6 adventi és karácsonyi vezetett séta Budapesten, az ünnepvárás jegyében

Ünnepi időutazásra és a karácsonyi Budapest megismerésére invitál bennünket féltucat városi, vezetett séta. Téli és karácsonyi történetekkel, mesékkel, néhány alkalommal pedig lélekmelengető forró itallal is kedveskednek a résztvevőknek.

Királyi karácsony – családi séta: Ünnepi időutazás a budai Várban

Az adventi vasárnapok alkalmával varázslatos családi kalandra várnak a budai Várba, ahol ünnepi időutazás keretében kicsik és nagyok együtt fedezhetik fel a mesebeli helyszíneket, karácsonyi népszokásokat és azt, hogyan ünnepeltek egykor a királyi gyerekek. Míg a gyerekek a karácsonyi manó nyomába erednek, addig a felnőttek az elmúlt évszázadok karácsonyainak történeteibe kóstolhatnak bele. A 1,5-2 órás sétán karácsonyi totóra és karácsonyi püspök választás biztosan számíthattok, akárcsak hidegre, ezért forró itallal készülni és rétegesen öltözni feltétlenül érdemes. A séta ötéves kortól ajánlott.

A séta időpontjai: november 27., december 4., 11., 18. | Tovább a sétára>>>

Sisi, Magyarország szerelmese – séta az adventi Várkert Bazárban

Adventi vasárnapokat bearanyozó vezetett sétára invitálnak bennünket a Várkert Bazárba, hogy fény derülhessen számos talányra. Az Ybl Miklós tér névadó szobra mellől induló 90 perces sétán ezúttal Erzsébet, osztrák császárné és magyar királyné nyomdokaiban járhatunk. Kedvenc budai kertjeinek felfedezése után, választ kaphatunk olyan kérdésekre is, hogy hogyan lett Sisi a magyarok kedvenc uralkodónéja, kik voltak legbizalmasabb barátai és milyen viszony fűzte őt gróf Andrássy Gyulához. A 90 perces sétát 12 éves kor felett ajánlják.

A séta időpontjai: november 27., december 4., 11., 18. | Tovább a sétára>>>

Karácsonyváró séta – Advent a régi Pesten

A 19. század eleji polgárosodással előtérbe lépett ugyan a család kultusza, az adventi készülődés fő terepe ugyanakkor továbbra is az utca és a templom maradt. Segítségül hívva a korabeli beszámolókat, a pesti adventek történetét ezúttal múltidéző séta keretében fedezhetjük fel és ismerhetjük meg a város szövetét. A 2 órát felölelő séta az egykori Színház, ma a Vörösmarty téren álló oroszlános kút mellől indul, és múltbéli történetek szövevényén keresztül, a Váci utcán át egészen Pest legrégibb templomáig, a Belvárosi Plébániatemplomig kalauzol bennünket.

A séta időpontjai: november 27., december 11. | Tovább a sétára>>>

Adventi séta a Fiumei úti sírkertben

December 17-én ingyenes, vezetett séta keretében az ünnepi hangulat nyomába eredhetünk még a Fiumei úti sírkertben is. A sétán résztvevők a karácsony hagyományos motívumainak felkeresésére indulnak, de angyalszobrok, Mária-ábrázolások és a művészparcella költőinek és zeneszerzőinek művei is segítenek az ünnepre való készülődésben. A sírkert főbejáratától induló 1,5-2 órás sétán az ünnepi ízek sem maradnak majd el: neves mézeskalács-készítőkről és cukrászcsaládokról esik majd szó, régi idők karácsonyi szokásaival egyetemben. A sétára előzetesen regisztrálni az alább található linken tudtok.

A séta időpontja: december 17. | Tovább a sétára>>>

Adventi Lili’s Pest túra

Az év egyik legszebb hónapjában, ünnepi hangulatban fedezhetjük fel külön-külön a karácsonyra készülődő Budát és Pestet a Lili’s Pest adventi túráján. Az ilyenkor teljesen új arcát mutató fővárosban december 4-én 10 órától Buda, december 17-én 14 órától pedig Pest látnivalóival ismerkedhetnek a résztvevők. Karácsonyi szokások, legendák kerülnek fókuszba, akárcsak a családon belüli hagyományok, de nem maradnak majd el a játékok és egy pohár lélekmelengető forró ital sem.

A séta időpontjai: december 4., 17. | Tovább a sétára>>>

Téli mesék a belvárosban

Az Imagine Budapest, hogy igazán ünnepivé varázsolja a várakozást, karácsonyi hangulatban szervez sétákat több alkalommal is. Sétájukon szívet melengető városi mesékkel, a középkortól napjainkig megelevenedő történetekkel örvendeztetik meg a résztvevőket. Karácsonyi sétájuk egyik különlegessége, hogy a finomságokról nemcsak mesélnek, de kóstolóval is megkínálják a programon résztvevőket: babkával, szaloncukorral, bejglivel, teával és forraltborral is készülnek.

A séta időpontjai: december 3., 10., 17., 28., 29., 30. | Tovább a sétára>>>

Ha kellőképpen karácsonyi hangulatba kerültetek, vessetek egy pillantást a téli varázsvilágra a város felett: