40+ kihagyhatatlan program Budapesten az első adventi hétvégén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest november végén is. Nyitnak a műjégpályák és adventi vásárok, ezen túl szuper gasztro- és moziélményeket, családi programokat, kiállításokat, koncerteket és bulikat is ajánlunk – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Forró Csoki Napok // Anyám szerint (csütörtök-péntek)

A hideg beköszöntével egyre jobban vágyunk olyan ingerekre, amelyeknek köszönhetően egy kicsit feltöltődhetünk és megnyugodhatunk. A lelki feltöltődés egyik alternatív módszere a forró csoki, amit elfogyasztva máris jobban érezhetjük magunkat. Találkozzatok itt barátnőkkel, szerelmekkel, családtagokkal.

Facebook-esemény >>

Corvin Hütte (csütörtök-vasárnap)

Ünnepi varázzsal fűszerezett, változatos étel- és italkínálattal (közte mennyei vegán alternatívákkal) csábít a Corvin sétányra november 23. és december 24. között a Corvin Hütte. A belvárosi helyszínen forralt bor, fahéjas puncs és forró csokoládé illata idézi meg a karácsony meghitt hangulatát.

Facebook-esemény >>

Óbudai Advent nyitóhétvége (péntek-vasárnap)

Óbuda főterén idén is hamisítatlan adventi vásári hangulattal, változatos családi programokkal és koncertekkel hangolódhatunk a legszebb ünnepre. A forralt bor illat és vásári bódék ölelésében pedig ingyenes, minden nap nyitva tartó korcsolyapályát állítanak fel a gyermekek legnagyobb örömére. A nyitóhétvégén Király Viktor, Petruska, Zséda és Boggie mellett számos jeles előadó sorra váltja egymást a színpadon.

Weboldal >>

plante. koszorúvásár (péntek-vasárnap)

Advent első hétvégéjén a plante. két helyszínen is felsorakoztatja a svéd filozófiát tükröző letisztult ünnepi koszorúit. A Madách úti üzletben péntektől vasárnapig a budai Nor/ma Grandben pedig szombaton és vasárnap csaphattok le a koszorúkra, ahol a feldíszített hátsó teraszon téli italaink debütálnak, hogy forró finomságokkal a kézben nézelődhessetek.

Facebook-esemény >>

Advent a Bókay-kertben nyitóhétvége (péntek-vasárnap)

Felejthetetlen élményekben lesz részetek, ha pénteken a Bókay-kertbe látogattok, hiszen ekkor indul el a november 25. és december 18. között megrendezésre kerülő adventi programsorozat, ahol karácsonyi kézműves termékekkel, lélekmelengető italokkal és finom ételekkel készülnek. A vásár egyik fő attrakciója a korcsolyapálya, ahol szombatonként zenés korcsolyázásra invitálnak benneteket, nem is beszélve az élőzenés koncertekről vasárnaponként.

Facebook-oldal >>

Újbudai Advent nyitóhétvége (péntek-vasárnap)

Idén az ünnepi díszbe öltözött Etele tér is csodás karácsonyi hangulattal, lélekmelengető adventi vásárral, koncertekkel és különféle családi programokkal készül a várakozás időszakára, az ünnepi forgatagban lehetőségetek nyílik gyermekeknek adományozni is a Fogadj örökbe egy kívánságot kezdeményezés során. December közepétől pedig a sokak által kedvelt jégpályát is felállításra kerül.

Facebook-esemény >>

Újbudai karácsonyi vásár (péntek-vasárnap)

November 26-tól december 24-ig újra birtokba veszi az Allee bevásárlóközpont melletti forgalmas sétányt Újbuda kedvelt karácsonyi vására. A XI. kerületben téli hangulattal, testet-lelket melengető italokkal, ellenállhatatlan édességekkel és streetfood-finomságokkal várják az ünnepre hangolódókat.

Facebook-esemény >>

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár már a múlt hétvégén megnyitotta „kapuit” :

Budapesti programok csütörtökön (2022. november 24.)

Tabán sztorik – vendégekkel

A beszélgetős est-sorozat házigazdája, Szabó Zoltán Attila – A Tabán a világ közepe című könyv írója – meghívott vendégeivel a Víziváros, Krisztinaváros, Tabán és Vár izgalmas történeteibe, karakteres figuráinak életébe avatja be a közönséget. Az est végén Dúzsi Tamás szekszárdi borászatának és az Erdőbényei Illés pincészetnek boraiból kaphattok kóstolót.

Facebook-esemény >>

Dal a Földről // Rumbach utcai zsinagóga

A Mertum Ensemble ünnepi hangversenye Erzsébetvárosban, a Rumbach Zsinagógában.

Facebook-esemény >>

A jazz városai #3 – Kansas City // Magyar Zene Háza

A jazz városai sorozat eredeti hang- és képfelvételekkel, a személyes tapasztalat hitelével mutatja be a jazz kialakulásában és fejlődésében kulcsszerepet játszó nagyvárosok, New Orleans, Chicago, Kansas City és New York színes világát.

Facebook-esemény >>

Black Magic Cabaret // Kis Fecske Presszó

Hihetetlen bűvész trükkök, zsonglőr produkciók és sok humor vár titeket a Kis Fecske Presszóban. A fekete mágusuk egy rituális showt celebrál, amiben lesz hipnózis, gondolatolvasás, és találkozhattok Loabbal, a virtuális világban bolyongó démonnal is.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2022. november 25.)

Ruhacsere és textilgyűjtés a Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum EthnoEco csoportja – csatlakozva az Európai Hulladékcsökkentési Héthez – ruhacserét és nagyméretű textilgyűjtést szervez, melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődő múzeumi látogatót.

Facebook-esemény >>

Nyílt nap a Margitszigeti Atlétikai Centrumban

November 25-én ingyenesen kipróbálhatjátok a MAC pályát. Menjetek, nézzetek körül, fussatok, focizzatok, kosarazzatok!

Facebook-esemény >>

Macskafogó // Bem mozi

A kultikussá vált rajzfilm 1986-ból a Bem Mozi vásznán.

Facebook-esemény >>

FRIDA’S FIESTAS felolvasóest HENRI GONZO & KEMÉNY ZSÓFI

Frida Kahlo életének legizgalmasabb részleteit dolgozza fel kézirata, melyből Kemény Zsófi olvas fel, Henri Gonzo zenés kísérete mellett.

Facebook-esemény >>

Pablo Chandez akusztik trio koncert // Zengő bár

A bossa novától a popos, punkos elemekig számtalan műfajjal szeretnek kísérletezni, amelyet a versenyt is nyert dalszövegek tesznek egésszé. A zenekart a kettősség jellemzi: a tökös hangszeres szekcióval dinamikus egyensúlyt alkot a két női énekhang, ezzel megteremtve az egyedi és utánozhatatlan Pablo hangzást.

Facebook-esemény >>

Kampec Dolores • Másik Bolygó // Három Holló

A Kampec Dolores zenekart Hajnóczy Csaba alapította a Kontroll Csoport feloszlása után 1984-ben. Koncetjükön szürreális dalszövegek, pszichedelikus dallamok, népzene és modern jazz keverdenek egymással tökéletes eleggyé. A Másik Bolygó pedig az egyetlen szocioironikus funkypunk overground együttes a világon, meg azon is túl. Bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó vár rátok fellépésükön.

Facebook-esemény >>

BLUE sPOT „Esszencia” klubkoncert – újra a Hunniában

A Hunnia Bisztróban hosszú kihagyás után lép föl újra a BLUE sPOT zenekar. Az „Esszencia”-koncerten a klasszikus bluesok, saját dalok, Cseh Tamás-számok közül a legnépszerűbbek csendülnek fel – igazi rock and roll házibuli várható.

Facebook-esemény >>

Pluto, A Gecó és a Fa + baráti jam @ Auróra

A régóta aktív Pluto zenekar új inspirációkra talált, bariton-szaxofon és bariton-gitár beszerzésével, valamint Szirmai Pállal a doboknál állandósulva. Rockabillys lüktetésű, táncolható és együtténekelhető alter-beat most még mélyebben. Előttük A Gecó és a Fa sajátos szerzeményeit hallgathatjátok ének és cselló felállásban.

Facebook-esemény >>

Stranger Synths: Vice City 20th Birthday Party // Akvárium Klub

20 éves lett mindenidők egyik legjobb játéka a Grand Theft Auto: Vice City, ünnepeljétek együtt egy spéci Stranger Synths bulin!

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. november 26.)

Adventi Czakó Piacz

Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Nehogy azt higgyétek, hogy télen nincs hazai zöldség gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok itt, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe. Ráadásul izzították a Czakó Kert séfét, és rávették, hogy karácsonyig minden Piaczon főzzön nektek. Méghozzá a kedvenceteket: gőzgombócot.

Facebook-esemény >>

Szombati séta piacozással Veresegyházon

Szombat délelőtti sétára várnak titeket Veresegyházra, ahol a különleges természeti értékek mellett a helyi történetekkel, műalkotásokkal is megismerkedhettek, miközben vásárolhattok is a híres veresi nagypiacon.

Facebook-esemény >>

Ha őszi kirándulóhelyet kerestek Budapest környékén:

ICE PARTY – Buli a jégpályán // Pesterzsébeti Jégcsarnok

November 26-án visszatér a partyhangulat a jégre Pesterzsébeten. Dj, fények, diszkógömb – mindez korizás közben egy nagy jégpályán.

Facebook-esemény >>

Bor, Galéria, Boulevard séta // SlowXmas

A Gellérthegy déli lejtője a római kortól egészen a XIX. század végéig jelentős bortermelő vidék hírében állt. Komoly szőlőművelés folyt a Duna mentén egészen az 1880-as évek végéig, amikor a filoxéravész kipusztította az egészet. A sétán színes történeteken keresztül ismerhetitek meg a XIX. századi szüreti a mulatságokat, az itt élt költők, írók, tudósok szokásait.

