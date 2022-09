40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Brain Bar (csütörtök-péntek)

A Brain Baron idén is együtt fesztiválozhatsz korunk legmeghatározóbb gondolkodóival. Készülj fel, hogy a bolygó minden pontjáról érkező előadók darabokra szedik eddigi világképedet, hogy aztán az új tudásra építve egy még izgalmasabbat rakhass össze magadnak!

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál (csütörtök-vasárnap)

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2022. szeptember 29. és október 2. között rendezi meg a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A Könyvfesztivál fókuszába ezúttal Szlovákia magyar és szlovák nyelvű irodalma, annak magyarországi reprezentációja kerül.

10 éves a Mesemúzeum (péntek-szombat)

Mesékkel, családi koncertekkel, könyvvásárral, kreatív foglalkozással, Csukás-sétával várnak benneteket ezen az ünnepen, a büfében pedig a Kipp-kopp palacsintát vagy Rumini kedvenc hot-dogját is megkóstolhatjátok.

Oktoberfest: Sörbemutató és mulatozás a FIRST Taproomban (péntek-szombat)

A FIRST Craft Beer idén is megrendezi saját Oktoberfestjét. Ahol egy vadonatúj sör, sok nevetés, frissensült ételek, rengeteg játék, kóstolók, zene és tánc vár rátok.

Óriásbolygók éjszakája // Svábhegyi csillagvizsgáló (péntek-szombat)

Az óriásbolygók a júniusi hajnali bolygófüzér után elértek az esti égre, és szembenállásba, egyben földközelségbe kerültek. Ennek örömére a Svábhegyi Csillagvizsgálóban ismét megrendezik a nagy sikerű Óriásbolygók Éjszakája programsorozatot, amelyhez három másik bolygó is csatlakozott: az óriási Jupiter, a gyűrűs szépség, a Szaturnusz és a tengerkék Neptunusz. Derült időben több százszoros nagyításon gyönyörködhettek a világűr csodálatos bolygóiban, de szemügyre vehetitek őket a kupola távcsőóriásával és az észlelőréten kihelyezett bolygóészlelő távcsövekkel is. Borult idő esetén pedig interaktív bolygóhelyszíneket látogathattok végig, ahol megismerkedhettek a bolygók és holdjaik légkörével, alakzataival, gyűrűjével és illatával.

Mad Kert PRE-SZEZONZÁRÓ ingyenes koncertekkel-főzdetúrával és barrel project premierrel (péntek-vasárnap)

Bárki hozhat barrel témájú cuccot cserélni, illetve akár kóstolni most szombaton a Mad Kertbe. Jöhet Barrel Project, jöhet más főzde hordós cucca, lehet együtt kóstolni is, meg persze cserélni. Pénteken 20 órás kezdettel a benti taproomban az Atak bemutatkozó koncertje is vár titeket.

Édes Napok Budapest (péntek-vasárnap)

Szeptember 30. és október 2. között újra Édes Napok Budapesten. A szabadtéri desszertmennyország ezúttal is ellenállhatatlanul finom kézműves bonbonokkal és sok-sok édes élvezettel fogja elkényeztetni az ízlelőbimbókat. A fesztivál és szakvásár a Szent István téren, a Bazilika előtt várja látogatóit.

Gőzgombócozás a Czakó Piaczon (szombat-vasárnap)

Puha gőzölt kelt tészta gombóc, házi szilvalekvárral töltve, forró vanília sodóval leöntve, porcukros mákkal meghintve – ez vár rátok, persze a megszokott termelői piacon túl, a Tabánban.

Nemzeti Vágta (szombat-vasárnap)

Az idén 15 éves Nemzeti Vágta jeles évfordulójának alkalmából az idei esemény a gyerekeket, fiatalokat helyezi középpontba, a hagyományaink továbbörökítésével, illetve a lovassportok, a lovaglás népszerűsítésével a következő nemzedék számára.

Szezonzáró családi sétarepülő hétvége (szombat-vasárnap)

Sétarepülés több típussal, Gripen átrepülés, műrepülés, honvédelmi toborzósátor, katonai hagyományőrzők, lövészet, családi programok kicsiknek és nagyoknak.

Budapesti programok csütörtökön (2022. szeptember 29.)

Lev&Te – vendég: Rezes Judit // Momentán Társulat

A színpadon egy profi színész és egy profi imprós. Nincs szöveg, nincs próba. Csak kockázat és bizalom. Molnár Levente merész impróelőadása ismert színészekkel.

Sauska Magnum Bubbles Party // Jardinette

Búcsúztassátok együtt méltó módon a nyarat a Jardinette kertjében a Sauska legfinomabb pezsgőivel! Az est alatt fantasztikus buborékos italokat kóstolhattok – nagy, másfél literes pezsgőket. A Sauska Magnum pezsgőihez a Jardinette Séfje, Kisdaróczi Tamás párosított izgalmas bisztró fogásait kóstolhatjátok meg. Az est Sauska Magnum pezsgő szakértője Vincze Endre a Sauskától. A kóstoló alatt és után DJ Fody biztosítja a remek hangulatot. Meglepetés lesz a Furmint Brut Vintage 2016, mely nincs forgalomban, csak kivételes alkalmakkor kóstolható.

Punnany Massif – Ébredés // Budapest Park

Szeptember végén még egyszer begyújtja a Parkot a Punnany Massif. Meglepetés vendégekkel fűszerezve felébresztik az állóvízet, és ráülnek a méteres hullámokra.

Budapesti programok pénteken (2022. szeptember 30.)

The Art of the Brick kiállításmegnyitó

Nathan Sawaya, a New York-i kortárs művész a világon egyedülállóan élethű szobrokat és portrékat alkot, melyeket csak és kizárólag LEGO® kockákból épít. A kiállítás a szobrok széles skáláját kínálja a látogatóknak, egészen a világ leghíresebb remekműveinek újragondolt változatáig, mint például Michelangelo Dávidja, Van Gogh Csillagos éj és Leonardo da Vinci Mona Lisája.

beck@grecsó „Hoztunk valamit magunkból” – Grecsó Krisztián & Beck Zoli zenés irodalmi estje

Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

A nagy záró nap // Kertem

Elérkezett a búcsú ideje, de a téli álom előtt még egy óriási hacacáré lesz a Kőbányai úton, hogy méltóképpen emlékezhessetek a 2022-es Kertemes nyárra.

Kutatók éjszakája

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére, ahol szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével.

Poirot az Orfeumban – vacsoraszínházi est

A vacsoraszínház-rajongókat időutazásra invitálják a krimik világába, nagyszerű színészekkel, fantasztikus korabeli jelmezekkel és egy belga ihletésű vacsorával.

Pontoon Szezonzáró vol. 1 ~ Adis Is OK ~ DJ Gandharva ~ Vedat Akdag

A Pontoon is zárja a szezont, de még utoljára végigtáncolhatjátok itt hétvégét. A terepet Adis Is OK melegíti elő, őt DJ Gandharva váltja majd, az este zárásáért pedig Vedat felel majd.

Mentsvár Állatmenhely Támogatói Est // Nemdebár

Ha péntek este a Nemdebár felé jársz és van lehetőséged bármennyivel is támogatni a Mentsvárat, akkor ugorj be. Több mint 150 kutyus és jó pár nagyon lelkes kedves dolgozó lenne hálás.

Éjszakai kalandtúra a Budakeszi Vadasparkban

Kalandos Éjszakai szakvezetés során fedezhetitek fel a Budakeszi Vadaspark izgő-mozgó éjszakai állatainak életét.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. október 1.)

Madách téri Zsibi

Vintage piac, ruhadömping, kincsvadászat, zsibi hangulat a Madách téren.

Árasztó Halpart

Az Árasztó Part a Város és Folyó Egyesület (Valyo) kísérleti helyszíne, arról hogyan lehet egy elhanyagolt területet használatba venni. A helyszínt korábban is és most is sok horgász használja, ezért a záró hónap első hétvégéjének a horgászat és a halak lesz a témája.

Turi MUri – Közösségi gardróbvásár

Október 1-én a fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében rendezi első közösségi gardróbvásárát az MU Színház, ahol megunt, kinőtt, kihasználatlan ruháitokat, kiegészítőiteket adhatjátok tovább.

Pincejárat a Barlanglakás Emlékkiállításon

Özvegy Tóth Győzőné egészen a 1960-as évek végéig használta azt a lakást, amely a Budapesti Történeti Múzeum jóvoltából kiállítóhellyé alakult. Napjainkban a fenntartó 22. Kerületi Önkormányzat és Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési központ felügyelete alatt működik a kiállítóhely, amely özvegy Tóth Győzőné szobáját és konyháját, az albérlők lakrészét és a helyi kisiparosok szerszámait mutatja be látogatóinknak.

Ruhavásár a Főfotóban

Október 1-én szombaton megrendezésre kerül a Főfoto történetének első Ruhavására. Az 5 órán át tartó ruhavásár során rengeteg márkás, vintage, old school, divatos ruha közül tudtok majd válogatni.

Főzdekocsmák Éjszakája

A tavaszi Nyitott Főzdék Napja után, az őszi időszakban – idén először -, jön a Főzdekocsmák Éjszakája. Egy este, amikor minden a taproomokról, azaz a sörfőzdék mellett működő vendéglátóhelyekről, a frissen csapolt sör élményéről, és a kocsmagasztronómiáról szól.

Quimby, vendég: Aron Andras & the Black Circle Orchestra – Budapest Park

Hosszú idő után 2022. október 1-jén áll újra színpadra a Quimby zenekar a Budapest Parkban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. október 2.)

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Tele a szekrény kinőtt ruhákkal? Lecserélnéd régi turmixgéped? Tavaly karácsony óta porosodik dobozában az ajándékba kapott társasjáték? Menj, és add el vagy vásárolj, az októberi lomtalanításra szánt holmik találjanak új gazdára!

Cifra Palota – Interaktív családi programok a Müpában

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

KISKERTPIAC – slow gastro feat CHILI

Október első vasárnapján a Mad Garden Buda újra megtelik a KISKERTPIAC növényeivel, virágaival, a természetes dizájn kiállítók termékeivel. Mellette csakúgy lassan, ráérősen, ízlelősen, kicsit csípősen a nyár terméseiből készült finomságok is jönnek.

Termelői piac és ebéd Mautner Zsófival

Salamon Magda Egy csipet józan íz című szakácskönyvébe 270, a saját konyhájukban is előforduló fogás került be, ezekből inspirálódik a tematikus gasztropiac, egybeolvasztva a szezonális termelői árukat, a főzést és a piac atmoszféráját. A Lapozz bele a piacba! kiemelt eseménye a közösségi főzés lesz Mautner Zsófi gasztrobloggerrel, aki a piacon fellelhető alapanyagokból a helyszínen készít ételeket Salamon Magda könyvének receptjei alapján.

A Kávé Napja // Akvárium Klub Official

Magyarországon tizedik alkalommal ünnepeljük a kávé világnapját A Kávé Napja rendezvény keretében. Idén is az Akvárium Klubban várják a kávérajongókat és a szakmát október 2-án, vasárnap 10 és 18 óra között, ahol a belépőjegyért korlátlan kávékóstolást biztosítanak a világ legizgalmasabb termőterületeiről származó kávékból, valamint alkoholos és alkoholmentes kávékoktélokból.

Állatok Világnapja Kőbányán

Foglalkozások, workshopok, kisállat pszichológus, kutyadietetikus, állatorvos, kutyakozmetikus is vár titeket Kőbányán a Rottenbiller parkban.

Dunai Regatta

Megújult formában tér vissza a Dunai Regatta Budapest szívébe. Az első nap továbbra is az egyetemisták összecsapásairól szól, legyen szó akár sárkányhajós, evezős, streetball vagy urban volley bajnokságról. Az újító második nap pedig a családok és a felcseperedő generáció sportolóinak napja, ahol mindegyik nagypályát gyermekek és érdeklődő felnőttek foglalhatják el, és próbálhatják ki tehetségüket.

Matisse kiállítás tárlatvezetéssel

Csodáld meg Henri Matisse életművét egy VIP Mit csinálsz ma?-s tárlatvezetésen!

Beck Zoltán – Vecsei H. Miklós: Kártyajáték

Van 32 lap, a kártyák mindegyikén egy-egy szó, félmondat: valami, ami talán az életfordulókat jelöli, vagy csak hangulatot, állatot, égitestet. Minden este legfeljebb 9 kártyalapot játszanak ki, amit ti húztok ki, egy kártyára legfeljebb 9 percnyi idő van. A kártyákhoz történetek, versek, dalok, személyes élmények kapcsolódnak. Olyanok, amelyeket nem árulnak el előre egymásnak sem.

Frakk, a macskák réme // BJC

Mesemusical a Madách színház művészeivel, csaholással és macskakergetéssel kétszer fél órában.

“A mindennél emlékezetesebb éjszaka” // Nádas Péter Budapestje

Bazsányi Sándor irodalomtörténésszel, Nádas Péter monográfusával rendhagyó beszélgetés során járhatjátok be a 7. kerületet, amely nemcsak az életmű, hanem az irodalmi szövegek szempontjából is fontos. A séta elsősorban az életet és az életművet járja be, ahol megláthatjátok, miként rétegződik egymásra történelem, trauma, egyéni sors és irodalom.

Furcsa pár // Bem mozi

Jack Lemmon és Walter Matthau egy zseniális klasszikusban a Bem Mozi vásznán.

John Malkovich – A zenekritikus // Erkel Színház

Szimfonikus zenekari változatban érkezik Budapestre John Malkovich zenekritikája. A formabontó előadás tökéletes egyvelege egy színdarabnak és egy hangversenynek. A legnagyobb zeneszerzők, világhírű zenészek kerülnek górcső alá. Kritika kaján humorral fűszerezve október 2-án az Erkel Színházban.

