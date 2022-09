5 különleges kiállítás és tárlatvezetés Budapesten 2022 őszén

Nem mindennapi kiállításokat, tárlatvezetéseket és csoportos túrákat gyűjtöttünk egy csokorba Budapesten, hogy idén ősszel se maradjatok izgalmas kulturális programok nélkül!

Zseblámpás tárlatvezetés az Iparművészeti Múzeumban (2022. szeptember 23.)

Az Esterházy hercegi kincstár műtárgyai bombatámadás áldozatává váltak a budai Esterházy kastély pincéjében a II. világháború végén. Megközelítőleg öt évig hevertek a föld alatt, mielőtt kibányászták a sérült textileket, törött ötvöstárgyakat és darabokban lévő fegyvereket. Az Iparművészeti Múzeum restaurátorai több mint 70 éve azon vannak, hogy amit csak lehet, helyrehozzanak ezekből, de vannak olyan műtárgyak, amelyek nem javíthatóak. Ezekből készült az Opus 735 – A háború nyomai az Esterházy hercegi kincstár műtárgyain című kiállítás a felújításra váró Iparművészeti Múzeum Üllői úti épületében.

A tárlatvezetésre ide kattintva tudsz jegyet vásárolni.

Irodalmi tárlatvezetés az Északi járműjavítóban (2022. szeptember 24.)

A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Közlekedési Múzeum közös programsorozatának negyedik, egyben záró irodalmi tárlatvezetésén a tömegközlekedési frontvonalak hátországát járhatjuk körbe, hogy megtudjuk, milyen életpályamodellek rajzolódnak ki a pályaudvarok árnyékában. Sára Sándor és Gaál István Oda-vissza és Gaál István Pályamunkások című filmjeinek részletei, Tarr Sándor és Moldova György írásaiból elhangzó irodalmi szövegrészletek, és a Törekvés Táncegyüttes bemutatója teszi teljessé a programot.

Jegyvásárláshoz kattints ide!

Hangártúra az Aeroplex ferihegyi bázisán (2022. október 7-8.)

Október 7-8-án több időpontban indulnak az Aeropark csoportos tárlatvezetései az Aeroplex of Central Europe Aircraft Technology Center ferihegyi karbantartóbázisának hatalmas hangárjaiban. Kíváncsi vagy arra, hogyan történik a legmodernebb repülőgépek ápolása? Érdekel, mi minden található a burkolatok alatt, és hogyan zajlik egy fékszárny, egy hajtómű,vagy egy futómű karbantartása? Megnéznéd azokat a műhelyeket, ahol az egyes elemek javítását végzik a szakemberek? Akkor ez a te programod!

Kattints ide, ha időpontot foglalnál!

Látogatás a Budapest Mecsetben görög vacsorával (2022. október 26.)

Az utazásokat és túrákat szervező Experience Balkan egyesület látogatást szervez a Budapest Mecsetbe a Magyarországi Muszlimok Egyháza tagjainak vezetésével, amely keretein belül bejárhatjuk a főváros legnagyobb mecsetét, valamint megismerhetjük az iszlám közösség mindennapjait és az iszlám vallás alapjait. A program során megtekinthetjük az imára hívást és az imát is. A mecsetlátogatás után mindenkit szeretettel várnak a Floga Grill görög étterembe egy közös, görög vacsorára.

Bővebb infóért kattints ide!

Bunkertúrák a Csepel-művekben (több időpontban)

A komor őszi időjárás elől mindig jó behúzódni valahova, valamilyen védett helyre, éppen pont ez alkalommal miért is ne egy bunker tenne ilyen jó szolgálatot? A Csepel Művekben kanyargó bunkertúrák az egyik legerősebb üzemi óvóhelyi rendszert mutatják be föld alatt és föld felett, tömegóvóhelytől egészen a kórházbunkerig. A légitámadásokat túlélőkről készített dokumentumfilmek mellett ráadásul a kiállított eszközök egy részét ki is lehet próbálni, a lehető legteljesebb élmény érdekében.

A túrákról és az időpontokról ide kattintva találsz bővebb információt.

További izgalmas kiállítások Budapesten idén ősszel: