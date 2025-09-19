Páratlan Palkonya: Mediterrán ősz a Villányi borvidék egyutcás gasztrofalujában

Baranya éke, Palkonya minden évszakban remek úti cél, ám a bájos település az ősz beköszöntével még szebb arcát mutatja, mint valaha. Arra biztatunk titeket, hogy feltétlenül csempésszetek idén palkonyai élményeket is az egyre hűvösödő hónapokba!

Amilyen apró, olyan népszerű

Palkonya lakóinak száma alig éri el a kétszázat, még sincs olyan, aki ne hallott volna már a Villányi-hegység dimbes-dombos borvidékén megbújó falucskáról. Palkonya neve az elmúlt években valóságos fogalommá vált, kiváltképp a gasztroőrültek körében – előre szólunk, nem hiába!

És ha már borvidék: mi mással is indíthatnánk, mint a település büszkeségével, a történelmi pincesorral. Az országos jelentőségű műemlék már a 18. század óta ejti ámulatba a falu déli szélén a Palkonyára látogatókat.

A szőlőhegyre néző lejtőn összesen 53 présház helyezkedik el, melyeken, ha közelebbről is megvizsgáljátok őket, számos kor építészeti stílusát felfedezhetitek. Itt a legegyszerűbb épülettömegektől kezdve a pillérsoros tornácú présházakig mindent megcsodálhattok!

November 8-án és 15-én mindezt fantasztikus pincejárásokkal egybekötve tekinthetitek meg, hiszen idén is megrendezésre kerül a Márton-napi pincejárás, mely során négy pincészet éppen kiforrott újboraival koccinthattok, házias borkorcsolyákkal megkoronázva.

A népszerű rendezvényen vezetett pincetúrák is várnak, hogy minél jobban elmélyülhessetek Palkonya színes-szagos borkultúrájában. Ha nem szeretnétek lemaradni, a pincejárásról bővebb információt ide kattintva találtok.

Bűbájos gasztrofalu kedvenc borvidékünk szívében

Nem túlzás azt állítani, hogy Palkonya a nagybetűs gasztrofalu: a település jobbnál jobb éttermekkel, pincészetekkel és gasztroprogramokkal csábít a villányi térségbe.

Ott van például a Palkonyha, mely egyszerre falusi bisztró, panzió és pizzéria – de mindenekelőtt egy életérzés, mely egészen új szintre emeli a vidéki vendéglátást. A régi sváb portát ma már helyi finomságok, kézműves remekművek, és emberi kapcsolódások töltik meg élettel, tradícióval és lezser eleganciával. Álomszerű helyszín, tele szenvedéllyel!

A bakancslistás gasztrohelyek sorát egy fantasztikus bisztróval büszkélkedő panzió, a Vaj Bisztró és Vendégház is gyarapítja. A nyugalom valóságos szigete, ahol a díjnyertes finomságok mellett még lehengerlő borvacsorák is kényeztetnek… Itt nincs rohanás, csak béke, harmónia, és minden, ami Palkonya.

És ez még nem minden: csak kapkodjuk a fejünket a vendéglátóhelyek és pincészetek végeláthatatlan listája láttán! Utóbbiak közül szentelnünk kell néhány sort a Mokos Pincészetnek is, mely a villányi borok krémjét kínálja Palkonyán. A gyümölcsborairól is jól ismert pincészet – hagyományaihoz híven – idén novemberben is fergeteges libalakomát csap, korlátlan újbor és meggybor fogyasztással, a legfinomabb libás falatokkal, zenével, na meg persze mulatással fűszerezve.

Páratlan műemlékek, sváb kincsek és friss levegő

Térjünk vissza a látványosságokhoz, hiszen a pincesoron túl is bőven akad belőlük! A település történelmi kincseit hazánk egyik legszebb körtemploma is gazdagítja: a Szent Erzsébet-templom piros kupoláját már messziről kiszúrhatjátok, a katolikus imaházba lépve pedig a klasszicizmus stílusjegyeivel találjátok szembe magatokat.

Palkonya, templomát nem másnak, mint a Batthyány családnak köszönheti, a páratlan épületet egy időben még egy bécsi harang is díszítette. A műemlék legutóbb az 1960-as években került felújításra.

Érdemes útba ejteni a természetes anyagokból, középkori módszerek mentén épült Szent Bertalan-kápolnát is. A kicsiny épület fontos szerepet játszik a palkonyai hívők életében: Szent Bertalan napján, amikor a felkelő nap fénye utat tör, és megvilágítja az oltárt, a helyiek összegyűlnek, hogy közös imával és énekléssel köszöntsék a csodás jelenséget.

Palkonyán még a horgászok is megtalálják a számításaikat: a háromhektáros Palkonyai Nagyhalas Horgásztó kapitális amúrok és pontyok lakhelye, a pecázók pedig partközeli stégekről hódolhatnak szeretett hobbijuknak, a sporthorgászatnak.

Ha felfedeznétek a sváb falucska rejtett kincseit, áprilistól szeptemberig szombatonként falusétán is részt vehettek. A vezetett túra során bebarangolhatjátok Palkonyát, majd helyi borral koronázhatjátok meg a kulturális kalandozást. A részvétel regisztrációhoz kötött, a programról bővebb információt ide kattintva találhattok.

És ez még csak a kezdet, hiszen Palkonyán járva minden lépéssel újabb és újabb csodába botlotok. Vessétek bele magatokat az őszi kalandokba, és győződjetek meg róla ti is, miért Palkonya képviseli hazánkat az Európai Kulturális Falu mozgalomban!

