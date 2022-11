5 csodaszép kirándulóhely az őszi színekben pompázó Hármashatár-hegy környékén

A gyönyörű színekben pompázó természet felfedezése kihagyhatatlan része az őszi szezonnak, ebből pedig akkor sem kell kimaradnotok, ha a város közelében maradnátok, hiszen a Hármashatár-hegyen számos különböző túraútvonalat és kilátópontot térképezhettek fel.

Kálvária-hegy

A Budai-hegység Hármashatár-hegyi tömbjéhez tartozó csúcsok közé tartozik a Les-hegy, a Szarvas-hegy, illetve a 384 méter magasra nyújtózó Kálvária-hegy is. A tetején található Golgota-keresztjeihez egy meredek keresztút vezet fel az erdő sűrűjében, azonban a fenti kilátásért mindenképpen érdemes megmászni. A kopár csúcsról elképesztő panoráma nyílik a környékre, látható például az egész Solymári-völgy, a Budai-hegység és a Pilis jelentős része is, tiszta időben pedig a főváros több, ikonikus épületét is kiszúrhatjuk. Kultúrtörténetileg is izgalmas úti cél: ugyan a jelenlegi, V. Majzik Mária képeivel díszített keresztutat Pesthidegkút katolikus lakói építtették, bizonyos források szerint már az 1700-as évek végén is idejártak a helyi hívek a nagyböjti időszakban.

Guckler Károly-kilátó

A Hármashatár-hegyen épült Guckler Károly-kilátónál Budapest egyik legcsodálatosabb látképére lelhetünk. A 360 fokos körpanorámával rendelkező messzelátó egy korábbi katonai objektum újrahasznosításával létesült, és nevét az egykori Erdészeti Hivatal vezetőjéről kapta. A nem mindennapi külsejű, sokak által focilabdához hasonlított messzelátó csupán pár méter magas, viszont 495 méter tengerszint feletti magasságban található. Innen körültekintve a Dunán átívelő összes hidat láthatjuk, sőt tiszta időben még a Tátra vonulatai is felsejlenek a távolban. Ha az elképesztő panoráma után kedvetek támad egy erdei túrához, a kilátótól könnyen megközelíthető Guckler Károly tanösvényt se hagyjátok ki!

Árpád-kilátó

Az Országos Kéktúra vonalát érintő Árpád-kilátót több központi helyszínről is meg lehet közelíteni egy könnyed félórás túrával, a néhol meredekebb szakaszért pedig az elképesztő látvány kárpótol. Az 1929-ben emelt, székely stílusú kilátóból gyakorlatilag az egész város elénk terül: többek között tökéletes látszik a hidakkal tarkított Duna, a Parlament épülete és a Gellért-hegy is. A 360 méter magason álló tornyos kőkilátó körül tűzrakóhelyek, padok és asztalok is rendelkezésre állnak, ha kihasználnátok az utolsó, melegebb őszi napokat.

Hármashatár-hegyi repülőtér

Ha a dimbes-dombos lankák helyett inkább sík terepen mozgatnátok meg magatokat, sétáljatok egyet a Kővár-hegy lábánál fekvő repülőtéren. Az óriási zöldterület nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek a környékbeliek között: az erdővel határolt hatalmas placcon akár napsütésben is élvezhetitek a friss, őszi levegőt. A területen kizárólag nappali látvarepülés folytatható nem motoros járművekkel, leggyakrabban siklóernyősök veszik be a teret, a színes ernyők látványa pedig már hozzátartozik a hely hangulatához.

Újlaki-hegy

Ha egy pazar körpanorámát élveznétek, vegyétek célba az Újlaki-hegy 449 méter magas csúcsát, ahonnan kirándulás közben, tiszta időjárásban a Hármashatár-hegy tornyos tetejétől egészen az újpesti lakótelepig elláthattok. A túraútvonal varázsát az adja, hogy az ember el is felejti, hogy a Budai-hegységben jár, hiszen a mészkőből és dolomitból felépülő sziklás részeket bejárva az az érzésünk támadhat, mintha egy jóval nagyobb hegycsúcsot hódítanánk meg. A meredek, nehezebb terep után a sziklagyepes tetőre felérve, a Budai-hegység magaslatainak szemkápráztató látványa mellett a Remete-szurdok hasadékaiba is beláthatunk, illetve a közeli Vörös-kővár domborulatai is felsejlenek.

