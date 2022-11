Békebeli ünnepi hangulattal nyit újra a Vörösmarty téri karácsonyi vásár

November 18-tól Budapest szívében, a Vörösmarty téren megnyitja képzeletbeli kapuit a Vörösmarty Classic Xmas. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli karácsonyi hangulattal fogadja vendégeit.

Ünnepi látnivalók a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron 2022-ben

A Váci utca felől a zöld és piros színekben pompázó Vörösmarty térre érkező ünnepi forgatagot egy gyönyörűen díszített, grandiózus karácsonyfa fogadja. A Vörösmarty Classic Xmas egyik kiemelt látványossága a Harisnyaházon díszelgő óriási karácsonyfa-dekoráció lesz, amelyben első ízben gyönyörködhetnek idén a látogatók.

Most mutatkozik be a Vörösmarty-szoborkompozíció újszerű takarása is, amelyen az eredeti szobor életnagyságú képe és versrészletek lesznek olvashatóak, a vásárra látogató nagyszámú külföldi turistára tekintettel a magyar mellett német és angol nyelven is.

A tér népszerű attrakciójának ígérkezik a gyerekek kedvence, egy ingyenes kisvasút is, amelyre az arra felülő családok testközelből gyönyörködhetnek a Vörösmarty téri Oroszlános-kút ünnepi díszítésében.

Középpontban a tradicionális ízek és a helyi, kézműves termékek

Megújult arculattal fogadják a látogatókat a téren felállított gasztronómiapontok és kézműves faházak is. A gasztronómiai kiállítók hagyományos magyar ételekkel és italokkal várják a látogatókat, illetve a kézműves kiállítók is a hagyományőrzés jegyében válogatják össze tradicionális, kézműves termékeikből álló portékájukat.

Emellett interaktív, edukációs helyszínként nyit meg a kézműves ház, ahol a látogatók minden nap kézműves fortélyokat bemutató foglalkozásokon vehetnek részt.

A téren egészen december 28-ig megvásárolhatóak a kézműves termékek, köztük a Magyar Kézműves Szövetség tagjainak alkotásai, csodálatos ékszerek, bőrdíszművek, kézzel készült kerámiák, pihe-puha mézeskalácsok és igazi, autentikus üvegdíszek. Ezt követően a kézművesek újév napjáig átadják helyüket a szilveszteri ünneplők sokaságának.

A Vörösmarty Classic Xmas szervezői a kiállítók mellett többek között támogatói helyet biztosítanak az árva és sérült kutyákért dolgozó Vigyél Haza Alapítványnak, amely a rendezvény ideje alatt számos aktivitással várja az adakozókat.

