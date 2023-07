5 izgalmas beltéri program Budapesten, amely hűsítő menedéket nyújt idén nyáron

Dübörög a nyári kánikula, ez pedig egyet jelent azzal, hogy legszívesebben egy sötét szobában üldögélnénk egy légkondi társaságában, hideg italt szürcsölgetve. Nem muszáj azonban erre korlátozni a szabadidőnket, inkább válogassatok az alábbi helyek közül, amennyiben izgalmas és nem utolsósorban klimatizált időtöltésre vágytok ezen a nyáron!

Illúziók Múzeuma

A városi hőség elől kiváló testi és szellemi felfrissülést nyújt az Illúziók Múzeuma. Az ajtón belépve nyakig merülhetünk az illúziók különleges világában, de vigyázat, itt semmi sem az, mint aminek latszik. A múzeumban nyolcféle tematikus szoba és tucatnyi installáció vár rátok, amelyeknek köszönhetően Európa egyik legnagyobb Illuziók Múzeuma található hazánkban. Itt az ideje, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit becsapni! Lépjetek be a végtelen szobába, ahol a falakat plafonig erő tükrök teszik végtelenné, és tapasztaljátok meg az örvénylő alagút, a hologramok, sztereogramok és optikai illúziók elképesztő világát.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3. | Weboldal

Locked Room és AROOM

A Locked Room és az AROOM újgenerációs, klimatizált szabadulószobái izgalmakkal teli menedéket nyújthatnak a nyári hőségben. A Székely Mihály utcai Locked Roomban hatféle thriller kalandjátékot próbálhatunk ki, míg a Király utcai AROOM-ban további hat játékon vehetünk részt, így biztosan találunk majd olyat, ami mindenki számára maradandó élményeket nyújt. Sőt, idén nyáron egy különleges szabadulószoba-útlevéllel vehettek részt egy fantasztikus utazásban, akár ketten, családdal, vagy barátokkal érkeztek. Gyűjtsétek össze a matricákat, és zsebeljetek be egy igazán menő ajándékot az utolsó játék alkalmával! Ráadásként a diákok kedvezményes áron vehetnek részt mind a 12 kalandos szabadulószobában.

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Enter Bar

A Bartók Béla út vonzáskörzetében várja az online és offline játékok kedvelőit az Enter Bar, ahol nagyobb társaságoknak is szórakoztató kikapcsolódásban lehet részük. A nyáron hűsítő menedékként szolgáló különleges közösségi térben 100-féle társasjáték és háromféle játékkonzol (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) lehetőségeit fedezhetitek fel, így biztosan nem fogtok unatkozni. Foglaljatok helyet a komfortos nappaliban, dőljetek hátra és élvezzétek a játékot a szélesvásznú kivetítőkön, miközben különböző geek-tematikájú fantáziakoktélokat szürcsölgettek.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9. | Facebook | Weboldal

Unicum Ház

Az Unicum Ház vezetett túráin megismerhetjük a Zwack család történetét, a különleges, 230 éve titkos receptúra részleteire is fény derül, valamint további érdekességeket tudhatunk meg a világhírű alkoholos ital múltjáról és jelenéről. Mindezek után betekintést nyerhetünk a régi lepárlóba is, amit az Unicum Szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital. A hűs pincében pedig hordóból csapolva kóstolhatunk meg akár négyféle Unicumot is, később selfie automatákban megörökítve az élményt.

1095 Budapest, Dandár utca 1. | Weboldal

Ingyenes fotókiállítás Keleti Éva képeiből

Csaknem egy hete megnyitotta kapuit Keleti Éva kiállítása az Aranytíz Kultúrházban, amely a Kossuth-, Balázs Béla- és Prima Primissima-díjas fotográfus eddig soha nem látott alkotásait mutatja be a nagyközönség számára. Hazánk egyik leghíresebb fotóművészének csaknem hetven évet felölelő munkásságából válogatták ki a kiállításon bemutatott képeket az MTVA Archívum munkatársai. Az „Amit még nem láttatok… Keleti Éva” augusztus 20-ig ingyenesen megtekinthető, minden nap 10 és 18 óra között.

1051 Budapest, Arany János utca 10. | Weboldal

Esős vagy borús időben sem kell unatkoznunk a fővárosban: