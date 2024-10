5 varázslatos pincesor szerte az országban, ahol érdemes ősszel sétálni egy jót

Az ország mesébe illő pincesorai és pincefalvai ősszel hangulatos és feltöltő sétára, látogatásra invitálnak. Ezúttal öt helyszínt ajánlunk nektek: ha tehetitek, a sárguló falevelek és az őszi napsugarak fényében fedezzétek fel a számotokra legkedvesebbet!

Szurdokpüspöki pincesor

A Mátra, a Nagy-Hársas és a Cserhát ölelte nógrádi Szurdokpüspöki mesebeli házikókat idéző pincéi hosszan mesélnek az egykor itt folyó szőlő- és gyümölcstermesztésről. Az egykor virágzó szőlőtermelésnek a falu határában található 150 hektáros terület adott otthont, feldolgozásukra pedig a Kis-völgyben, egymás után sorakozó pincék szolgáltak. A múltról persze nemcsak a pincesor épületei mesélnek, a hagyományörző falubelieknek hála Szurdokpüspöki a népviseletéről és műemléki védelem alatt álló templomáról legalább annyira nevezetes.

3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 9.

Pátyi pincesor

Legyen szó egy hagyományos vagy egy hosszabb hétvégéről, nagyszerű kikapcsolódással vár a Budapesthez közeli Páty és annak mesébe illő pincesora. A pincesor, melyet száznál is több apró présház alkot, nemcsak látványra mesés, de az ősszel lombjukat hullató hárs- és diófák mentén tett séta és kirándulás valóban segít eltávolodni a hétköznapok forgatagától. A Zsámbéki-medence egyik legegységesebben megmaradt pincesorán különböző szőlőfajtákról elnevezett utcákon barangolhattok kedvetekre és egyben lehettek tanúi a múlt ránk maradt kincseinek, hiszen többek között 18. században született épületek között kalandozhattok.

2071 Páty, Pincehegy utca

Nyúli pincesor

Ha hangulatos, őszi és egyben múltidéző sétát tennétek, érdemes ellátogatni a Győrhöz közeli Nyúl településére, ahol évszázadok óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Erről tanúskodik a település fölé épült, már-már mediterrán hangulatot idéző pincesor is, mely a történelem viharaiban nemegyszer volt főszereplő. A helyi lakosoknak egykor menedéket is nyújtó, homokkő szurdokvölgyben kialakított pincék közül a legidősebbnek a Sárkánylik nevezetű borospincét sejtik. Ha az itt tett séta után még barangolásra, látnivalóra vágytok, mindenképp látogassátok meg a falu templomát és a közelben található Pannonhalmát is!

9082 Nyúl, Vaskapu u. 95.

Kőporosi pincesor

A tolkieni hangulatot idéző Kőporosi pincesor Hercegkúton, mégpedig annak északnyugati részén található. A hobbitfalvát idéző helyszínt németországi telepesek hívták életre és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy emlékezetes sétára invitál, ahol magatokba szívhatjátok Tokaj-Hegyalja hangulatát. A pincesor, mely egyben a UNESCO világörökségi helyszíne is, valamivel fiatalabb, mint az ugyancsak a településen található Gombos-hegyi pincesor. Míg utóbbi esetében sorra egymás után sorakoznak az épületek, addig a Kőporosi pincesoron itt-ott bukkannak elő a domboldalból a háztetőt formázó épületek.

3958 Hercegkút

Cáki pincesor

Kőszeg ősszel varázslatos látványt nyújt, hát még a Kőszegi-hegység lábánál található cáki pincesor! Sétát tenni itt, a 100 éves gesztenyefák árnyékában felejthetetlen élmény, de igaz ez a falusi hangulatot idéző autentikus épületekre is. Az apró község által dédelgetett ékszerdoboz, mely egyben skanzenként őrzi a település felbecsülhetetlen értékeit, zsúpfedeles, fehérre meszelt falú házak mentén kalauzolja az itt kirándulókat. A műemléki védettséget élvező boronafalú borospincék egykor nemcsak préselésre, de gyümölcsök és gesztenye tárolására egyaránt szolgáltak.

9725 Cák, Gesztenyés oldal 3-6.

