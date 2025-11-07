Holdbéli táj hangulatát idézik meg az égig érő homokbuckák Budapest közelében 

Az örökké új kalandra szomjazó felfedezőket sivatagi látvány nyűgözi le egy cseppet sem hétköznapi helyszínen – és a legjobb, hogy még repülőre sem kell pattanni érte.

Kráterek és buckák vidéke, ahol mindenkire új élmény vár

A fóti homokbánya Budapesttől mindössze 20 kilométerre, lenyűgöző látvánnyal és űrbéli élménnyel nyűgözi le a kalandorokat. Nem csoda, hogy az elhagyatott bányaterületet fotósok százai örökítették már meg: a változatos terület, az aranyló homok és a végeláthatatlan égbolt együttese olyan látványt nyújt, mintha az ember Magyarországról hirtelen keleti vidékre csöppent volna.

A vizuálisan igencsak erőteljes táj megint másokat Izlandra emlékezteti – az mindenesetre biztos, hogy az itt készült fotóitokkal jó pár bókot bezsebelhettek majd. Ha képeket készítenétek, legjobban teszitek, ha napkeltekor vagy napnyugtakor érkeztek, hiszen így lencsevégre kaphatjátok a napsugarak és a homokszemek nászát is.

A különleges homokbánya a crossmotorosokat is Fótra csábítja, sőt, a terület még quaddal is bevehető. A járműnyomok eredményeképp a helyszín holdbéli hangulatot áraszt, és még az adrenalinlöketről is gondoskodik.

Míg a két kráter egyike sivatagi miliőt fest fel, addig a másik, a szárazságtűrő növényekkel szegélyezett tőzegláp az ősz beköszöntével aranyba öltözve ejti ámulatba a felfedezőket.

A homokbánya Fót és Dunakeszi között húzódik, és elképesztő látványának köszönhetően számos produkció képkockáiról visszaköszönt már – igazi bakancslistás helyszín, mely Budapesttől egy karnyújtásnyira ígér természetközeli kalandokat.

