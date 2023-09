13 feel good sorozat és film a Netflixen és társain a pihenős őszi napokra

Most, hogy beköszöntött a szeptember, kezdenek újra felbukkanni keresési előzményeinkben azok a filmek és sorozatok, amiket már vagy ezerszer láttunk, mégis minden alkalommal ugyanolyan jó érzéssel töltenek el. Ezeket szedtük most nektek egy csokorba!

Szívek szállodája (Netflix)

A megátalkodottan független anya, Lorelai egyedül neveli Roryt, tehetséges, elit iskolába járó lányát pörgős és szellemes szócsaták közepette. A sorozat 2000-ben indult és összesen hét évadon át követhettük végig a szórakoztató anya-lánya páros történetét, amely még az egyre hűvösebb őszi napokat is felmelegíti. Ha pedig a hét évad nem lenne elég, a Netflix 2016-ban jelentette meg a sorozat négyrészes folytatását, Szívek szállodája: Egy év az életünkből címmel.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (Netflix)

Ben játékos fogadást köt munkatársaival, hogy 10 nap alatt eléri egy nőnél, hogy beleszeressen. De megjelenik Andie, az író, akinek megvannak a maga tervei. A 2003-ban megjelent romantikus vígjátékot valószínűleg mindenki már több mint 20szor látta, de mi mégis úgy érezzük, hogy megunhatatlan. A főszerepben Kate Hudson és Matthew McConaughey.

Szexoktatás (Netflix)

Terapeuta anyja miatt a bizonytalan Otis mindenre ismeri a választ a szextanácsadás tekintetében, így a lázadó Maeve felveti egy iskolai szexterápiás klinika ötletét. A sorozatból jelenleg három évad elérhető, az új, negyedik és egyben utolsó évad pedig szeptember 21-én érkezik a Netflix kínálatába, őszi meglepetésként.

Barátság extrákkal

Dylannek (Justin Timberlake) egyszer és mindenkorra elege van a barátnőkből. Jamie (Mila Kunis) úgy dönt, nem engedi, hogy hazug hollywoodi szerelmi történetek irányítsák az életét. Összehaverkodnak és elhatározzák, hogy kipróbálnak valami újat: csak a másik testére koncentrálnak, és ellenállnak minden érzelmi kötődésnek. Két logikusan gondolkodó felnőtt ember számára nincs is ennél ésszerűbb, kényelmesebb és kellemesebb ötlet. Csak nem biztos, hogy működik. Ugyanis rá kell jönniük, hogy a hollywoodi sablonok nem véletlenül léteznek…

Én még sosem… (Netflix)

Az indiai származású amerikai kamaszlánynak borzalmas éve volt, és most szeretne népszerű lenni – de se a barátai, se a családja, se az érzései nem könnyítik ezt meg.

Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (Filmio)

Egy nap Eszter kivette a hajszálait a lefolyóból és elhagyott. Azt mondta, hogy életképtelen vagyok. Nem tudom milyen az életképes. Az anyám annyira szeretné, hogy felnőjek, hogy inkább megírja az önéletrajzomat helyettem, csak történjen már valami. Nem szokványos felnövéstörténet a fiatal lét elviselhetetlen könnyűségéről egyedi hangnemben.

Bridget Jones naplója (Netflix)

Romantikus vígjáték, amelynek főszereplője Bridget Jones, akinek egy éjszakás kalandoktól a „Nagy Ő”-ig vezető történetét követhetjük végig, naplóbejegyzéseit megismerve, ezáltal betekintést nyerve a női elme működésébe. Jelenleg a trilógia összes része elérhető Netflixen, így szuper kis maratont lehet rendezni belőle egy borús őszi hétvégén.

Jóbarátok (HBO Max)

A Jóbarátok méltán az egyik legnépszerűbb sorozat világszerte szellemes dialógusai, kifinomult és szerethető karakterei révén. Hat New York-i jóbarát életén keresztül pillanthatunk be a barátságok, a karrierépítés és a randizás rejtelmeibe.

Zöld könyv (Netflix)

A kifinomult zongorista felbérel egy dörzsölt kidobót, hogy a sofőrje legyen a koncertturnéján az USA déli államaiban a faji szegregáció időszakában.

Sztárom a párom (Apple TV)

A londoni könyvkereskedő, Will Thacker unalmas élete örökre megváltozik, amikor a híres amerikai színésznő, Anna Scott betér a boltjába. Majd egy véletlen találkozást váratlan románc követ, és megpróbálják összeegyeztetni merőben különböző életüket.

A hivatal (Netflix)

A nagy sikerű vígjáték a Dunder Mifflin papírvállalat elégedetlenkedő irodistáinak gyarlóságait vonultatja fel, élükön a megvezetett főnökkel, Michael Scott-tal, kilenc szórakoztató évadon keresztül.

Modern család (Disney+)

A Modern család három különböző család életét mutatja be egy dokumentumfilmes stáb kameráján keresztül, 11 évadon át. Ennek a bonyolult, zűrös, szerető és modern családnak Jay Pritchett (Ed O’Neill) a feje.

Szia, életem! (Netflix)

A főhős, Keserű Barna (Thuróczy Szabolcs), aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztárbuborék ki nem pukkad… utána azonban Barnának minden pénze és energiája arra megy el, hogy úgy tűnjön, hogy még mindig sztár. Így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. De nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit Barna nem is ismer. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik.

Izgalmas filmes újdonságok idén őszre: