncertek, utcabál és egész nap gazdag gasztronómiai kínálat.

Budapesti programok csütörtökön (2023. július 20.)

CineSpa – FILMEKBE MERÜLVE // Széchenyi Fürdő

A nyári hőségben nincs is kiválóbb program mint egy medence partján ejtőzni vagy megnézni egy könnyed filmet valamelyik szabadtéri moziban. De miért is ne ötvözhetnénk a kettőt, hiszen a Széchenyi fürdőben júniusban négy hétköznap estén is zenés filmekkel kapcsolódhatunk ki a fárasztó munkanapok után. Július 4-én a Mamma Miát, július 11-én a Star Treket, július 20-án a Blues Brotherst, július 25-én pedig a Yesterday filmet vetítik, 21 órai kezdéssel.

KOBUCI Táncház

Moldvai és páros táncok a Csürrentő és Bivaly együttesek muzsikájával.

KIA (AU) ~ PONTOON

Kia az egyre nagyobb teret találó Ausztrál hangzás egyik jeles képviselője. DJ szettjeire és Animalia nevű kiadójára is jellemző a technoban gyökerező, de változatos IDM/electro/pszichedelikus műfajok kifinomult skáláján ingázó útkeresése. A szigetországban felnőtt Kia Sydney Von Somogy környékbeli felmenőkkel is rendelkezik, az utóbbi években viszont Berlinből ingázva tölti az európai nyarakat.

Interpol // MOM Sport Rendezvényközpont

Július 20-án a budapesti MOM Sport Rendezvényközpontban ad koncertet az indie rock és a post-punk revival ikonja, a New York-i Interpol zenekar, így most több év után végre újra Magyarországon láthatjuk és hallhatjuk őket. Az óceán mindkét partján a legnagyobb helyszíneket bejáró turnén nemcsak friss himnuszok, hanem a legismertebb slágerek is felcsendülnek az eddig megjelent albumokról, így a zenekar korai munkásságának ismerői és a friss rajongók sem fognak hiányt szenvedni.

Bohemian Betyars x Parno Graszt // Budapest Park

Július 20-án egy újabb közös ereszd-el-a-hajam mulatsággal rúgja a be a Park kapuit a Bohemian Betyars és a Parno Graszt.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. július 21.)

SUP-oktatás ≋ Városligeti Csónakázótó

Magyarország legjobb női SUP versenyzőjétől tanulhatjátok meg az alapokat, hogy biztonságosan tudjatok közlekedni a vízen.

Horváth Mihály téri dallamok: Oláh Albert és zenekara

Oláh Albert a legújabb generáció azon képviselője, aki a régi, hagyományos magyar cigány muzsikálást képviseli. Nagyapja nyomdokain halad, aki még a híres filmszínésznek, Kabos Gyulának is muzsikált.

Bor & Jazz a Rókusfalvy Birtokon

A különleges gasztronómiai élmények mellett, ezúttal a jazz zenéjé lesz a főszerep a Rókusfalvy Birtokon: Éliás Gyula Jr. jazzkvartettje garantálja majd a tökéletes hangulatot.

Bolyki Funky Garden

Nyáresti funky lemezpörgetés, grill finomságok, hűsítő koktélok és Bolyki borok várnak titket Este 11-ben. Dj Jován és Dj Whiteboy már este 7-től húzza a legjobb soul és funky muzsikákat, és az első száz érkezőnek egy pohár Bolyki Édes élet pezsgő jár.

Lachegyi Máté Quartet // Tó Bisztró, Göd

A Gödi Jazz Napok keretében több ingyenes jazzkoncert is várja a közönséget a Duna-parti városban. A Lachegyi Máté Quartet koncertje 7 órakor kezdődik a Tó Bisztróban, ahol a kellemes dallamok mellé finom falatok is dukálnak.

Még egy kört mindenkinek – ősbemutató // Városmajori Szabadtéri Színpad

Fél ezrelék véralkoholhiánnyal születtünk mindannyian Finn Skårderud norvég pszichiáter szerint. Izgalmas felvetés, amit a Még egy kört mindenkinek című díjnyertes dán film és a Magyarországon először látható színpadi adaptációja alaposan körbejár. A mű életközepi válsággal küzdő szereplői elhatározzák, úgy orvosolják a problémát, hogy elkezdenek inni. A négy kisvárosi tanár a folyamatoson fenntartott fél ezreléknyi véralkoholszinttől reméli visszakapni motivációját a mindennapokhoz. A budapesti előadásban Király Attila, Epres Attila, Debreczeny Csaba és Schruff Milán látható.

A Primate.hu házibulija // Mi a Kavics, Dunakeszi

A Primate.hu csapatának idén is lesz Dunakeszin nyári rezidenciája. A szabadstrandon lélekmelengető house zenék pezsdítik fel az estét. A belépés ingyenes!

Kerti mozi – Micsoda nő! // Pestszentimrei Közösségi Ház

Péntekenként a PIK udvarán hangulatvilágítással, babzsákokkal, pattogatott kukoricával és egyéb finomsággal élvezheted az üdítő filmeket akár barátaiddal, családoddal, ismerőseiddel.

Egy vízközeli vacsora is szuper hétvégi program lehet:

Jazzre hAngol piknik a Margitszigeten

Jazzes, soulos, régi kávéházi hangulat és néhány vicces anekdota vár benneteket a margitszigeti pikniken.

Petőfi koncert – Ferenczi György, az 1ső Pesti Rackák és a MAO koncertje // Várkert Bazár

A Hangzó Helikon-sorozat keretében látott napvilágot 2006-ban Ferenczi Petőfi című lemeze Jutasi Tamás és a Rackajam együttes közreműködésével. Céljuk Petőfi Sándor verseinek olyan formában való tolmácsolása volt, hogy azok minél több fiatalhoz jussanak el. A Rackák most a Modern Art Orchestra közreműködésével lépnek színpadra.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. július 22.)

Grund Piac

Szombatonként 9 órától 14 óráig összeköthetitek a kellemeset a hasznossal: elintézhetitek a hétvégi bevásárlást és egyúttal a kikapcsolódást is kipipálhatjátok. A Nagy Templom utca hangulatos piacán friss termelői portékákkal pakolhatjátok meg a kosaratokat, míg a gyerekeket játszótér várja.

HELLO PIAC // Erzsébet tér

Menj el te is Budapest legmenőbb design vásárára az Erzsébet térre, és fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat… igazi minőségi kincseket!

LeányfaluNap

Leányfalu több helyszínén is izgalmas programokkal ünnepelhetjük meg a települést napját július 22-én. Délelőtt fellép az Alma Együttes, illetve népi játszóház, ingyenes sárkányhajózás és körhinta is várja a gyerekeket. Emellett egész nap koncerteket hallgathatunk, fél 8-kor pedig kezdődik az Első Emelet várva várt fellépése!

Gyógynövénytúra a Hárshegyen

A túra során alapvető ismereteket sajátíthattok el vadon élő gyógynövényekről. A program segíti a gyógynövények felismerését, helyes gyűjtését, otthoni feldolgozását és alkalmazását is.

Kisvasúti Nap 2023 // Kemence

A Kemencei Erdei Múzeumvasút 2023. július 22-én szeretettel vár titeket az ilyenkor szokásos kisvasúti napján. Lesz bohócműsor, modellkiállítás, kézművesfoglalkozás, vásár és filmvetítés is.

Vándorcirkusz – Detektív Hétvége a Feneketlen-tónál

Egy vérbeli, interaktív krimitörténet főszereplőivé válhattok a Feneketlen-tó környékén.

Egy strandolás is szuper program lehet a hétvégére:

Levendulapark Piknik

Ünnepeljétek együtt az Újpesti Levendulapark egyéves születésnapját egy koncertekkel, bűvészshow-val összekötött piknikezéssel.

