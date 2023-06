Június 23-án eljő a Szent Iván-éj, melyet a nyárközép éjszakájának is neveznek, ez alkalomból 2023-ban is számos izgalmas program vár benneteket Budapesten és környékén.

Szent Iván-éji programok 2023-ban Budapesten és környékén

Szent Iván-éj misztériuma // Scruton

Szent Iván éjjele a néphiedelem szerint kiválóan alkalmas varázslatok végzésére, de különösen a szerelem bevonzása, megerősítése érdekében végzettekre. A tűz köré álltak az asszonyok és a nők mindenféle illatos gyógyfüveket, virágokat dobtak a tűzbe, ezek hamujából gyógyfürdőt készítettek. Kapcsolódik-e szexuális szokás Szent Iván éjjeléhez? Erre és ehhez kapcsolódó a kérdésekre kereshetitek a választ Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval.

Szent Iván-éji nyárindító // Hármashatár-hegy

Indítsátok be a nyarat Budapest legkülönlegesebb szabadtéri bulijával, ahol a hangulatot, egy hatalmas tábortűz és tűztáncosok, a bulit pedig szuper előadók garantálják. Fellép többek közt Barkóczi Noémi, az Ivan & The Parazol és az Óperentzia is.

Szent Iván-éj a Puskinban: Rómeó és Júlia

William Shakespeare halhatatlan remekművének talán az egyik legsikeresebb és legszebb feldolgozása Franco Zeffirelli filmje. Többek közt ezzel a különleges filmmel várnak titeket Szent Iván-éjén, a nyár legrövidebb éjszakáján a Puskin Art Moziban.

Esti piacozás a Hunyadin a Sezlony zenekarral

Az év leghosszabb nappalán egy igazi lazítós programmal várnak benneteket a Hunyadin. Koncert, frissen csapolt sörök, jéghideg limonádék, helyben sütött lángos, rétesek és kézműves hot dogok biztosítják a teljes kikapcsolódást. Fél 9-től Sezlony zenekar lép színpadra, közben persze vásárolhattok is a hétvégére, hiszen a termelők ez alkalommal is a legjobb portékáikkal várnak benneteket.

Szent Iván-éj az állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykertben egy különleges hangulatú és nem mindennapi estén a népi hagyományoké, az érdekes állatoké, valamint a tűzé lesz a főszerep.

Óbudai Nyár – nyitókoncert

Tényleg olyan jók vagyunk mi magyarok, ha zenéről van szó? Mire lehetünk büszkék az elmúlt 150 évből, és mit tud erről a nagyvilág? Könnyűzenében, vagy klasszikusban vagyunk erősebbek? A Danubia zenekar kísérletet tesz, hogy mérlegre tegye az elmúlt 150 évet, egy amolyan best of magyar zene válogatással, ahol Erkel és az LGT gyönyörűen megfér egymás mellett. Az összevetést kommentálja a zenekar karmestere, Hámori Máté.

Szent Iván-éji pezsgőkóstoló – az Anonym pincészettel

Az est során feleleveníthetitek Szent Iván éjszakájának legendáját, az ünnephez kötődő népszokásokat és mellé az Anonym pince etyeki pezsgőit kóstolhatjátok.

Szent Iván-éj a Japánkertben // Szentendre

A Japánkert ezen az éjszakán minden kis és nagy tündér előtt nyitva áll, aki benne van egy kis mókában. Az est folyamán lesz lámpáskészítés, arcfestés, szabad tánc és tündérzene, koszorúkészítés papírból, tündérképfestés, illatvarázs, tűzugrás, csillagászati előadás és színielőadás is a jelenlévő vállalkozó kedvűekkel.

Szent Iván-éji túra – Az éjszakai erdő // Ócsa, Selyemréti tanösvény

Családi kalandozásra hívnak kicsiket és nagyokat a Selyem-réti tanösvényre, a nyári napforduló alkalmából. Az esti sétán megismerkedhettek a láperdő élővilágával, éjszaka is hallható állathangokat tanulhattok és összebarátkozhattok az éjszakai erdő hangulatával.

Szent Iván-éji tűzugrás és nyárindító táncház // Halásztelek

Népi játszóházzal, moldvai táncházzal, kézműves vásárral és tűzugrással várnak benneteket Halásztelken.

Szent Iván-éji éjszakai túra Visegrád rejtett ösvényein

Egy különleges éjszakai túrára invitálnak titeket Visegrádra az év legrövidebb éjszakáján. A túrán felsétálhattok egy szuper kilátóhelyre, ahonnan megcsodálhatjátok Visegrád éjszakai fényeit, majd felfedezhetitek a környék rejtett ösvényeit a csillagos éjszakában.

Aqua Cinema a termálvízből, éjszakai fürdőzéssel – Vízi mozi Ráckevén

Vízi mozi, a termálvíz melegében, az élményelemek kényeztetésében, a különleges hatású színes megvilágításban, óriás vászonra vetítve, az Aqua Land fürdő kültéri Caracalla medencéjében.

Velencei-tó kör – Szent Iván-éj 24h gurulás

Szentiván-éji 24 órás gurulás a Velencei-tó körül.

Szent Iván-éji Rosé Piknik! // Pécel

Három neves pincészet boraival, bográcsban főtt lecsóval, plédekkel, párnákkal, lampionokkal, mécsesekkel, szalmabálákkal és kellemes, baráti hangulattal várnak benneteket a Pécel Szeme völgyben.

Június 24-én is számos éjszakai izgalomban lehet részetek

Csillagkapu a Svábhegyen – Szent Iván-éji csillagtánc // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban ünnepi hangulatú napvizsgálat vár rátok, megcsodálhatjátok a holdsarló és az Esthajnalcsillag romantikáját az alkonyi égen, a First Craft Beer különleges kézműves söreivel olthatjátok szomjatokat, és a szentjánosbogarak zöld lámpásai is csak nektek világítanak.

SUP Budapest: Éjszaka a városon át

A gyönyörűen kivilágított Budapest látványát június 24-én megcsodálhatjátok a Duna vizéről, egy SUP-deszkáról. A hajóforgalom elcsendesedését követően, 22 órakor a Római-partnál száll vízre a csapat, akik aztán együtt eveznek el a Kopaszi-gátig. Fontos, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő kivilágításról, az eszközök miatt azonban nem kell aggódni, mert a nagyjából 15 km-es távot jelentő túrára regisztrálók számára a jelentkezési díj fejében minden (SUP-deszka, lapát, mentőmellény) biztosított.

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen

Június 24-én izgalmas meglepetésekre számíthat, aki felkeresi Budapest híres múzeumait, kiállítótereit. A kulturális terek a Múzeumok Éjszakája alatt az átlagos nyitvatartási időn túl is tárt ajtókkal várnak, és garantált, hogy nem lesz hiány egyedi attrakciókban. A különféle, érdekes és interaktív tárlatokra, valamint a kulisszatitkokat leleplező programokra a megszokott módon, egy karszalag megváltásával lehet majd bejutni. A részletes program június elejétől lesz elérhető az esemény weboldalán.

ChardonnÉJ, Etyek

Az Etyeki Kúria Borászat kötetlenebb formában szeretné megismertetni a nagyközönséggel chardonnay tételeiket, melyeket közel 30 éve készítenek. Etyekre, a bortörténelmi jelentőségű Öreghegyre invitálnak benneteket június 24-én, hogy ChardonnÉJ eseményük keretein belül összesen 20 hazai-, és határon túli borászat és pezsgőpince mutathassa be a kínálatukban elérhető chardonnay csendes- és habzóborokat, továbbá pezsgő tételeiket. A program 17 órakor sétálókóstolóval indul, majd 20 órától élőzenés mulatság a Garami Funky Staff jóvoltából. Siessetek! Még elcsíphetitek a korlátozott számban elérhető early bird jegyeket IDE kattintva!

Szent Iván-éj a Budakeszi Vadasparkban

Különleges éjszakai szakvezetés vár rátok a Budakeszi vadasparkban, ahol a varázsvilág állatairól, a mítoszokban szereplő lényekről hallhattok izgalmas történeteket, természetesen Szent Iván-éji érdekességekkel tarkítva. A program egy közös szamáretetéssel és jelképes „tűzugrással” zárul.

Szentjánosbogár-rajzás // Alcsúti Arborétum

Az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertje, az Alcsúti Arborétum nyáresti vezetett sétákon nyújt betekintést a szentjánosbogarak életébe. A világító lények június második felére tehető rajzása varázslatos, ám mivel több tényező befolyásolja, a nagyjából 1,5 órás séták konkrét időpontjáért érdemes rendszeresen ránézni az arborétum honlapjára és Facebook-oldalára. A szakvezetéseken a látogatók minden kérdését igyekeznek megválaszolni, például azt is, mitől világítanak a szentjánosbogarak.