Weboldal >>

Egy budapesti séta is csodás adventi program lehet:

Pál Dénes adventi koncert // WESTEND WINTER WONDERLAND

Múlt héten nyitotta meg kapuit a varázslatos téli csodavilág a Westend Tetőkertben, ahol a forralt bor, jégkorcsolyapálya, körhinta, food truckok és karácsonyi fűtött sátor garantálja az ünnepi hangulatot. Ezen felül minden hétvégén ünnepi programokkal készülnek az ide látogatóknak. Míg szombaton a gyerekek bábelőadáson szórakozhatnak, a felnőttek Pál Dénes adventi koncertjén hangolódhatnak, de lesz adventi koszorú készítése újrahasznosított anyagokból workshop is.

Facebook-esemény >>

További izgalmas programok is várnak a Westend tetején:

Lead Zeppelin – A taste of keyboards

A több mint 18 éves Lead Zeppelin egy különleges műsorral tér vissza a Muzikumba. Ezúttal olyan Zepp-dalok kerülnek be a repertoárba, amelyek billentyűs hangszerekre épülnek (pl.: In the Light, The Rain Song). John Paul Jones remek témáit Gyöngyösi Gábor, a Hooligans billentyűse fogja megszólaltatni.

Facebook-esemény >>

YZZO @ SzimplaROCKS

Az YZZO egy négytagú banda, darkpop zenét játszik zúzós gitárokkal és szintisoundokkal, elektro, pszichedelikus és alt hashtagekkel.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok advent első vasárnapján (2022. november 27.)

kiskertpiac – zöld ünnep, lassulósan

Vasárnap a Madhouse teraszán és belső tereiben kiskertpiacosan hangolódhatunk az ünnepekre, olyan jól megszokott zölden és lelassulósan. A kiállítók számtalan képműves újdonsággal, míg a Madhouse felszolgálói gasztronómiai csemegékkel készülnek.

Facebook-esemény >>

Termelői piac és közösségi ebéd

Minden vasárnap a termelői és kézműves finomságok színe-javával várnak titeket a Pancson.

Facebook-esemény >>

A Diótörő – Royal Ballet előadása – Várkert Mozi

A Royal Ballet ragyogó A diótörő produkcióját Peter Wright alkotta meg 1984-ben Lev Ivanov eredeti koreográfiája alapján, és bátran kijelenthetjük, azóta is Európa-szerte a legkedveltebb balettelőadások egyike. Csajkovszkij tündöklő muzsikája, a káprázatos jelmezek és díszletek és a Royal Ballet magával ragadó tánca minden korosztály számára igazi karácsonyi élménnyé teszik az előadást.

Facebook-esemény >>

További Diótörő-előadások az adventi időszakban:

Istenhegyi adventi vásár

Advent első vasárnapján az istenhegyi Szent László Közösségi Házban egy családias hangulatú adventi vásáron szerezhetjük be az első karácsonyi ajándékainkat, ahol neves iparművészek munkái, gyönyörű kézműves portékák, kerámiák, finomságok egész sora várja majd az érdeklődőket, az eseményen családi fotózásra is lesz lehetőség.

Facebook-esemény >>

Tárlatvezetés a Kerámiatérben

Az épület főlépcsője mellett a mintegy 4000 műtárgyat felvonultató lenyűgöző kiállításban és látványtárban a kerámia tárgyak a múzeum magyar és nemzetközi gyűjteményeiből kerülnek bemutatásra.

Facebook-esemény >>

Egy kiállítás mindig szuper hétvégi program:

Karácsonyi élményfestés a Hello Budában

Akrilfestékkel festővászonra dolgozhatnak a gyerekek, melyet a workshop végén hazavihetnek. A festéshez minden szükséges eszközt biztosítanak.

Facebook-esemény >>

design vásár a TELEPEN

Lesz itt minden, ami egyedi és különleges: kerámia, papíráru, ruhák, táskák, kiegészítők, ékszerek, printek, füzetek, és sok minden más is.

Facebook-esemény >>

Betlehemi történet – Advent a Várkert Bazárban

Népi, bábtáncoltató betlehemezés hagyományait felelevenítő, élőszereplős játék, amely az egyik legősibb, az úgynevezett „titiri” technikát jeleníti meg. Népdalokkal, régi egyházi dalokkal, Károli Gáspár Biblia-fordításából vett részletekkel gazdagított meghitt, ihletett előadás.

Facebook-esemény >>

Az Észt Filharmónia Kamarakórusának adventi koncertje

Egy nagy múltú, világhírű észt kórus és nemzetközi megbecsülésnek örvendő karnagya ad különleges estet a közelgő karácsony tiszteletére: jórészt balti és északi szerzők művek, középpontban korunk zenéjének legtöbbet játszott alkotójával, Arvo Pärttel.

Facebook-esemény >>