30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. május 28. – június 1.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Rosalia Borpiknik // Városliget (2025. május 29. – június 1.)

Idén is megrendezésre kerül a városligeti nyárindító borfesztivál, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat és a fergeteges hangulatot a város zöld szívében. A május 29. és június 1. között tartott eseményen a rosé és a buborékok szerelmesei nemcsak a hatalmas fák árnyékában heverészhetnek, hanem akár hajnalig is táncolhattok a szabadtéri klubhangulatot idéző Rosalia Lounge-ban. A különleges pezsgők, rosék és koncertek mellett természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem maradnak el.

Frech Food Festival // Fény Utcai Piac (2025. május 29. – június 1.)

A francia gasztronómia nem véletlenül virít az UNESCO szellemi kulturális örökségének listáján – kóstoljatok bele ti is a legjavába négy napon keresztül a Fény Utcai Piacon!

Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál // Puskin Mozi (2025. május 29. – június 4.)

Vadiúj magyar és nemzetközi versenyblokkok mellett megújult tematikus vetítésekkel és szórakoztató szakmai eseményekkel várja a filmrajongókat idén is Magyarország első és egyetlen Oscar-jelölő filmfesztiválja, a hazai filmes tehetségek első számú bemutatkozási fóruma a Puskin Moziban. A sokszínű és izgalmas filmfelhozatal mellett idén is számos kísérőprogrammal készülnek az ország legnagyobb rövidfilmfesztiváljának szervezői, beleértve szakmai kerekasztal-beszélgetéseket, workshopokat és esti bulikat is.

Eleven Tavasz // Bartók Béla Boulevard (2025. május 30-31.)

Ismét fergeteges művészeti, zenei és családi programokkal várja a látogatókat az Eleven Tavasz május 30-31-én a Bartók Béla Boulevardon. Az érdeklődők workshopokon bontakoztathatják ki művészeti vénájukat, performanszok, kiállítások és köztéri installációk között találkozhatnak a képzőművészet erejével, valamint helytörténeti sétákon ismerkedhetnek a Bartók-negyeddel. A színes programok a Szent Gellért tértől egészen a Feneketlen-tóig pezsdítik fel a boulevardot.

Cigányzene Éjszakája a Józsefvárosban (2025. május 30-31.)

Két napon át cigányzenei koncertek várnak titeket több helyszínen: május 30-án a Lőrinc pap téren, május 31-én pedig a Mikszáth téren és a Krúdy Gyula utcában is. A zenekarok élén az első, 1984-ben megrendezett Vonópárbaj győztes prímásai muzsikálnak.

VárkertFeszt // Várkert Bazár (2025. május 30. – június 1.)

Idén már 11 éve, hogy a Várkert Bazár május 30. és június 1. között három napon át ingyenes könnyűzenei, kulturális és családi programokkal várja a látogatókat, akik egy páratlan hétvégét tölthetnek el festői környezetben. A VárkertFeszten a nagykoncertektől kezdve, a színházi és filmes programokon, kézműveskedésen és hangszerbemutatón át, egészen a szabadtéri hintáig és fotózásig számtalan izgalmas program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Végül, de nem utolsósorban a programfelhozatalban helyet kapnak különleges gasztromeglepetések is.

Budapesti programok szerdán (2025. május 28.)

Népzenészek Jimi Hendrixet Játszanak // Gödör Klub

A gitárokat és az éneket a hegedű helyettesíti, a dobot és a ritmusgitárt a cimbalom, a basszusgitárt pedig helyenként a nagybőgő. Ezzel a kísérlettel egy újfajta érdekes színezetet kap az eredeti hangzás.

Ian Siegal meets Johnny Mastro // KOBUCI

Az angol blueslegenda ezúttal zenekarával és Johnny Mastroval a Kobuci színpadán. Ezen az estén ráadásul az új közös albumuk megjelenését is ünneplik.

Budapesti programok csütörtökön (2025. május 29.)

Henri Gonzo akusztikus koncert // Dürer Kert

Május 29-én Henri Gonzo kézen fog titeket, hogy akusztikus szólóestje keretén belül messzi tájakra kalauzoljon: a felcsendülő dalok mindegyikében ott van egy darabka világirodalom, napfény, szimbólumok és csupa olyan emlék, ami keretbe foglalja Henri önálló estjét. A multiinstrumentalista előadó a Dürer kertjében itatja át a nyári éjszakát a rá jellemző, latin, folk, alternatív rock és filmzenei ihletésű dallamaival.

Lecsó és Dió // Gödör Klub

Étlapon legalább is furcsa lenne, de műsorfüzetben már sokkal izgalmasabb: Lecsó (Leskovics Gábor) és Dió (Dióssy D. Ákos) már több mint 30 éve játszanak együtt, hol a Pál Utcai Fiúkban, hol a Kispál és a Borzban. Rengeteg dal született ezekben az időkben és ezekből a dalokból fognak válogatni ezen az estén, de persze nem maradhatnak ki a közös kedvencek sem a magyar underground hőskorából.

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park (2025. május 29.)

A Katona József Színház és a Budapest Park sikerprodukciója 2025. május 29-én új dalokkal, új látványvilággal, valamint új zenei korszakot idézve; a ’70-es évek ikonikus slágereivel kér helyet a Park színpadán. Idén a Táncolj még! szlogen égisze alatt a ’70-es évek legnépszerűbb dalai csendülnek majd fel, a Rock and Roller, a Zene nélkül mit érek én című dalokkal az élen. A zenei fellépők között olyan nevek szerepelnek, mint Bagossy Norbert, Fekete Giorgio, Lábas Viki és Sisi, a Katona József Színháztól többek között Jordán Adélt, Keresztes Tamást, Lengyel Benjámint és Ónodi Esztert láthatjuk a színpadon.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. május 30.)

Metha – Naplementés DJ set // Várkert Bazár (2025. május 30.)

A hazai elektronikus zenei színtér megkerülhetetlen szereplője, Metha érkezik a VárkertFesztre, hogy a Be Massive-életérzést egy különleges DJ set formájában hozza el a Neoreneszánsz kertbe. A belépés ingyenes.

Hiperkarma // Barlang, Szentendre (2025. május 30.)

Szentendrén koncertezik az idén 25 éves Hiperkarma. Lesz itt minden: zúzás, rap, balladák, régi dalok, új dalok, érdekességek és meglepetések is.

Lee Olivér // PostART, Budaörs

Lee Olivér nemzetközileg elismert Artisjus-díjas dalszerző, előadóművész, zenei rendező. Eddigi karrierje során olyan világhírű nevek mellett találkozhattunk már vele, mint Stewart Copeland (Police), Jon Lord (Deep Purple), Ken Hensley (Uriah Heep) vagy Fernando Saunders. Saját zenekarai az ék és a Trillion meghatározó szerepet töltenek be a magyar underground világában. Önálló koncertjein egyedüli társa egy akusztikus gitár, így a hangerő helyét közvetlenség és spontaneitás veszi át, különleges kapcsolatot alakítva ki előadó és közönség között.

milyenferi. // KAZI

Ezen az estén a milyenferi. urbanista business-plüss punkzenekar látogat a KAZI-ba.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. május 31.)

Játékfesztivál // Eötvös10

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét egész napos Családi Játékfesztivált szerveznek az Eötvös utca 10-ben! Több mint 50-féle gyerekjátékkal és felnőtt társasjátékkal várnak minden játszani vágyó, 5 év feletti kicsit és nagyot egyaránt május 31-én, 10 és 18 óra között. A részvétel ingyenes!

Tovább a weboldalra >>

Rakpart Szombat – Tavaszbúcsúztató

A pesti alsó rakpart idén is megnyílik a kikapcsolódni vágyók előtt. Az állandó chillezés, hesszelés, kutyázás, gyerekezés, biciklizés, gengelés, beszélgetés, csak úgy létezés mellett, a rakpart helyet ad általatok szervezett programoknak, legyen az jógaóra, akusztikus koncert vagy maratoni társasozás.

Facebook-esemény >>

VIII. Levéltári Piknik // Budapest Főváros Levéltára

A pikniken zenés programokkal, állatsimogatóval, arcfestéssel, pecsétöntéssel és noteszkészítéssel, valamint Vitéz László-bábelőadással várják a legkisebbeket. A nagyobbak pedig betekintést nyerhetnek a levéltár kulisszái mögé. Délután négy órától a színpadot átveszik a könnyűzene jeles képviselői.

Facebook-esemény >>

Séta Fortunával – városi séta

Május 31-én szerencsehozó séta keretében fedezhetitek fel a Víziváros titkait. A 2 órás program során nem más, mint Fortuna nyomába eredhettek, a szerencse témaköre kerül ugyanis rivaldafénybe az Imagine legújabb vezetett sétáján. Az egyik legszebb budai Lottóház is felfedi majd titkait, meglátogathattok egy szerencsés flótást is, de természetesen a témától elválaszthatatlan szerencsehozó falatok sem maradnak el.

Tovább a weboldalra >>

Mátyás téri szomszédünnep

Újra ünneplőbe öltözik a józsefvárosi Mátyás tér, ugyanis május 31-ére másodjára is megszervezik az ingyenes Mátyás téri szomszédünnepet, ahova minden környéki lakost szeretettel várnak. A délutáni szomszédolás során irodalmi horgolókör, társasjátékozás, számháború, koncert vár benneteket.

Séta Nagytétényben – ingyenes program

Május 31-én 15 órakor a Nagytétényi Nagyboldogasszony-templom kertjéből induló ingyenes sétán a környék új arcát ismerhetitek meg. A vezetett sétán régmúlt időkről lesz szó, családi történetekről, ahol választ kaphattok olyan kérdésekre is, mint hogy mikor is volt pontosan a tétényi csata, és milyen faliképek kerültek elő a Nagytétényi Katolikus Templom restaurálásakor. A sétára regisztrálni a wahlildiko@gmail.com e-mail címen lehet.

Dalok a Kispipából – Seress Rezső-est // Óbudai Társaskör (2025. május 31.)

Fesztbaum Béla nagysikerű estjén a különös sorsú magyar világsláger, a Szomorú vasárnap szerzőjére, Seress Rezsőre emlékezünk. Május 31-én, dalainak segítségével megelevenedik ez a jellegzetesen pesti alak, a „füttyös muzsikus”, aki évtizedekig volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának.

Interkooler // Folt, Szentendre

Sajátos saját számok, idézetek, utalások, ötölések és hatolások. Főleg magyarul, de még egy kis brazil is előkerülhet. Mai trap-feldolgozások, rocktörténeti bohózat és líra.

Másik Bolygó // postART, Budaörs

A világmindenség egyetlen szocioironikus funkypunk zenekara. Zenecentrikus szöveg, bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó.

Bowie Acoustic Klub és Kívánságkoncert a Fülesben

Találkozó és kívánságkoncert Bowie-rajongóknak és -kedvelőknek, vagy azoknak, akik még csak most ismerkednének meg jobban az ikon zenei világával.

101 Rock Night

A buli, ami májusban kezdődik el és júniusban lesz vége. Egész éjjel csak rock szól az új 101 Klubban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. június 1 .)

Makers’ Market // Zsiráf Pest

Fergeteges városi pezsgésre készüljetek: a legmenőbb hazai alkotókkal való személyes találkozáshoz most is dj-k teremtenek felejthetetlen hangulatot, a Zsiráf pedig gondoskodik a finom falatokról és különleges italokról.

Vízipók-csodapók – A film // Bem Mozi

Az egész estés film a rajzfilmsorozat első két szériájának egyes epizódjaiból készült, amelyeket összekötő jelenetekkel egészítettek ki.

Nyers // Magyar Zene Háza

30 éve jelent meg a Nyers első hivatalos albuma, az Elmúltak a buta zenék és 20 éve, 2005-ben szüntette be aktív működését a zenekar, de ebben az évben alakult a Belmondo is. Ezt ünnepli most a zenekar Hevér Gáborral, a Nyers első énekesével együtt.

Me First and the Gimme Gimmes // Dürer Kert

Első alkalommal koncertezik Budapesten, a Dürer Kertben a punk-rock átdolgozásairól híres amerikai banda, a Me First And The Gimme Gimmes. A banda e jeles első alkalomból az elmúlt harminc év legjobb átdolgozásait hozza majd el a fővárosba, őrületes dalaik pedig a Dürer Kert színpadán szítanak utánozhatatlan hangulatot június 1-én.

