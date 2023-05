40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. május 18-21.

Májusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, piaci élmények, családi programok – összeállításunkban mindből találhattok.

Többnapos programok Budapesten és környékén

Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál (vasárnapig)

Találkozz kedvenc IPA-iddal, EPA-iddal, APA-iddal, különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökkel, a szűretlen búzákról és precíz lágerekről nem is beszélve. A habzó italok mellé finomabbnál finomabb sörkorcsolyákkal is készülnek a kiállítók.

Filmfesztivál a Gödöllői Királyi Kastélyban (péntek-vasárnap)

Május 19. és 21. között a Gödöllői Királyi Kastély patinás falai közt ingyenes programokkal és izgalmas témákkal kerül idén is megrendezésre a Nemzetközi Környezetvédelmi Filmfesztivál. Az idei mustra fő tematikája a közeli jövő fenntartható vízgazdálkodása lesz, vagyis az erről szóló párbeszéd: a víz-hangok. Magyarország legnagyobb ökológiai filmes eseményén az előválogatást követően 50 mozgóképre rögzített csoda versenyez a neves zsűri és a közönség előtt. Ezen túl szakértők előadásaival, interaktív kiállításokkal és workshopokkal is várnak benneteket.

Vintage Garázsvásár (szombat-vasárnap)

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyabarát garázsvásár a Budafoki úton, ahol jó árban juthatsz szuper cuccokhoz.

I. Kutyával túrázunk találkozó // Dömös (szombat-hétfő)

Az Adventures with dogs és a Kutyával túrázunk csoport alapítója által szervezett első kutyával túrázunk találkozó a Dömös kempingben.

Budapesti programok csütörtökön (2023. május 18.)

Parti Nagy Lajos – irodalmi est és közönségtalálkozó // Verőce

Parti Nagy Lajos Kossuth- és József Attila-díjas költő, drámaíró, író, szerkesztő, kritikus. 1998-tól a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Ezen az estén egy kötetlen beszélgetésre várnak titeket a kiváló szerzővel.

Hajnali Hold // Hagyományok Háza

Május 11. és 18. között több alkalommal megtekinthetjük a Magyar Állami Népi Együttes táncszínházi előadását, melynek középpontjában a Kárpát-medence néphagyományai állnak. A női lélek titkos, érzéki világáról szóló különleges produkciónak a Hagyományok Háza ad otthont.

Xiu Xiu // Dürer Kert

Menekülés a szörnyű valóság elől – Jamie Stewart legbelsőbb frusztrációinak színpadi megtestesülésének ismét szem- és fültanúi lehettek, méghozzá épp, mint legutóbb, most is egy albumpremier kapcsán – május 18-án a Dürer Kertben.

Esti séta az állatkertben

Május 4-én és 18-án kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár.

Budapesti programok pénteken (2023. május 19.)

Nyit a Kertem!

Új helyszínen, a Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút sarkán nyitja meg a kapuit a Kertem. Az első este DJ Nairobi vár benneteket.

Nekünk írták a dalt! Kiállítás Exkluzív #3: Rupaszov Tamás minikoncert // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza „Nekünk írták a dalt!” című poptörténeti kiállítása időről időre egy exkluzív koncertélmény keretében is látogatható. Május 19-én például az underground zenei szcéna megkerülhetetlen alakja, a Trottel zenekar alapítója, Rupaszov Tamás ad minikoncertet a kiállítótérben.

Artmozik Éjszakája // több helyszínen

Filmrajongók, figyelem! Éjszakába nyúló mozimaratont szervez május 19-én több budapesti artmozi, név szerint a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán. A 18 órától másnap reggel 6 óráig tartó eseményen premier előtt vetítik Dominik Moll Akkor éjjel című filmjét, de régi klasszikusok (David Lynch: Dűne, Quentin Tarantino: Jackie Brown, Martin Scorsese: Az utolsó valcer, és sok más) is feltűnnek a vetítővásznon. A részvétel feltétele a minden helyszínen érvényes karszalag megvásárlása.

Jónás Vera Experiment Trió – Várkert Akusztik

A Fonogram-, és Artisjus-díjas Jónás Vera dalaival behúz egyedi világába. Zenéjével egyszerre ringat el és tüzel fel, míg dalszövegei a belső utazásoktól indulva a világ történéseire való reflexióig széles spektrumon mozognak. A folyamatosan új utakat kereső, friss megközelítésekkel és hangzásokkal kísérletező énekesnő-dalszerző Várnai Szilvia billentyűs és Bécsy Bence gitáros közreműködésével a tavaly megjelent Hold című nagylemez legjobb dalai mellett a korai, kísérletezőbb időszak felvételeit is elviszi a Várkert Bazárba.

ÚjholDuó :: tEDDV!SSZa – alter/indie versmegzenésítés // 101klub

Versek másképp, alter/indie/new wave felfogásban. A ’80-as évek angolszász zenéiből táplálkozva. A koncertek után Postpunk Lovers buli vár rátok a ’80-as, illetve a ’90-es évek underground zenéivel.

Vörösfenyő duó koncert // Zsengélő Café, Verőce

A 2010 nyarán alakult Vörösfenyő repertoárjában Nagy Balázs Krisztián dalai valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, The Doors, Oi Va Voi, Sziámi, Rage Against the Machine…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Grand Mexican Warlock + Ék // A38

A Grand Mexican Warlock az elmúlt években meglehetősen ritkán állt színpadra, így igazi kuriózumnak számít a hajós koncertjük. Az első három nagylemez jól ismert dalai mellett, első ízben csendül fel néhány vadonatúj szerzemény a javában készülő visszatérő albumról.

Péterfy Bori & Love Band // Szentendre, Barlang

A Péterfy Bori & Love Band ad szabadtéri koncertet a szentendrei Barlangban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. május 20.)

I. Nagy Dunakanyar Evezés // Esztergom

Az óriási vízi parádén legalább száz hajóval: sárkányhajókkal, kajakokkal, kenukkal, evezős hajókkal és SUP-okkal indulhattok egyszerre Esztergomból, és irány a Kanyar.

Esztergom-Vác kerékpártúra

Egy kellemes, laza, 50 km-es tekerés a Esztergom vasútállomás-Párkány-Helemba-Szob-Vác vasútállomás útvonalon.

Kirándulás a Dunakanyarba // Vácrátót – Nagymaros – Zebegény

A nap első felében körbejárhatjátok a csodálatos Vácrátóti Botanikus kertet. Ezt követően Nagymaroson tekinthetitek meg a látnivalókat, majd hajóra szállhattok és a Dunáról élvezhetitek a Dunakanyar csodálatos világát.

Medicina @ Tandem *Nyárindító, szabadtéri koncert* // Nagymaros

Szabadtéri, kora nyári örömünnep a Tandemben. Három órán át lágy dallamokkal emelkedhettek a magasba, ahol szabadon szállhat az ének a mantrák és gyógyító dalok által.

Darus Gyereknap Budaörsön

Végre testközelből is megismerkedhettek az építőipari munkagépekkel 2023 egyetlen országos munkagépekkel kapcsolatos családi rendezvényén a Darus Gyereknapon 2023. május 20-án szombaton. A rendezvény kifejezetten a kisgyerekek igényeihez igazodik, háromórás idősávokra lehet belépőjegyet venni, és pelenkázáshoz van baba-mama szoba is a helyszínen. De nem csak a gyerekek, hanem műszaki beállítottságú szüleik is részesülhetnek izgalmas élményekben, az akna túra során ugyanis a szerelőakna felett álló autódaru futóművét lehet átböngészni, amelyet jellemzően az apukák különös izgalommal fogadnak.

Újbuda 18. születésnapja

Koncertekkel, lézershow-val, rengeteg ingyenes szabadtéri játékkal, arcfestéssel, állatsimogatóval, kézműves foglalkozással, jelmezes beöltözéssel, óriás fajátékokkal, pecsételő játékokkal várnak titeket a Bikás parkban.

IX. szemétszedés a Városmajorban

Május 13-án tisztítsátok meg együtt a Városmajort, majd a munka végeztével hűsítsétek le magunkat egy frissítő limonádéval a Majorkában.

Ingyenes programok várnak a Margitszigeten is:

Nyárnyitó mulatság a breadpitben

Ismét szélesre tárja a kertkaput a breadpit. Tacoval, grillkolbásszal és szuper DJ-kkel várnak titeket egy szabadtéri mulatságra.

Etyeki Piknik – Szőlőskerti Party

Az Etyeki Piknik már sokak számára ismerős lehet, hiszen évek óta nagy sikere van a helyi pincészetek között kialakított fesztiválnak. Május 20-án azonban nemcsak nyitott pincékkel, ízletes ételekkel és vásárokkal készülnek, hanem egy utánozhatatlan Szőlőskerti Partyra invitálnak benneteket, ahol a fő show-t ezúttal a zene viszi: a giccspartytól a deep house-on át több műfaj és fellépő csap zenebonát, köztük számos DJ is keveri a talpalávalót a szőlőben.

House Piknik – Nagy Piknik, Pilisborosjenő

Hivatalosan is megünnepelhetjük a napsütéses szezon beköszöntét a pilisborosjenői House Piknik hangulatos eseményén. A helyszín a téglagyár melletti, gyönyörű fákkal körülölelt mező, ahol extra látványvilággal ötvözött, éjszakába nyúló lemezpörgetésre számíthattok. Ezen a különleges tech-house zenékkel tarkított bulin lesz minden, ami egy jó bulihoz kell: zene, tánc, finom ételek, a kedvenc italaid és egy kellemes piknik a barátaiddal. Siessetek, mert jegyek már csak korlátozott számban kaphatók!

DE MARKT x KOMMENZI vinyl fair // 4K

Napjainkra szerencsére újra fellendülőben van a lemezgyűjtés, lemezezés műfaja nem csak szakmai berkekben, amihez kapcsolódik DE MARKT is olyannyira, hogy egy egész alkalmat szánnak neki.

Lovagi Torna a Visegrádi Fellegvárban

A Szent György Lovagrend tagjai egy látványos lovagi tornán mutatják be, hogy miképpen küzdöttek a harcosok a király és a királyné kegyeiért a 14. századi Visegrádon.

Próbáljátok ki a régi idők járműveit:

Art deco Budapest

Nem akármilyen sétára vállalkozhattok május 20-án, hiszen három évtizeden és három kerületen át kalandozhattok majd a budapesti art deco világában. A Pestbudai Séták csapatával az 1910-es, ’20-as és ’30-as évek kiemelkedő építészeti csodáit ismerhetitek meg Józsefváros, Erzsébetváros és Lipótváros utcáin járva. A 2,5 órás sétán manzárdtetők, pillérek, történetek, bűnügyi regények és korabeli sajtócikkek vezetnek majd benneteket.

Facebook-esemény >>

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen

Május 20-án számos magyar kisüzemi sörfőzde ajtaja megnyílik a nagyközönség előtt. A résztvevők sörbemutatókon és főzdetúrákon vehetnek részt, ráadásul új termékekkel is megismerkedhetnek. Egyes főzdékben kézműves sajtokból, párlatokból és egyéb helyi finomságokból is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők.

Simorág TánCirkusz: Dilemma BEMUTATÓ

Vérfagyasztó és lírai, humoros és elgondolkodtató színházi játék a Simorág TánCirkusszal.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. május 21.)

Szatyor Ruhavásár – kerekasztal-beszélgetés – brunch

A Szatyor Bár és Galéria ismert bloggerek ruháit felsorakoztató gardróbvására egészül ki kerekasztal-beszélgetéssel és brunchcsal. A beszélgetés témája: a fenntarthatóság egyéni oldala.

Átmozgató Gerinctorna a Figaróban

Minden vasárnap átmozgató gerinctornára vár kicsiket és nagyokat a Figaró kertben Jakab Gabi személyi edző.

Vegan Sunday Market // Westend Tetőkert

Májusban is lesz közösségi vegán piac a Westend Tetőkertjében. Konyhai alapanyagok, finom ételek, italok, CF termékek, kézműves mity-müttyök és a VSM közösség vár rád a Vegan Sunday Marketen. A tavaszi piacon vásárolhatsz majd többek közt vegán sajtkülönlegességeket, sütiket, szendvicseket, chili szószokat, kézműves vegán szappanokat, krémeket és tisztálkodószereket, zerowaste termékeket, aszalt gyümölcsös tömböket, magvas szeleteket, vegán bonbonokat, hambit, nyers süteményeket és szeleteket, finom szörpöket, smoothie-kat, sós előételeket, kenegetős és tunkolós finomságokat. Természetesen mindent vegánul.

Vár-barlangi séta

Május 7-én, 21-én, 28-án és 29-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

Epreskerti mesék

Rendhagyó, 2 órás sétára invitál május 21-én az Imagine. Mindhárom napon 10:00-kor és 12:30-kor kapcsolódhattok be ugyanis az eldugott, mesebeli Epreskert meséibe. Ezen az alkalmon a séta élménye, a sétavezető magyarázatai és a színészi játék fonódik össze és egyfelvonásos, időutazó sétaszínház keretében nyújt bepillantást az Epreskertbe. Ne lepődjetek meg, ha belebotlanátok Jókai Mórba, Stróbl Alajosba vagy épp Sisibe!

További infók >>

Kiskertpiac – városban, zöldben // Mad Garden Buda

Városban is zölden sok-sok növénnyel, természetközeli divat és otthon kiegészítőkkel.

A szecesszió elfeledett mestere // városi séta

Kőrössy Albert Kálmán építészt a szecessziók mestereként tartjuk számon. Több erzsébetvárosi épületében is szerencsésen megőrződtek Róth Miksa és műhelye által készített ólomüveg ablakok. Ezeket az épületeket nézhetitek végig ezen a 120 perces sétán Dávid Brigitta művészettörténésszel.

Csinibaba Táncdalfesztivál – Katona József Színház X Budapest Park

A Csinibaba c. film betétdalai és a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak slágerei adják a Katona József Színház és a Budapest Park közös, kísérleti előadásának alapját. A színház és a koncert fúziójából létrejött műsor során a Katona színészeihez a Parkban gyakran fellépő zenészek csatlakoznak május 21-én.

