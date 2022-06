Ingyenes minikoncertek visznek életet Budapest vásárcsarnokaiba

Képzeljük el, ahogy éppen egy vásárcsarnokban válogatunk az almák, paradicsomok, különböző zöldségek között, azon törjük a fejünket, hogy mit felejtettünk el, vagy éppen az árak miatt zsörtölődünk. És ebben a pillanatban, ahogy 10-et üt az óra, megpengetnek egy gitárhúrt, megszólalnak a rézfúvósok, vagy akár felcsendül egy kis latin-jazz. Udvardi Márton is pontosan ezt képzelte el, majd meg is valósította. Ismerjétek meg A Zenélő Piac kezdeményezést!

Hogyan lett álomból valóság?

A Zenélő Piac ötletgazdájának, Udvardi Márton életében mindig is jelen volt a zene. Már 16 évesen zenélni, trombitálni szeretett volna, és ezt egy kis kitérővel sikerült is véghez vinnie. A Zeneakadémián tanult jazzszakon, és ma már az Ég alatti 5 és a Rézeleje Fanfárosok vezetője. Ezáltal érthető, hogy gondolatai akkor is a zene körül forogtak, amikor jött a Covid, vele együtt a karantén, majd sorra maradtak el a koncertek.

Így történt, hogy éppen a legnagyobb lezárások közepette, a kissé üres Bosnyák téri piacon, lelki szemei előtt látta, ahogy a moldvai és balkán zenét játszó rezesbandájával végigjárják és felélesztik a piacot. Akkor még csupán egy elképzelés volt A Zenélő Piac, aminek gondolata azonban nem hagyta nyugodni a zenészt.

Tavaly augusztusban, amikor épp a piacon járt, egy most vagy soha gondolat által vezérelve megkérdezte, hogy kit keressen meg az ötletével. Legnagyobb meglepetésére örömmel és szívesen fogadták az indítványozását, sőt, kiderült az is, hogy a gazdasági igazgatóban is felmerült már egy hasonló kezdeményezés ötlete. Majd nem sokra rá, az a kép, ami egykor Márton lelki szemei előtt lebegett, megtörtént a valóságban is. A Rézeleje Fanfárosok felrázták a Bosnyák téri piacot.

Minikoncertek Budapest piacain

2021 szeptemberében már 14 pop-up jellegű minikoncerttel tették élvezhetőbbé az egyébként sokak által nem igazán kedvelt bevásárlást. A Nagycsarnokban, a Rákóczi téri a Bosnyák téri piacon, a Fehérvári úti csarnokban és a Flórián téri üzletközpontban a vásárlók hol népi kamarazenekart, hol rézfúvósokat, míg máskor vérbeli latin dallamokat hallhattak.

“Az emberek szomjazzák az ilyesmit. Meglepődnek, megállnak, és sokan vissza-visszajárnak, ha tudnak róla, hogy lesz még hasonló koncert. Néha egy-két kereskedő nehezményezi, hogy fél órán keresztül nem csak a vásárlók kéréseit hallhatják a nap során, viszont köztük is van, aki nagyon élvezi és támogatja. Találkoztam magányos és beteg emberekkel is, akik azt vallották, hogy sokat jelent nekik az élmény, amit kapnak az élő zene által” – mesélte Márton, mikor arról kérdeztük, hogy az emberek miképp fogadták a kezdeményezését.

Tehát siker és több pozitív visszajelzés koronázta a tavalyi projektet. Így hát Márton nem állt meg itt, elkezdett olyan források után kutatni, amelyek további piackoncertek megrendezését tették lehetővé. Így talált rá, és nyerte el a Rév8 és a Józsefváros Önkormányzata pályázatát, és ennek köszönhetően ez év áprilisától 2023 márciusáig 24 kiskoncertet rendezhet a Rákóczi téri piacon.

Zenei sokszínűség a piacon

A Zenélő Piac nem titkolt célja, hogy olyan zenekarokat szólaltasson meg, akik minőséget képviselnek, értéket adnak, s ezáltal a közönség olyan zenével lehet gazdagabb, amit magától valószínűleg nem keresne. Márton e célt szem előtt tartva álmodja meg a koncertsorozatokat, ami során nagy figyelmet fordít arra, hogy minél többet megmutasson a hazai kortárs zenéből, és a legkülönfélébb zenei műfajokat vigye el a piacok tereibe.

Emellett Márton annak is figyelmet szentel, hogy akusztikusan vagy félakusztikusan megszólaló formációkat válasszon, hogy organikusan a piac része lehessen a koncert. Eszerint ebben az évben már felcsendültek a jazz, a mexikói zene, az indiai szakrális zene, a gyimesi népzene és a XIV. századi itáliai zene hangjai is.

Mártontól megtudhattuk azt is, hogy A Zenélő Piac egyik fő mozgatórugója az volt, hogy láthassa az örömöt és a meglepetést az emberek arcán. És amikor belevágott, nem is sejtette, hogy számtalan más hozománya is lesz, például megismerhetett olyan zenészeket, akiket a projekt kapcsán keresett fel ismeretlenül. Illetve az is inspirálta, hogy egy nem szokványos térbe olyan kulturális tartalmat csempésszen, ami könnyen hozzáférhető az emberek számára.

Piackoncertek a Rákóczi téri vásárcsarnokban 2022-ben

Ha pedig a Rákóczi téri vásárcsarnokban szereznénk be a legfrissebb hozzávalókat az ebédünkhöz, zenei kíséretre számíthatunk több nyári szombaton át, de az év többi részében sem hagyják a vásárlókat zene nélkül.

Minden zenei szessön délelőtt 10 órakor kezdődik, és általában fél-háromnegyed órára csendülnek fel a hangszerek.

július 30.: Ségercz Ferenc és Molnár Bálint duó – moldvai népzene

augusztus 6.: Macsotay Guillermo és Udvardi Márton – bossa nova és latin jazz

augusztus 27.: Fröcccs duó – jazz

szeptember 3.: Tamaskó Gábor – blues egy szál gitárral

szeptember 10.: Ms Matis és Darvas Kristóf – bárzene

szeptember 17.: Varga Veronika, Réti Benedek – délszláv és balkán kávéházi muzsika

október 8.: Király Dóra, Kerényi Róbert duója – világok találkozása két furulyán

október 22.: Baló Sámuel duó – jazz

november 5.: Móser Ádám – tangó, sanzon

november 19.: Obadu – folk-elektronika live-act

december 3.: Sztojka – villanycitera

december 17.: Rézeleje adventi fanfárosok – fanfáros banda

március 18.: Ír zenei session – Szent Patrik másnapjára

Mindezek mellett pedig 2022 második felében a Főváros és a Budapest Brand pályázata révén a piackoncertek eljuthatnak 7 új helyszínre is: a Fehérvári úti, a Fény utcai, a Flórián téri, a Római-parti, a Békásmegyeri, a Vörösvári úti és a Bosnyák téri piacokon biztosan várhatóak koncertek.

Szívesen veszik azonban más, olyan piacok jelentkezését is a jövőben, amelyek nyitottak a kezdeményezésre.