Medencés Glampingbuli // Danu Kemping Dömös

A glamping szó a glamour és a camping szavak összeolvadásából keletkezett, és ígérjük, hogy Dömösön egyikből sem lesz hiány! A Telekomosok Fesztiváljának újabb állomásán maximálisan kihasználhatjuk majd a Danu kemping észvesztően menő medencéjét! A kedvenc női előadónk a dögös hangjával és a keserédes pop műfajába tartozó dalaival vesz majd le a lábadról, hogy aztán Magyarország legnépszerűbb indie-folk formációja lábra állítson azzal, hogy a modern táncházas életérzést pakolja a talpad alá.

Miniszobrok nagy sétája

A barangolás során megismerhetitek az alkotó és a kicsit humoros, kicsit ironikus alkotások történetét, na és persze bepillantást nyerhettek a street art, a köztéri művészet régen üldözött, ma már megtűrt, elfogadott vagy szeretett világába.

Ha egyedül indulnátok felfedezőútra Budapesten:

Indoor Cycling // Rakpart

3 órás Indoor Cycling Hungary rendezvény a lezárt rakparton. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Bujtor-filmek az Aeroparkban: A Pogány Madonna + Hamis a baba + Zsigulik + Malév + repülők

Július 22-én két, Bujtor István nevével fémjelzett film látható a ferihegyi repülőmúzeumban. Közben igazi filmes relikviák között Bujtor Balázzsal, Bujtor István fiával tartanak beszélgetést arról, hogyan forogtak a 80-as, 90-es években az ikonikus balatoni produkciók, mi minden történt a kulisszák mögött, milyenek voltak a forgatási napok.

Hunyadi téri kertmozi: Liza, a rókatündér

Újra ingyenes kertmozi a Hunyadi téren egész nyáron. Ezen a szombaton a Liza, a rókatündér kerül a vászonra.

További ingyenes vetítések Budapesten:

Bagossy Brothers Company | vendég: Kacaj – Budapest Park

A kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb zenekara július 22-én visszatér a Budapest Park színpadára!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. július 23.)

Gyere, gyere ki a hegyoldalba!

Egy kellemes nyári kirándulásra invitálnak titeket Budaörsre, a Csíki-hegyekre. Felgyalogolhattok a Huszonnégyökrösre, körbenézhettek, ameddig a szem ellát, majd elkutyagolhattok a Ló-hegy felé, és a Sorrentora. Az elégetett kalóriák pótlására a kirándulást a budaörsi Hollósy cukrászdában fejezhetitek be.

Sztoriséta: Puskás, az Aranycsapat és az 50-es évek – Ingyenes július

Puskás és az Aranycsapat története az elveszített vébédöntő és az 1956-os forradalom után. 1,5 óra séta és 1,5 óra lazítás. A belvárosi történetek helyszíneinek végigjárása után archív fotókkal és filmfelvételekkel illusztrált előadás egy hangulatos kocsmában.

WAMP Desgn Vásár // Várkert Bazár, Neoreneszánsz kert

A WAMP Design vásáron magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Kutyás Brunch a Mad Gardenben

A gazdikat és a kutyusokat is egyaránt finom falatokkal várják az óbudai Mad Gardenben.

Sup the Lifestyle SUP-túra az Öreg-tavon

Ismeritek Tatán a mesés Öreg-tavat? Eveztetek már rajta? Ha nem, akkor itt az alkalom, hogy elvesszetek ebben a varázslatos környezetben.

Beltéri programok nagy meleg esetére:

(helyre)RAKPART

Nyár, Duna, vasárnap. Csillámló víz, ráérős késő délután, közelgő napnyugta. A legjobb kilátás, két kényelmes szék, egy óriási napernyő. És fél óra, ami csak a tiéd Zsúval, aki life coachként beszélget veled.

Délutáni chill SUP-túra // Visegrád

Szeptember 20-ig minden vasárnap, délután 2 órától chill SUP-túra vár a festői Dunakanyarban. A túra a Visegrádi Sportcentrum elől indul, és körülbelül 2,5-3 órát vesz igénybe.

