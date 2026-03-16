Tavaszi kalandok Tokaj-Hegyalján: Fergeteges élmények várnak a történelmi borvidéken

Egy borvidéket nem csak ősszel érdemes felfedezni, hiszen tavasszal is legalább olyan különleges arcát mutatja. Tokaj-Hegyalján is megindult az élet: túrázók járják az ösvényeket, bringások az utakat, a várak kilátóteraszain pedig kirándulók pihenik ki fáradalmaikat.

Barangolás a zöldellő dűlők között

Tokaj-Hegyalja valójában nem egyetlen város története, hanem 27 településé. Tokaj, Tarcal, Mád, Tállya, Erdőbénye, Sárospatak, Hercegkút, valamint a többi város és apró falu együtt alkotja ezt a különleges tájat. A dombok nem túl magasak, mégis folyamatosan változó panorámát adnak: minden szépségét megmutatják a Bodrog kanyarulatainak, a szőlőültetvények szabályos sorainak és a Zemplén vonulatainak.

A Tokaji-hegy, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Kopasz-hegy környékén több jelzett útvonal is fut, amelyek tavasszal különösen szépek. Tarcalnál a hegyoldalból a hatalmas, kőből faragott Áldó Krisztus-szobor tekint a tájra. Ide rövid, de látványos túra vezet.

A Tokaji borvidék legmonumentálisabb látványosságát 2015-ben állították, ahonnan tiszta időben egyszerre látható a Tisza és a Bodrog találkozása, a békés vizű tarcali bányató, valamint a környező dűlők szőlősorai. A szobor a több mint 1400 km-es Mária út egyik megállójaként is szolgál, az ezt körülölelő sétánnyal.

A Zempléni-hegység peremén fekvő falvakból – például Erdőbényéről vagy Tállyáról – hosszabb erdei túrák is indulnak. A dűlőutak gyakran régi kereskedelmi vagy zarándokutak nyomvonalát követik, így a kirándulás itt mindig kicsit történelmi séta is.

Sárospatak közelében a Megyer-hegyi tengerszem is népszerű kirándulóhely. A régi malomkőbánya helyén kialakult tó meredek sziklafalakkal van körülvéve, ami szinte egzotikus látványt nyújt a borvidéki tájban.

Két keréken a borvidéken

A legnépszerűbb kerékpáros útvonal a Tokaj-kör, amely Tokaj környékének legszebb részeit köti össze egy körülbelül 19 kilométeres útvonalon keresztül. A Tisza és a Bodrog mentén vezető szakaszok nyugodt tempóban, családi kirándulásként is könnyen teljesíthetők.

A tapasztaltabb bringások számára nagyobb kalandnak mondható a Hegyalja-kör, amely nagyjából 70–80 kilométeres útvonalon köti össze a borvidék több települését. Az út Tokajtól indulva érinti Tarcal, Mád, Tállya, Erdőbénye és több kisebb hegyaljai falu környékét, miközben folyamatosan változó táj kíséri a kerékpárosokat: szőlődűlők, erdők, folyópartok és régi pincék váltják egymást.

Vízitúra a Bodrogon és a Tiszán

Az adrenalin szerelmeseit a Tokaji Vízitúra Központ programjai várják. A központ március közepén nyitja meg a szezont: a sárkányhajózástól a SUP-túrákon át a kajakozásig számos vízi élmény közül választhatnak az érdeklődők. Emellett a szárazföldi programok sem maradnak el, hiszen e-bike túrákat is szerveznek a hangulatos dűlők között.

A borvidék történelmi arca

Tokaj-Hegyalja történelme szorosan összefonódik a magyar történelemmel, így a kirándulások gyakran várakhoz és kastélyokhoz vezetnek. Monok neve biztosan sokaknak ismerősen cseng: itt született 1802-ben Kossuth Lajos, akinek szülőháza ma emlékházként látogatható.

A térség egyik legismertebb látnivalója a sárospataki Rákóczi-vár, amely nemcsak a fejedelem emlékét őrzi, hanem a Bodrog-part egyik legszebb késő reneszánsz épülete is. A várfalakról remek kilátás nyílik a folyóra és a városra.

Tarcal és Mád környékén több, egykori nemesi kúria és kastély is található, míg Hercegkút különleges pincesorai az UNESCO világörökségi helyszín részei. A domboldalba vájt apró pinceajtók látványa olyan, mintha egy föld alatti város kapui sorakoznának.

Szerencs Tokaj-Hegyalja egyik „bejáratának” is tekinthető: a város határában álló világörökségi Tokaj-kapu emlékmű jelzi azt a pontot, ahol a síkságról megérkezünk a dűlők és a szőlőhegyek világába. Tállya különleges érdekessége, hogy a szakemberek 1992-ben itt jelölték ki Európa mértani közepét; ennek emlékére állították a településen a Főnix-emlékművet, amelyet 2000-ben, egy művésztelep alkotótáborában készítettek el.

