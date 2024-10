9 különleges hangulatú sorozat a Netflixen és társain bekuckózós, őszi estékhez

Ki ne vágyna ilyenkor ősszel egy kellemes bekuckózós napra a kanapén, néhány finom falat és egy kellemes sorozat kíséretében? Ha ti is így vagytok ezzel, akkor válogassatok az alábbi alkotások közül: a kikapcsolódás garantált!

Bármit, csak ezt ne (Netflix)

Miután egy szabadelvű podcaster és egy szinglivé vált rabbi egymásba szeretnek, már csak az a kérdés, hogy a kapcsolatuk túléli-e különböző életstílusukat és kotnyeles családjukat.

Ted Lasso (Apple TV)

Egy gazdag, elvált nő, Ted Lasso amerikaifutball-edzőt szerződteti az AFC Richmond nevű angol labdarúgócsapat menedzserének. Ám a szakmai tudását jól ellensúlyozza optimizmusával… és finomságával.

A tökéletes pár (Netflix)

Amelia Nantucket egyik legvagyonosabb családjába készül beházasodni, mígnem egy megdöbbentő haláleset felborítja az esküvőt – és mindenki gyanúsítottá válik.

Édes magnóliák (Netflix)

A déli kisvárosban, Serenityben élő örök barátok, Maddie, Helen és Dana Sue támaszt nyújtanak egymásnak a párkapcsolat, a család és a karrier közötti egyensúlyozásban.

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

1977-ben a Daisy Jones & The Six volt a világ egyik legsikeresebb zenekara. Élén két elképesztő egyéniséggel, Daisy Jonesszal és Billy Dunne-nal a banda az ismeretlenség homályából a csillagok közé repült. Majd egy chicagói, telt házas koncertjük után feloszlottak. Most, évtizedekkel később, a tagok elmesélik az igazságot. Miért roppanhat mégis össze egy sikerei csúcsán lévő zenekar?

Gyilkos a házban (Disney+)

A sorozat főszereplője három idegen, akik odavannak a true crime műfajért. Egyszer csak saját maguk is belekeverednek egy igazi bűncselekménybe, amikor nyomozni kezdenek egyik szomszédjuk titokzatos halála ügyében New York-i otthonukban.

Firefly Lane – Szentjánosbogár lányok (Netflix)

Katherine Heigl és Sarah Chalke alakítja a két örök barátot a Kristin Hannah bestsellere alapján készült filmben. Tully és Kate, a két jó barát megtörhetetlen barátsága tinikoruktól a negyvenes éveikig segíti őket az élet hepe-hupás útjain.

Virgin River (Netflix)

Az új élet reményében Los Angelesből egy észak-kaliforniai kisvárosba költöző ápolónőt meglepi, hogy mire – és kire – bukkan új lakhelyén.

Grace és Frankie (Netflix)

Az Emmy-díjra jelölt sorozatban a pedáns Grace és a különc Frankie nem barátnők, ám amikor férjeik elhagyják őket egymásért, lassan barátokká válnak.

További feel good filmes alkotások idén őszre: