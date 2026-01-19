A magyar kultúra napja 2026-ban is számtalan programot tartogat számotokra Budapesten és környékén. Ezek közül válogattuk ki a legizgalmasabbakat.

Vecsei H. Miklós: Mondjad, Atikám! // Csili Művelődési Központ (2026. január 19.)

Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakaszainkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt benne. „József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit. A darab 2018 óta fut a Vígszínház repertoárján, melynek utaztatható verziójában a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is szerepel.

Gyógyító irodalom // Csokonai15 (2026. január 20.)

Lackfi János Elmúlik című verseskötete és a A maga szakálla című könyve áll a gyógyító irodalom sorozat fókuszában. A művek hétköznapokba beáramló hatásairól való beszélgetésbe Herner Dorka pszichológust hívta meg Oláh Andrea újságíró.

Szeretlek mint állat – filmvetítés és beszélgetés // Bakáts Bunker (2026. január 21.)

A vetítés után Novák Erikkel, a film rendezőjével és szereplőivel, Péterfy Borival és Farkas Franciskával Szegedi Fanni és Csete Soma beszélget. A vetítés a rendező MYTHOH6RR6RP6RN9LOGY című kiállításának képei között kerül megrendezésre.

Magyar kultúra napja a Városligeti Műjégpályán (2026. január 22.)

Ezen a napon feledésbe merülnek a mainstream külföldi zenék és Omega, KFT, Hungária, Charlie, Analog Balaton, Hiperkarma, 30Y, Beton.Hofi, Azahriah és más magyar ismerős hangok fognak felcsendülni a rádióból.

Magyar kultúra napja 2026 – NKA Hangfoglaló Minifeszt // Turbina (2026. január 22.)

Bemutatkoznak az NKA Hangfoglaló Program 2025/26-os évad Induló előadói alprogram támogatottjai. Hallgassátok meg élőben a 12. évad produkcióit a Turbina három termében!

A magyar kultúra napja: Borbély-Batyu-Mohácsy trió feat. Tóth Ildikó „Fecske” // Fonó (2026. január 22.)

Farkas Zoltán „Batyu”, a táncházmozgalom legkorábbi és legismertebb figuráinak egyike, a multiinstrumentalista Borbély Mihály, a magyar fúvós ethnojazz mestere és az ifjú tehetség, Mohácsy Lőrinc Ágoston kísérletező kedvű, széles zenei eszköztárat birtokló nagybőgőművész triója újdonság a hazai kortárs folklór szcénájában. A három művész, a hagyományos táncanyag és zene textúráját megbontja, szálaira fejti szét, s abból új, a mozgás és a dallam közé feszített anyagot alkot.

Regős Mátyás & Vértesi Ferenc: Cseh Tamás- & Fedon-dalok // MANYI (2026. január 22.)

Regős Mátyás költő, író, tanár és Vértesi Ferenc gitáros, dalszerző, képzőművész régóta zenélnek, álmodnak együtt. 2025 áprilisában jelentették meg Fedon-dalok című, saját szerzeményeikből álló bemutatkozó albumukat, amely Patyik Fedonról, a képzeletbeli barátról, szatmári kőművesekről, kőbányai nőkről és különös sorsokról szól. Korábban, 2014 környékén volt egy közös Cseh Tamás-műsoruk is. Most elérkezettnek látják az időt arra, hogy a Magyar Kultúra Napján és Cseh Tamás születésének napján, január 22-én egy este egymás után adják elő a két különböző műsort, amely két különböző, mégis egymásba fonódó világ, és amely saját életük nagyjából 10 éves metszete.

Platon Karataev duó koncert és tárlatvetés // Szentendrei Régi Művésztelep (2026. január 23.)

A zenekar mélyen emberi hangvételű dalai különösen jól rezonálnak a magyar kultúra napjának szellemiségére: kérdeznek, reflektálnak, és teret adnak a befelé figyelésnek. A dalok most egy igazán különleges térben, a Szentendrei Régi Művésztelepen a kiállított művek között szólalnak meg. A koncert előtt tárlatvezetésen is részt vehettek az Örökölt minták c. kiállításon.

Nyílt nap az Országos Széchényi Könyvtárban (2026. január 24.)

A magyar kultúra napjához kapcsolódóan 2026. január 24-én, szombaton nyílt napon várnak titeket 10 és 17 óra között a nemzet könyvtárában. A Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal kéziratait és a versek történetét a kurátorok vezetésével ismerhetitek meg. Betekinthettek a toronyraktár máskor zárt világába, a sétákon érdekességeket tudhattok meg a könyvár gyűjteményéről és a palota épületéről. Ráadásul múzeumpedagógus által vezetett játékos feladatok és különleges óriás kirakók is várják a gyerekeket és a családokat.

