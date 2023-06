8 pompás vendéglátóhely a Duna partján kellemes, vízközeli kikapcsolódáshoz

Könnyed nyári ebédek és nyáresti vacsorák, fesztelen hangulatú italozások alkalmával mi mást is kívánhatnánk, mint a Duna tapintható közelségét és a lágy hullámok andalító moraját?

PORT Beer & Food

Kétség sem fér hozzá, hogy mesés dunai panorámájával és mennyei belga sörkülönlegességeivel ünnepivé varázsol minden alkalmat a PORT Beer & Food. A Budán otthonra lelt belga bisztró a nemzetközi konyha válogatott fogásai és a tradicionális magyar ételek mellé nem kevesebb, mint 120-féle belga sört kínál. A Budai Vártól és a Várkert Bazártól karnyújtásnyi közelségben található bisztró minden nap déltől ízletes ebéddel várja vendégeit, míg a nap végén teraszán megpihenve, gyöngyöző italunk társaságában gyönyörködhetünk a Parlament és a Lánchíd nyárestéket bearanyozó fényeiben.

1011 Budapest, Halász utca 1. | Weboldal | Facebook

DODO’s Restaurant

Igazi kis ékszerdoboz bújik meg a festői Kis-Duna partján: balinéz stílusú kertjével, panorámateraszával és a Duna társaságával párját ritkítja a DODO’s Étterem. Karnyújtásnyi közelségben a belvárostól, a Duna Garden Étterem és Szálloda szolgál otthonául a DODO’s-nak, ahol a kiváló minőségű alapanyagok nemzetközi ételekként és magyaros bisztrófogásokként születnek újjá. A Yacht Klub mólóján terített asztaloknál helyet foglalva ringatózó kishajók és hattyúk társaságában, a napvitorlákon átszűrődő fényben fürdőzve kora reggeltől késő estig élvezhetjük a DODO’s Restaurant vendégszeretetét.

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18/A | Weboldal | Facebook

Le Bistro – Kitchen&More

Nem akármilyen hangulat és mesés dunai környezet öleli körbe a Kopaszi-gáton található Le Bistro – Kitchen&More éttermét. A kifogástalan alapanyagok és izgalmas, újragondolt ízek szálai futnak itt össze, hogy ínycsiklandó fogásokként örvendeztessék meg az ide érkező ínyenceket. Az áprilisban megújult étterem lendülete és kimeríthetetlen kreativitása nemcsak könnyed vacsorák, de családi események, céges rendezvények és esküvők alkalmával is tökéletes. És hogy mi többet kínálhatna még ennél is a Le Bistro? Természetesen zenével és zamatokkal átitatott programok számtalanját.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 4. | Weboldal | Facebook

Lupa Küllő

Tárt ajtókkal várja vendégeit csütörtöktől vasárnapig a Lupa-szigettel szemközt ringatózó Lupa Küllő hajóbár. Legyen szó verőfényes délelőtti napsütésről, netalán nyári zápor áztatta estékről a Küllő fedélzetén minden alkalommal kincsekre lelhettek. Keve Márton, a 101 Bistro séfje lapcsánkavariációkkal örvendezteti meg az ide betérőket, melyek mellé könnyen csúsznak a Dunakanyarból származó hűs borok, cseh sörök és az olyan ínyencségek is, mint a zölddió-szörp. Érkezhettek hozzájuk budakalászi ártéri kerékpárúton keresztül, vízről a hajóbárra szállva, de négylábú kedvencetek társaságában is.

2011 Budakalász, Duna sétány – Dévér utca partján állomásozó hajó | Weboldal | Facebook

VakVarjú Csónakház

A pesterzsébeti Duna-parton, a békésen hömpölygő folyótól mindössze egy karnyújtásnyira, idilli környezetben bújik meg a VakVarjú Csónakház. Kerthelyiségében ülve tapintható a természet romantikája, a vízben vadkacsák és hattyúk lubickolnak, míg az asztalokon esténként mécsesek pislákolnak. Ebben a különleges atmoszférában nincs is más dolgunk, mint hátradőlni és a halételekben gazdag kínálat, a házias fogások és kiváló borok mellett pihenni egy keveset. A csónakházi miliő tökéletes, ha családi vagy baráti ebédhez, vacsorához kerestek felejthetetlen helyszínt.

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal | Facebook

Nocsak Bár

Közvetlenül a Duna partján, a hét minden napján várja vízközelségre vágyó vendégeit a Nocsak Bár. A napsütötte teraszról kémlelt vízpart mellé náluk ropogósra sült hekk dukál, de könnyen csúszik itt egy jéghideg limonádé vagy rozmaringos gyömbérfröccs is. A családi vállalkozásból étteremmé avanzsáló Nocsakba érkezhettek biciklivel, SUP-pal, gyerekkel és kutyusotokkal is, ugyanolyan szívélyesen látnak majd benneteket. Akkor sem érdemes másfelé vennetek az irányt, ha burgerekre, pizzára és lágy csavart fagyira vágytok: mellőlük is ugyanolyan jó belefeledkezni a Duna szüntelen hullámzásába.

1239 Budapest, Horgász part 66. | Facebook

SHO restaurant, bar & cafe

A Kopaszi-gát mellett található BudaPart kulináris örömeinek oázisa, a SHO restaurant, bar & café mindannyiunk leghőbb vágyát teljesítette: egyszerűen leköltözött a SHO BEACH-re. Egészen nyár végéig, az eddiginél még vagányabb környezetben várják a merész ételekre és italokra vágyó vendégeiket. Mostantól a Duna partján kortyolhatjátok el Bagira kávétokat, szemezgethettek a különleges kínálatból, de egy vagány koktéllal is koccinthattok a jól megérdemelt pihenésre. A közeli irodákban dolgozókat a mennyei ételek és italok, a napi ebédmenü mellett kényelmes meetingekhez szükséges eszközökkel és szolgáltatásokkal is várják.

1117 Budapest, Buda-part tér 3. | Weboldal | Facebook

DR.BBQ

Ha mindig is kíváncsi voltál, hol készülnek a legfüstösebb fogások, nem kell tovább keresned, hiszen megtalálod őket Soroksáron, a Duna partján. Itt rendel ugyanis a DR.BBQ csapata, akik füstös, omlós és szaftos oldalasokkal, pulled chickennel, friss ötletekkel és megannyi kreativitással várják a húsra éhező vendégeket. Kéthetente szombatonként azért is érdemes hozzájuk ellátogatni, mert ekkor nemcsak a sült krumplit tunkolhatjátok baconös majonézbe és kísérhetitek le egy falat DR.BBQ burgerrel, de termelői piacuknak hála kosaratokat is megpakolhatjátok jobbnál jobb finomságokkal.

1238 Budapest, Meder u. 2. | Facebook

